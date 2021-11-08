Онколог Ольга Смирнова: «Рак шейки матки — наиболее частая причина смерти россиянок от 39 до 45 лет»

Всемирная организация здравоохранения уверена, что у нас есть шансы победить рак шейки матки уже в XXI веке. Но российская статистика не улучшается, женщины все так же болеют и умирают. Почему?

Сейчас рак шейки матки находится на первом месте по заболеваемости и смертности среди россиянок 39–45 лет, а также входит в число наиболее часто пропускаемых опухолей. Программы диспансеризации не помогают вовремя выявлять заболевание, а у женщин все еще нет привычки планово обследоваться у врача. Их тоже можно понять: многие не хотят лишний раз сталкиваться с медициной, потому что не верят в ее качество. Большинство россиян живет с установкой «пойти к врачу, когда заболело», но с раком шейки матки это не работает. Долгое время он не вызывает жалоб, симптомы появляются только на 2-й стадии, когда лечиться уже сложнее.

Как не пропустить рак шейки матки, какие исследования нужно делать?

Ежегодно посещать гинеколога и сдавать два теста — онкоцитологию и анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ). Связь между ним и раком шейки матки была доказана еще в 1970-х, но многие до сих пор про это не знают. Увы, в России так и не введена массовая вакцинация от ВПЧ, которая могла бы защитить женщин.