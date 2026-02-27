Арка, излом или мягкий горизонт? Как брови стали новым anti-age (от карандаша до хирургии!)

Перманентная gloss-girl: арт-терапия и космо-поддержка

Фаст-фэшн в омоложении быть не может! Только стабильность результатов (признак мастерства доктора и вашей внимательности к рутине) — и вот как ее добиться.

Инна Подоплелова: Быстро и без усилий выстроить архитектуру лица можно перманентной коррекцией бровей. Она избавляет от ежедневного подкрашивания (привет, спортсменки, путешественницы и бизнес-леди!), спасает при аллергии на косметику, редких, светлых, асимметричных бровях, проплешинах или шрамах.

Но чтобы все выглядело на 100% безупречно, нужно обязательно подключать косметологию. Когда кожа плотная, ухоженная, с ровным тоном и мягкими переходами (а это дают уколы красоты, бережные пилинги и подобранный именно под вас уход), перманентный макияж будет смотреться идеально и считываться при этом очень естественно.

Егор Парыгин: А чтобы эта красота держалась годами и не терялась, строим такой план: сначала преображение у косметолога или знакомство с современными методами подтяжки верхней трети лица у хирурга, а дальше регулярный профессиональный уход. Биоревитализация, лазерные шлифовки, аппаратные процедуры для тонуса и качества кожи не позволят результату «просесть» со временем. Так брови, взгляд и все лицо останутся по-настоящему живыми, яркими и молодыми на долгие годы.

