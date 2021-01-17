Смольный: в Петербурге возможен рост заболеваемости коронавирусом

Городской координационный совет по противодействию COVID-19 допускает, что в ближайшее время произойдет рост заболеваний коронавирусом в Петербурге. Это следует из информационной справки, опубликованной 16 января.
Так, в понедельник, 18 января, должен завершиться средний инкубационный период заболевания коронавирусом после праздников. «Контакты между жителями стали чаще и теснее внутри трудовых коллективов, в транспорте, в общественных местах. Поэтому возможен рост числа заболевших и направлений в стационары», — говорится в справке. При этом в координационном совете отметили, что число активных больных остается высоким.
Несмотря на то, что популяционная иммунная прослойка увеличивается за счет привитых граждан и выздоровевших больных, на сегодняшний день она недостаточно велика для снижения распространения инфекции.
Напомним, ранее власти Петербурга также заявляли о том, что в городе готовятся к трем новым «волнам» заболеваемости после праздников.
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