Компания Dyson изучила, как пандемия коронавируса изменила отношение к гигиене рук и общественным туалетным комнатам.
66% людей стали чаще мыть руки
Пока мир выходил из самоизоляции и люди стали возвращаться в офисы и все чаще посещать общественные места, компания Dyson провела глобальное исследование по отношению людей к туалетным комнатам и к гигиене рук в целом. Его результаты показали, что с начала пандемии люди стали лучше осознавать важность гигиены рук, но, несмотря на повышенное внимание к этому вопросу, многие до сих пор забывают, как важно их мыть и высушивать: 11% респондентов со всего мира признались, что они обычно выходят из туалетной комнаты, не помыв руки. В США это 20% мужчин и тот же процент молодежи в возрасте 19–29 лет. После вспышки пандемии только 40% респондентов заявили, что моют руки в первую очередь из соображений гигиены. Для 14% это просто привычка, а небольшая доля участников опроса (11%) делает это ради ощущения чистоты.
Во время пандемии ВОЗ и другие ведущие организации в своих обращениях делали большой акцент на том, как важно не только правильно и часто мыть руки (не менее 20 секунд с водой и мылом), но и тщательно их высушивать. Однако исследование показало, что при отсутствии работающих сушилок или бумажных полотенец респонденты обычно ждут, пока руки высохнут сами (25%) или вытирают их об одежду (15%). Доктор Саломе Зиао, старший микробиолог и научный сотрудник компании Dyson, пояснил: «Эти результаты указывают на необходимость дальнейшей просветительской работы в области гигиены рук. Мы знаем, что влажные ладони могут переносить в 1000 раз больше бактерий, чем сухие, а если вытирать только что вымытые руки об одежду, польза от мытья исчезнет, поскольку бактерии будут попадать на них с грязной ткани».
Также глобальный опрос показал, что 42% стали чувствовать намного больше беспокойства при посещении общественных уборных, чем год назад. Если говорить об общественных уборных, главные причины недовольства по всему миру — грязные унитазы (70%), нехватка туалетной бумаги (51%) и грязь в зоне общего пользования (48%). Многие респонденты стали более обеспокоены применением сушилок для рук, чем год назад. Однако самые большие опасения в области гигиеничности этих устройств были связаны с необходимостью нажимать на механические кнопки (40%) и сушить руки загрязнённым воздухом (32%). 58% респондентов заявили, что при использовании сушилки их беспокойство могла бы снизить бесконтактная активация. Ещё 47% отметили, что их опасения мог бы снять встроенный фильтр, который очищает воздух, попадающий на руки.
Применение сушилок для рук Dyson Airblade™ — один из способов высушить руки гарантированно быстро и гигиенично, особенно если речь идёт об общественных туалетах. Устройства линейки Dyson Airblade™ активируются бесконтактно, что предотвращает распространение бактерий и вирусов. Кроме того, в стандартной комплектации эти сушилки для рук оснащены HEPA-фильтрами, очищающими воздух от микробов. Узнайте больше на сайте Dyson.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.