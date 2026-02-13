Лучшие часы февраля: сверкающий хронограф Jacques Lemans, коллекционная лимитка Cuervo y Sobrinos и вау-флайбек Norqain

Новые циферблаты известных часов накинули маски к венецианскому карнавалу — от черной моретты до мерцающей коломбины!
Jacques Lemans
Женский хронограф Venice Jacques Lemans мерцает натуральной перламутровой пластиной, дюжиной кристаллов Swarovski на позициях часовых индексов и прямо угольными «пайетками», которыми огранен стальной безель с позолотой.
«Ракета»
Бестселлер «Ракета» Big Zero переодели на Петродворцовом часовом заводе в черный бархат ради коллаборации с Артемием Лебедевым. Визуальный шум на минимум: даже задняя крышка часов затонирована так, что сквозь нее едва виден автоматический механизм с черным ротором.
Norqain
Флайбек-хронограф в коллекции Norqain (пронумерованная серия из 500 штук!) носит имя Independence Skeleton Chrono, корпус из наилегчайшего титана 5 Grade и нефритово-зеленые детали скелетонированного механизма с запасом хода в 62 часа.
Cuervo y Sobrinos
Циферблаты всей сотни экземпляров суперлимитки Robusto Pedro Murias от швейцарско-кубинского бренда Cuervo y Sobrinos окрашены в лососевый, как стены сигарной фабрики La Meridiana в Гаване, а третья стрелка бежит по секторам с укрупненной разметкой, думая о секундах по-кубински свысока.
