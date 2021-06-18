Петербургский пластический хирург Сергей Морозов получил 3,5 года колонии после неудачной ринопластики

Во вторник, 15 июня, Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии пластического хирурга Сергея Морозова, который, по версии следствия, в 2018 году во время ринопластики случайно проткнул легкое пациентке Софье Тимаковой. Ранее «Собака.ru» в деталях рассказывала об этом конфликте.

Отец хирурга — д.м.н., профессора ПСПбГМУ им. акад. Павлова Виктор Морозов — рассказал, что их сторона настаивает на невиновности Сергея и намерена подать апелляционную жалобу: «Мы будем требовать самое главное — провести независимую медицинскую экспертизу. Следователи отказали в запросе на это адвокату». По словам Виктора Морозова, не согласна с решением суда и Софья Тимаковой — бывшая пациентка хочет увеличить размер компенсации с 500 тысяч рублей до 10 млн рублей.

После объявления приговора Софья Тимакова отказалась давать комментарий «Собака.ру» и заявила, что готова общаться только на коммерческой основе.