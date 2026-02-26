Экзосомы — новый must-have в косметологии? Зачем их добавляют в процедуры и правда ли, что лицо помолодеет на 5+ лет?

Экзосомы: что это такое и зачем они нужны коже

Это крошечные пузырьки, с помощью которых клетки шепчутся между собой на языке белков, липидов и нуклеиновых кислот. По сути это суперэффективные курьеры: они привозят «стройматериалы» туда, где коже срочно нужна реставрация.

Берут их из растений, бактерий, животных и даже людей (ого!). Но в этом сегменте косметологии сейчас 100% растительный вайб, поэтому большинство экзосом получают из розы, мелиссы, центеллы азиатской и др. Получается безопасно, эстетично, модно и почти без рисков. Но об этом позже!

Почему это топ-тренд косметологии?

Они не просто «увлажняют», а перезапускают кожу на всех уровнях:

ускоряют заживление и гасят воспаление

будят фибробласты, чтобы те вырабатывали больше коллагена (а от так-то отвечает за упругость кожи!)

ставят мощный щит от свободных радикалов — главных виновников преждевременного старения

выравнивают тон, борются с пигментацией

Особенно мощно экзосомы работают после «тяжелой артиллерии»: лазера, микроигл, RF-лифтинга. В такие моменты барьер кожи приоткрыт и экзосомы могут проникнуть достаточно глубоко, чтобы выдать максимальный эффект.

Инъекции экзосом пока под запретом — FDA (Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов США) не одобрила. Так что легальный и самый безопасный путь — поверхностное нанесение на кожу в кабинете у косметолога.

А кремы с экзосомами реально работают?

Экзосомы довольно крупные, поэтому им сложно преодолеть кожный барьер. Без предварительной «подготовки» (того же микроигольчатого RF-лифтинга) вау-эффекта ждать не стоит. Исследований по этой теме пока мало, а их результаты противоречат друг другу. Так что домашний уход с экзосомами — крутая поддержка, приятный бонус, но не замена процедурам в клинике.