Экзосомы — новый must-have в косметологии? Зачем их добавляют в процедуры и правда ли, что лицо помолодеет на 5+ лет?

Данных мало — амбиций много, сердца косметологов покоряют очередные биоактивные структуры. Или вовсе не «очередные»? Узнали у Рузили Ким (Шарафиевой), дерматолога клиники A3BEAUTE, что скрывает за собой новый тренд на экзосомы? В чем их уникальность? И пора ли второпях скупать волшебные баночки?
Экзосомы: что это такое и зачем они нужны коже
Это крошечные пузырьки, с помощью которых клетки шепчутся между собой на языке белков, липидов и нуклеиновых кислот. По сути это суперэффективные курьеры: они привозят «стройматериалы» туда, где коже срочно нужна реставрация.
Берут их из растений, бактерий, животных и даже людей (ого!). Но в этом сегменте косметологии сейчас 100% растительный вайб, поэтому большинство экзосом получают из розы, мелиссы, центеллы азиатской и др. Получается безопасно, эстетично, модно и почти без рисков. Но об этом позже!
Почему это топ-тренд косметологии?
Они не просто «увлажняют», а перезапускают кожу на всех уровнях:
- ускоряют заживление и гасят воспаление
- будят фибробласты, чтобы те вырабатывали больше коллагена (а от так-то отвечает за упругость кожи!)
- ставят мощный щит от свободных радикалов — главных виновников преждевременного старения
- выравнивают тон, борются с пигментацией
Особенно мощно экзосомы работают после «тяжелой артиллерии»: лазера, микроигл, RF-лифтинга. В такие моменты барьер кожи приоткрыт и экзосомы могут проникнуть достаточно глубоко, чтобы выдать максимальный эффект.
А кремы с экзосомами реально работают?
Экзосомы довольно крупные, поэтому им сложно преодолеть кожный барьер. Без предварительной «подготовки» (того же микроигольчатого RF-лифтинга) вау-эффекта ждать не стоит. Исследований по этой теме пока мало, а их результаты противоречат друг другу. Так что домашний уход с экзосомами — крутая поддержка, приятный бонус, но не замена процедурам в клинике.
Почему весь бьюти-мир в восторге?
В 80-е экзосомы считались клеточным мусором, а теперь вдруг оказались среди элиты регенерации. Вся прелесть в том, что они не заставляют кожу работать на износ, а мягко включают ее собственные суперсилы. Фактически это уже не базовая косметика, а клеточная терапия в баночке.
Но! Технология еще молодая: недостаточно исследований, а значит нет четких выводов и единых стандартов. Будем следить за судьбой экзосом на бьюти-поприще.
Кому экзосомы лучше не использовать
Сразу стоп при:
- аутоиммунных и онкологических заболеваниях
- обострении любых хронических «историй»
- активных воспалениях, герпесе, инфекциях кожи
- беременности и кормлении
Важно: растительные экзосомы в кремах и процедурах обычно ведут себя идеально — побочек почти нет. А вот животные или человеческие могут вызвать аллергию: иммунитет воспринимает их как «чужаков» и включает тревогу.
Экзосомы определенно интригуют: звучат как будущее косметологии и уже показывают многообещающие результаты. Но пока это история с пометкой watch closely — данных все еще меньше, чем громких обещаний. Спешить не стоит: дайте технологии время окрепнуть, а исследованиям — расставить все точки над i.
Редакция напоминает, что бьюти-средства имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
