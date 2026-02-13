Лучшие часы февраля: сверкающий хронограф Jacques Lemans, коллекционная лимитка Cuervo y Sobrinos и вау-флайбек Norqain

Бестселлер «Ракета» Big Zero переодели на Петродворцовом часовом заводе в черный бархат ради коллаборации с Артемием Лебедевым. Визуальный шум на минимум: даже задняя крышка часов затонирована так, что сквозь нее едва виден автоматический механизм с черным ротором.