Наводим порядок! Вот мастхэв-процедуры, чтобы восстановить кожу, волосы, талию и силы после праздников

Проснись и пой: сверхбыстрый RF-лифтинг

Little party never killed nobody? Правда, но имейте в виду, что поздние ужины и короткий сон на рассвете отражаются на микроциркуляции — отсюда и серый оттенок, и отечность, особенно у тех, кто склонен к деформационному типу старения (а это почти все мы!). Потехе час, делу 20–30 минут — бежим на монополярный RF-лифтинг Oligio. Аппарат таргетно прогревает глубокие ткани радиочастотными импульсами, и происходят два важных процесса: денатурация старого коллагена (потерявшие тонус структуры компактизируются) и неоколлагенез (образуются новые волокна белка молодости). Так мы получаем сияющую персиковую кожу и четкий овал лица.

На чистоту — говорит фототерапия

Тысяча шиммеров, непоколебимые стрелки и многоуровневый контуринг — идеально для выхода в свет, но экстремально для кожи: легко «забивают» поры и, как следствие, провоцируют высыпания. Что предпринять? Деликатную IPLфототерапию M22 или Nordlys Candela, то есть лечение широкополосным светом, которое «бьет» сразу по трем мишеням: пропионибактериям акне, меланину и расширенным сосудам. Метод прекрасно устраняет воспаление, осветляет пигментацию, выравнивает тон и сужает поры — 5–7 дней после процедуры (без реабилитации!) — и вы суперфреш. Но запомните главное правило — всегда смывать мейк перед сном, иначе даже космические технологии бессильны.