Эстетическая медицина

Что (обязательно!) положить в праздничную SOS-косметичку? 10 мастхэвов против отеков, усталости, высыпаний, сухости и пигментации

Видели ночь, гуляли всю ночь до утра? И такие планы на все 12 (!) выходных дней? Только не забывайте про кожу, которая может потерять влагу, цвет и молодость, если вы будете искрить перляжем и флексить нон-стоп, пренебрегнув бьюти-рутиной. На многочасовом уходе не настаиваем — собрали только самое необходимое и мегаэффективное (с экзосомами, биоплацентой и белым трюфелем), чтобы с каникул вы вернулись неиронично отдохнувшими.

Очищающий увлажняющий гель с аминокислотами шелка, 9 080 рублей
ALLIES OF SKIN

Очищающий увлажняющий гель с аминокислотами шелка, 9 080 рублей

Очищение!

Фундаментальный этап, без которого (красиво) не жить, особенно в пору вечеринок и многослойного макияжа. Не важно, в какое время возвращаемся домой — силу воли в кулачок и идем умываться. Да, можно без мицеллярки и гидрофильного масла — просто клинзером без сульфатов (но зато с аминокислотами шелка, витаминов С и органическими экстрактами), который отлично удаляет макияж, солнцезащитное средство и другие загрязнения. Не до жесткого скрипа и пересушенности, а до нежного ощущения ч и с т о т ы. 

A.G.E. STOP SWITZERLAND

Универсальный уход

Основной запрос к рутине в каникулы? Одно средство, которое даст результат все, везде, всегда и сразу! Обратим свой взор на высокотехнологичную космецевтику с фантастическим составом.

Раз: биоплацента (5 факторов роста, фолиевая кислота и глутамин) активизирует естественный механизм восстановления на уровне клеточных структур. Два: олигопептид-68 (запатентован как активный компонент LumaBright™) стимулирует синтез молодого коллагена, повышает плотность и упругость кожи, красиво потягивая и осветляя ее. Три: экстракты водорослей и зеленого чая насыщают ткани микроэлементами и ликвидируют свободные радикалы (ведущие факторы старения). Четыре:  фосфолипиды, бета-глюкан и эктоин предупреждают потерю влаги, перезапускают энергообмен клеток, защищают от УФ-излучения. Так что любой запрос: от коррекции поплывшего овала лица до полного рефреш-обновления, выполнен на ура.

Ночной крем-эксфолиант Crème Peeling Nuit, 16 065 рублей
Derm Acte

Ночной крем-эксфолиант Crème Peeling Nuit, 16 065 рублей

На ночь глядя

Если вы даже ложитесь до 23 часов (в праздники! подвиг!), а ощущение с утра, что регенерировали-регенерировали, да не отрегенерировали, значит, надо пересмотреть ночной уход. Здесь может помочь крем-эксфолиант с антиэйдж-пептидами и янтарной, гликолевой и молочной кислотами, который бережно, как мягкий пилинг, отшелушивает старый, ороговевший слой клеток (именно он виноват в тусклости) и выравнивает микрорельеф. Приятнейший нюанс: эффект butter skin, то есть напитанной кожи без жирного блеска, заметен сразу.

И важный момент: средство наносится на лицо, шею и декольте строго на ночь, в идеале – курсом. Его не стоит сочетать с другими кислотами, ретинолом и витамином С.

Биоактивная маска с водорослями и пробиотиками, 3 200 рублей
Skin Probiotic

Биоактивная маска с водорослями и пробиотиками, 3 200 рублей

Скорая помощь

Обветривание, шелушение, раздражение — наше все в условиях северных широт. Не откладываем решение на конец каникул, сразу наносим маску-реставратор (15 минут держим, затем смываем теплой водой). Для чего? Для того, чтобы получить вайб и удовольствие от текстуры суфле, а кроме того, дать экстракту фукуса, ферментам соевых бобов, бисабололу залатать все повреждения и воспаления, протеинам риса и пшеницы, инулину — нормализовать микробиом кожи (чтобы вредным бактериям не было комфортно), сквалану — увлажнить и освежить лицо.

Лифтинг-крем для контура глаз, 9 040 рублей
Institut Esthederm

Лифтинг-крем для контура глаз, 9 040 рублей

Открываем глаза

Есть такие люди, которым 33 ночи танцев ничего не сделают. А есть везунчики, просыпающиеся с отеками после одной вечерней оливки. Последним добрый совет: включите в рутину уход за контуром глаз на регулярной основе. Нашли для вас крем с лифтинг-эффектом, который не вызывает раздражений в столько чувствительной области (в составе клеточная вода, формула которой аналогична межклеточной жидкости в тканях по ионному составу, Ph и антиоксидантам!). И важно: наконечник можно использовать для легкого лимфодренажного массажа, чтобы веки распахнулись!

Патчи микроигольчатые, 1 900 рублей
REGENIQUE

Патчи микроигольчатые, 1 900 рублей

Окулярный экспресс

Внезапные (?) темные круги не должны испортить день. Особенно, если решено провести его без тонального средства (Новый год — новые полезные привычки). Здесь решение простое — золотые патчи с эффектом микроигольчатого лифтинга.  Высококонцентрированная сыворотка из экзосом и натуральных белков моментально увлажняет, разглаживает и немного подтягивает кожу вокруг глаз, убирает синеву и одутловатость. Вуаля!

Увлажняющий солнцезащитный гель с гиалуроновой кислотой SPF50+ PA++++, 2 090 рублей
IsNtree

Увлажняющий солнцезащитный гель с гиалуроновой кислотой SPF50+ PA++++, 2 090 рублей

Фотозащита (чтобы не защищаться от фото)

На снежных склонах Шерегеша и на белопесочных пляжах ОАЭ с нами всегда санпротектор. Потому что пигментные пятна, фотоморщины и солнечные ожоги (повышающие риск рака кожи!) — это минус 1000 из 10. Нашли универсальное средство для любых широт: химические фильтры стабильно блокируют излучение до 8 часов (без необходимости обновлять средство), а сам щит на лице незаметен — не блестит и не выбеливает. Плюс гиалурон в составе глубоко увлажняет ткани, а экстракты портулака, сосны,  центеллы азиатской и хауттюйнии сердцевидной снимают воспаление, укрепляют сосуды (чтобы не краснеть помидорно на морозе или жаре) и в целом ограждают кожу от погодного экстрима.

Антиоксидантное, увлажняющее и омолаживающее средство в ампулах Proteoglicanos-C, 4 900 рублей
ARISTODERM

Антиоксидантное, увлажняющее и омолаживающее средство в ампулах Proteoglicanos-C, 4 900 рублей 

Витаминный буст

Разнообразные сыворотки — это хорошо, но путешествовать налегке, а не с арсеналом банок тоже иногда хочется. Так что берем с собой миниатюрные ампулы с грандиозным содержанием — 3% протеогликанов (веществ-стимуляторов коллагеногенеза), 5% витамина С (лучшего друга иммунитета кожи и антиоксидантного суперагента) и жирным кислотам Омега-3 и Омега-6 (сохраняют здоровый липидный барьер и предотвращают воспаления). Готово, вы сиятельный обладатель ровной и спокойной кожи.

Питательный бальзам для губ c экстрактом белого трюфеля, 2 300 рублей
D`ALBA

Питательный бальзам для губ c экстрактом белого трюфеля, 2 300 рублей

Одними губами

Улыбаемся и закидываем в корзины хорошие увлажняющие бальзамы, чтобы помада ложилась идеально, а смеяться, целоваться и реализовывать другие окситоциновые упражнения было исключительно комфортно. Супервариант — веганский липстик с вау-составом (экстракт итальянского белого трюфеля + масла оливы, макадамии, соевых бобов, авокадо, камелии, облепихи, примулы, семян подсолнечника и помадного дерева + витамин Е) интенсивно питающий сухую кожу губ и восстанавливающий их гидролипидный барьер. 

Увлажняющий крем для рук с церамидами, 3 000 рублей
Dr.Jart

Увлажняющий крем для рук с церамидами, 3 000 рублей

По рукам

Вот, что точно выдает и возраст, и аристократическое воспитание (кто гулял без перчаток, тот не прав). Кто хочет бравировать цыпками и чувствовать себя сухарем? Правильно, таких нет, так что в каждую сумку кладем питательный крем с церамидами (важнейший элемент для поддержания кожного барьера), пантенолом (удержит в тканях влагу) и глицерин (смягчит и руки, и сердце).

Редакция напоминает, что бьюти-продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

