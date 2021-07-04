Инфекционист: коронавирус начал «маскироваться» под сезонную инфекцию

Основные симптомы коронавируса из-за мутации начали совпадать с теми, которые проявляются во время вирусной сезонной инфекции. Как рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков, потеря обоняния встречается все реже. Сейчас у заболевшего появляются насморк, боль в горле и кишечные расстройства.
«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», — сообщил Тимаков. По его словам, потеря обоняния ушла на второй план.
Тимаков также отметил, что заболевшие не всегда могут отличить коронавирус от обычной сезонной простуды самостоятельно. Зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя.
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