Наводим порядок! Вот мастхэв-процедуры, чтобы восстановить кожу, волосы, талию и силы после праздников

Как быстро восстановиться после новогоднего кутежа и войти в 2026-й красиво? Пока вы оттачивали бильман на льду и согревались пуншем, мы составили речардж-гид вместе с Кнарой Андрян, ведущим экспертом клиники DEGA.
Проснись и пой: сверхбыстрый RF-лифтинг
Little party never killed nobody? Правда, но имейте в виду, что поздние ужины и короткий сон на рассвете отражаются на микроциркуляции — отсюда и серый оттенок, и отечность, особенно у тех, кто склонен к деформационному типу старения (а это почти все мы!). Потехе час, делу 20–30 минут — бежим на монополярный RF-лифтинг Oligio. Аппарат таргетно прогревает глубокие ткани радиочастотными импульсами, и происходят два важных процесса: денатурация старого коллагена (потерявшие тонус структуры компактизируются) и неоколлагенез (образуются новые волокна белка молодости). Так мы получаем сияющую персиковую кожу и четкий овал лица.
На чистоту — говорит фототерапия
Тысяча шиммеров, непоколебимые стрелки и многоуровневый контуринг — идеально для выхода в свет, но экстремально для кожи: легко «забивают» поры и, как следствие, провоцируют высыпания. Что предпринять? Деликатную IPLфототерапию M22 или Nordlys Candela, то есть лечение широкополосным светом, которое «бьет» сразу по трем мишеням: пропионибактериям акне, меланину и расширенным сосудам. Метод прекрасно устраняет воспаление, осветляет пигментацию, выравнивает тон и сужает поры — 5–7 дней после процедуры (без реабилитации!) — и вы суперфреш. Но запомните главное правило — всегда смывать мейк перед сном, иначе даже космические технологии бессильны.
Волосы в прогрессии! Великий плазмолифтинг
Есть (постоянный) контакт с горячими инструментами, лаком, стайлингами? Миллион лайков на фото и мощный дизлайк от потускневших и «уставших» волос. Не осуждаем, а намекаем, что шевелюре нужно восстановление изнутри, допустим, PRP-терапия — введение в кожу головы собственной плазмы. Все происходит быстро, не страшно (и даже занимательно): из вены берется кровь, пять минут центрифугирования — и доктор получает концентрат биологически активных веществ. Он улучшает микроциркуляцию вокруг волосяных фолликулов, усиливает их питание и стимулирует обновление тканей. Волосы становятся крепче, исчезает ломкость, возвращается естественный блеск, а рост заметно ускоряется.
Бодипозитив (и подтяжка!): умный лимфодренаж
Разрешили себе новогоднюю зажировку? Тело отреагирует красноречиво: избыток соли, сахара, алкоголя задерживают жидкость в организме — привет, пастозность, рыхлость тканей, «размытая» талия. Без паники, прийти в форму просто! К примеру, аппарат Icoone запускает системный лимфодренаж, помогает организму избавиться от лишней жидкости и снять общую одутловатость. Вуаля, тело становится более подтянутым, «собранным» (заметно уже после первого сеанса!). Для усиления результата имеет смысл подключить прессотерапию — она равномерно активизирует лимфатические сосуды по всему телу, и осмоцелевые обертывания — выводят продукты обмена, которые накапливаются после гастроразгуляя (ощущение легкости, мы скучали!).
А есть зарядка? Энергокапельницы
Череда ночных вечеринок+недосып+шампанский спринт = дофамин — in, налаженный метаболизм — out. Ощущение тотальной усталости — прямой сигнал о том, что фильтр-система (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) перегружена. Мягкая инфузионная терапия решает! Сдаем анализ на биохимию и подбираем индивидуальную формулу, которая перезапускает организм как по команде Ctrl+Alt+Delete. Классный вариант — капельница с плацентарным препаратом «Лаеннек», который бережно восстанавливает работу внутренних органов и дает выраженный детокс-эффект. Итого: энергия × 3 и тот самый вайб «ура, живем!».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
