Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Здоровье
  • Эстетическая медицина
Эстетическая медицина

Поделиться:

Экзосомы — новый must-have в косметологии? Зачем их добавляют в процедуры и правда ли, что лицо помолодеет на 5+ лет?

Данных мало — амбиций много, сердца косметологов покоряют очередные биоактивные структуры. Или вовсе не «очередные»? Узнали у Рузили Ким (Шарафиевой), дерматолога клиники A3BEAUTE, что скрывает за собой новый тренд на экзосомы? В чем их уникальность? И пора ли второпях скупать волшебные баночки?

Corona Borealis Studio

Экзосомы: что это такое и зачем они нужны коже

Это крошечные пузырьки, с помощью которых клетки шепчутся между собой на языке белков, липидов и нуклеиновых кислот. По сути это суперэффективные курьеры: они привозят «стройматериалы» туда, где коже срочно нужна реставрация.

Берут их из растений, бактерий, животных и даже людей (ого!). Но в этом сегменте косметологии сейчас 100% растительный вайб, поэтому большинство экзосом получают из розы, мелиссы, центеллы азиатской и др. Получается безопасно, эстетично, модно и почти без рисков. Но об этом позже!

Почему это топ-тренд косметологии?

Они не просто «увлажняют», а перезапускают кожу на всех уровнях:

  • ускоряют заживление и гасят воспаление
  • будят фибробласты, чтобы те вырабатывали больше коллагена (а от так-то отвечает за упругость кожи!) 
  • ставят мощный щит от свободных радикалов — главных виновников преждевременного старения
  • выравнивают тон, борются с пигментацией

Особенно мощно экзосомы работают после «тяжелой артиллерии»: лазера, микроигл, RF-лифтинга. В такие моменты барьер кожи приоткрыт и экзосомы могут проникнуть достаточно глубоко, чтобы выдать максимальный эффект. 

Инъекции экзосом пока под запретом — FDA (Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов США) не одобрила. Так что легальный и самый безопасный путь — поверхностное нанесение на кожу в кабинете у косметолога.

А кремы с экзосомами реально работают?

Экзосомы довольно крупные, поэтому им сложно преодолеть кожный барьер. Без предварительной «подготовки» (того же микроигольчатого RF-лифтинга) вау-эффекта ждать не стоит. Исследований по этой теме пока мало, а их результаты противоречат друг другу. Так что домашний уход с экзосомами — крутая поддержка, приятный бонус, но не замена процедурам в клинике.

Corona Borealis Studio

Почему весь бьюти-мир в восторге?

В 80-е экзосомы считались клеточным мусором, а теперь вдруг оказались среди элиты регенерации. Вся прелесть в том, что они не заставляют кожу работать на износ, а мягко включают ее собственные суперсилы. Фактически это уже не базовая косметика, а клеточная терапия в баночке.
Но! Технология еще молодая: недостаточно исследований, а значит нет четких выводов и единых стандартов. Будем следить за судьбой экзосом на бьюти-поприще.  

Кому экзосомы лучше не использовать

Сразу стоп при:

  • аутоиммунных и онкологических заболеваниях
  • обострении любых хронических «историй»
  • активных воспалениях, герпесе, инфекциях кожи
  • беременности и кормлении

Важно: растительные экзосомы в кремах и процедурах обычно ведут себя идеально — побочек почти нет. А вот животные или человеческие могут вызвать аллергию: иммунитет воспринимает их как «чужаков» и включает тревогу.

Экзосомы определенно интригуют: звучат как будущее косметологии и уже показывают многообещающие результаты. Но пока это история с пометкой watch closely — данных все еще меньше, чем громких обещаний. Спешить не стоит: дайте технологии время окрепнуть, а исследованиям — расставить все точки над i.

Редакция напоминает, что бьюти-средства имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: