Россияне стали чаще обращаться к психологам с паническими расстройствами на фоне новой волны COVID-19

За помощью приходят люди, ранее не страдавшие паническими атаками или расстройствами. По словам руководителя медико-психологической службы клинической больницы №1 «Медси» Юлии Чаплыгиной, у нее никогда не было столько пациентов с паническими атаками, как сейчас. «Мои коллеги — аналитики из компаний, занимающихся подбором психологов, видят похожую картину: осенью 2021 года запросы по этому вопросу выросли в 2-3 раза по сравнению с осенью 2020-го», — приводят «Ведомости» ее слова.

По данным директора московской службы психологической помощи Нины Петроченко, с марта 2020 года количество обращений за экстренной поддержкой по телефону возросло в среднем на 20%. Год назад наблюдался рост симптомов депрессии, тревоги, стресса. Сейчас показатели депрессии снижаются, что объясняется адаптацией к ситуации, в то же время остаются достаточно высокими показатели тревоги, а также растет эмоциональное истощение.

В целом за профессиональной психологической помощью обращается меньшинство россиян. Только 10% опрошенных жителей крупных городов когда-либо посещали психолога. Как считает директор центра медико-социологических исследований НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы и службы поддержки в борьбе с раком «Ясное утро» Игнат Богдан, россияне не хотят обращаться к психологам из-за распространенных в обществе негативных установок. Почти треть респондентов (32%) считают, что психологическая помощь нужна только для «крайних случаев» и «люди сами должны решать свои проблемы». 23% опрошенных полагают, что «обращение к психологам не помогает и это пустая трата времени».