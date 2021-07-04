Инфекционист: коронавирус начал «маскироваться» под сезонную инфекцию

«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», — сообщил Тимаков. По его словам, потеря обоняния ушла на второй план.

Тимаков также отметил, что заболевшие не всегда могут отличить коронавирус от обычной сезонной простуды самостоятельно. Зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя.