Как вернуть коже спокойствие (и перестать краснеть от всего подряд!): фотохромо, барьерный уход и антистресс-лазеры

д. м. н., профессор, дерматолог-косметолог клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»

Чаще всего вспышки провоцируют самые обычные ингредиенты, которые встречаются повсюду. Например, лаурилсульфат натрия — жесткий очищающий компонент, дающий пышную пену при умывании. Некоторые химические УФ-фильтры в солнцезащитных кремах. Салициловая и другие кислоты из антивозрастных и отбеливающих средств. Бензоилпероксид в продуктах против акне. Пропиленгликоль, который встречается в кремах и аптечных препаратах. И, конечно, высокие концентрации ретинола.

Особенно уязвима светлая кожа I–II фототипа — роговой слой у нее более тонкий и проницаемый. Усилить восприимчивость могут и гормональные изменения, например менопауза, а также агрессивные пилинги, лазерные шлифовки и регулярный неправильный уход (ежедневные скрабы + спиртовые тоники = хроническое раздражение). Чувствительная кожа нередко идет в компании с розацеа, атопическим дерматитом и даже с акне. И вот что важно: нервы тут играют огромную роль. Есть исследования, которые доказывают, что люди с такой особенностью отличаются меньшей эмоциональной устойчивостью. Сцепка между психикой и состоянием кожи гораздо крепче, чем принято думать.

На практике действуем так: если есть основное заболевание, то лечим его в первую очередь. Параллельно ежедневно восстанавливаем защитный барьер — это база. Уход при этом должен быть максимально простым и щадящим. Мягкое очищение без сульфатов, эффективное увлажнение, фотозащита круглый год и средства с пометкой «для чувствительной/реактивной кожи». Чтобы кожа не раздражалась от малейшего воздействия — в составе увлажняющих продуктов ищите жирные кислоты, холестерин и сфинголипиды. Если это уже произошло, помогут такие ингредиенты, как ниацинамид, центелла, солодка, аллантоин и цинк. Реакцию периферических нервов хорошо снимают термальная вода, алоэ, комплексы Neurosensine/Toleriane и другие. А от вредных молекул (свободных радикалов) и городских загрязнений кожу защитят антиоксиданты — в первую очередь витамин С и флавоноиды.

С декоративной косметикой без фанатизма — пудровые текстуры в приоритете, минимум химических фильтров и ингредиентов в целом, черная тушь и подводка, нюдовые тени, базы на силиконах. Макияж снимаем мицеллярной водой или самым деликатным моющим средством (специальное масло для очищения или синдет). Бьюти-процедуры нон грата: вапоризация, броссаж, вакуум, ручной массаж лица, крио, горячие маски и любое УФ-воздействие. А вот хорошо переносятся микротоки, ультразвук с успокаивающими составами, противовоспалительные маски, фотохромотерапия. При стойкой красноте может очень помочь импульсный лазер (например, Vbeam).