Что (обязательно!) положить в праздничную SOS-косметичку? 10 мастхэвов против отеков, усталости, высыпаний, сухости и пигментации

Универсальный уход

Основной запрос к рутине в каникулы? Одно средство, которое даст результат все, везде, всегда и сразу! Обратим свой взор на высокотехнологичную космецевтику с фантастическим составом.

Раз: биоплацента (5 факторов роста, фолиевая кислота и глутамин) активизирует естественный механизм восстановления на уровне клеточных структур. Два: олигопептид-68 (запатентован как активный компонент LumaBright™) стимулирует синтез молодого коллагена, повышает плотность и упругость кожи, красиво потягивая и осветляя ее. Три: экстракты водорослей и зеленого чая насыщают ткани микроэлементами и ликвидируют свободные радикалы (ведущие факторы старения). Четыре: фосфолипиды, бета-глюкан и эктоин предупреждают потерю влаги, перезапускают энергообмен клеток, защищают от УФ-излучения. Так что любой запрос: от коррекции поплывшего овала лица до полного рефреш-обновления, выполнен на ура.