66% людей стали чаще мыть руки

Пока мир выходил из самоизоляции и люди стали возвращаться в офисы и все чаще посещать общественные места, компания Dyson провела глобальное исследование по отношению людей к туалетным комнатам и к гигиене рук в целом. Его результаты показали, что с начала пандемии люди стали лучше осознавать важность гигиены рук, но, несмотря на повышенное внимание к этому вопросу, многие до сих пор забывают, как важно их мыть и высушивать: 11% респондентов со всего мира признались, что они обычно выходят из туалетной комнаты, не помыв руки. В США это 20% мужчин и тот же процент молодежи в возрасте 19–29 лет. После вспышки пандемии только 40% респондентов заявили, что моют руки в первую очередь из соображений гигиены. Для 14% это просто привычка, а небольшая доля участников опроса (11%) делает это ради ощущения чистоты.