В России впервые зафиксированы случаи заражения штаммами коронавируса «мю» и «лямбда»

По словам Акимкина, на сегодняшний день в России зафиксировано три случая заражения штаммом коронавируса «мю» и один — штаммом «лямбда». Доминирующим в стране, как и в мире, остается «дельта»-штамм SARS-CoV-2.

Штамм коронавируса «мю» был впервые обнаружен к Колумбии в январе 2021 года. В августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла его в список вариантов, представляющих интерес — к тому времени в мире были выявлены около 3,7 тысячи случаев заражения данным штаммом.

Штамм коронавируса «лямбда» был обнаружен в Южной Америке и с июня 2021 года также рассматривается ВОЗ как «вариант, вызывающий интерес».

Напомним, ранее в России также были выявлены случаи заражения новым вариантом штамма коронавируса «дельта» — в том числе в Петербурге. Всего у дельта-штамма более 40 версий, AY.4.2 — одна из них. Согласно предварительными результатам исследования, он на 10-15% заразнееисходного штамма и его других версий.