18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В Минздраве предложили проверять школьников на курение смокелайзером

В России детей предложили проверять на употребление никотина с помощью смокелайзера. Эту проверку планируют включить в программу профилактических медицинских осмотров проверку школьников. Такое поручение ведомству дала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РБК.

Фото: Shutterstock.com

 

Медработники смогут проверять, курили дети или нет, с помощью смокелайзера —газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Пока на медосмотрах школьников проверяют на употребление наркотиков и психотропных веществ.

Минздрав также работает над тем, чтобы запретить сдавать в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Сейчас в законодательстве прописано, что продавать такую продукцию людям младше 18 лет нельзя, но положения об аренде законодательно не закреплены.

Напомним, что с 30 октября 2020 года в России вступил в силу запрет на курение электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах. Закон, принятый депутатами Госдумы в июле 2020 года, устанавливает ограничения их использования на отдельных территориях и в помещениях, а также запрещает их свободную демонстрацию в видео и аудио.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: