В Минздраве предложили проверять школьников на курение смокелайзером

Медработники смогут проверять, курили дети или нет, с помощью смокелайзера —газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Пока на медосмотрах школьников проверяют на употребление наркотиков и психотропных веществ.

Минздрав также работает над тем, чтобы запретить сдавать в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Сейчас в законодательстве прописано, что продавать такую продукцию людям младше 18 лет нельзя, но положения об аренде законодательно не закреплены.

Напомним, что с 30 октября 2020 года в России вступил в силу запрет на курение электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах. Закон, принятый депутатами Госдумы в июле 2020 года, устанавливает ограничения их использования на отдельных территориях и в помещениях, а также запрещает их свободную демонстрацию в видео и аудио.