Арка, излом или мягкий горизонт? Как брови стали новым anti-age (от карандаша до хирургии!)

Удивленно приподнятые ниточки, пушистая естественность или полный макабр — брови скажут, кто вы, четче, чем натальная карта! Как получить те самые вразлет, убрать морщинки «11» на лбу, зафиксировать браво-результат на годы и даже освоить антиэйдж-макияж, рассказывают петербургские эксперты.
Урок рисования: броулифтинг своими руками
В композиции бровей каждый миллиметр имеет значение. Но! То текстура карандаша не та, то не хватило густоты, то правая похожа на арку акведука — эпик-фейл! Быстрый способ все исправить — поработать с нюансами формы. Именно они способны грамотно приподнять верхнюю треть.
Инна Подоплелова
косметолог, врач-физиотерапевт клиники GRANDMED
Инсайд: усталый, «потяжелевший» взгляд чаще всего связан не с глазами, а с бровями. С возрастом ткани под действием гравитации смещаются вниз, и если сохранить активный излом или резкие углы, лицо теряет собранность: уголки глаз опускаются, выражение становится строгим, а пропорции нарушаются. Ситуацию усугубляют шаблонные формы, неподходящий цвет и стремление к идеальной симметрии — в движении такие брови выглядят неорганично. Рабочий прием — аккуратная коррекция хвостика брови. Когда он мягко направлен вверх или выстроен почти горизонтально, взгляд словно получает поддержку: лицо выглядит более открытым, спокойным и собранным. При этом важно не рисовать форму заново, а деликатно улучшать естественное направление, избегая слишком коротких или резко вздернутых кончиков.
Поднять нельзя оставить: ботокс и эндоскопия
Угол брови, или, на человеческом, а не анатомическом языке, ее кончик, задает основной бьюти-вектор (читайте: черты или печально плывут, или держат бьюти-высоту). Куда тянуть? Достаточно инъекций или без хирургии не обойтись? Рассказываем.
Егор Парыгин
ведущий пластический хирург Клиники Пирогова
Со временем (и снова из-за силы земного притяжения!) уголки бровей медленно съезжают вниз. Выражение лица вдруг становится усталым и строгим, теряется легкость, а вместе с ней и та самая суть молодости. На старте возрастных изменений с ситуацией справится ботокс, который расслабит мимические мышцы и приподнимет брови. Но! Зафиксировать их в таком положении, открыть область подбровья у него не получится — это уже задача индивидуально подобранных методов фейспластики, которые не только омолаживают, но и сохраняют природные черты и подвижность мимики. Практика показывает, что здесь отлично справляется эндоскопическая подтяжка лба — очень бережное вмешательство в зоне верхней трети, способное существенно преобразить лицо в целом, сделать его моложе и скульптурнее (никаких заломов между бровей, ровная кожа, четкие контуры!). А еще отличные результаты дает височный лифтинг — пронзительный, в лучшем смысле, взгляд и никаких «лисьих глаз»!
Перманентная gloss-girl: арт-терапия и космо-поддержка
Фаст-фэшн в омоложении быть не может! Только стабильность результатов (признак мастерства доктора и вашей внимательности к рутине) — и вот как ее добиться.
Инна Подоплелова: Быстро и без усилий выстроить архитектуру лица можно перманентной коррекцией бровей. Она избавляет от ежедневного подкрашивания (привет, спортсменки, путешественницы и бизнес-леди!), спасает при аллергии на косметику, редких, светлых, асимметричных бровях, проплешинах или шрамах.
Но чтобы все выглядело на 100% безупречно, нужно обязательно подключать косметологию. Когда кожа плотная, ухоженная, с ровным тоном и мягкими переходами (а это дают уколы красоты, бережные пилинги и подобранный именно под вас уход), перманентный макияж будет смотреться идеально и считываться при этом очень естественно.
Егор Парыгин: А чтобы эта красота держалась годами и не терялась, строим такой план: сначала преображение у косметолога или знакомство с современными методами подтяжки верхней трети лица у хирурга, а дальше регулярный профессиональный уход. Биоревитализация, лазерные шлифовки, аппаратные процедуры для тонуса и качества кожи не позволят результату «просесть» со временем. Так брови, взгляд и все лицо останутся по-настоящему живыми, яркими и молодыми на долгие годы.
Редакция напоминает, что все медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста может дать вам реальное представление об услуге и необходимости ее прохождения.
