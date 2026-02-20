Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Сумки-мосты, жакеты-кимоно и платки-фрески: модный дайджест

Художественные платки Rockabi x «Эрарта», трикотажная капсула (в лучших оттенках весны!) My812, пижамный дресс-код Urbantiger, микс ретро-классики и этнических вышивок Lime — собрали главные фэшн-релизы недели в материале Собака.ru.

Maison

Spring is in the air — не в снежном Петербурге, конечно, но как минимум в кинематографичном кампейне Maison. Вслед за Оксаной Милковской и фотографом Варварой Фельдман переносимся в солнечную Францию — там героиня Вера расслабленно позирует в вельветовой куртке с кулисками и брюках Hulu в сочетании с шелковой блузой Brigitte, расхаживает по залитой естественным светом комнате в платье и брюках из белоснежной вискозы Frank (запоминаем стайлинг-трюк с перчатками из неоново-зеленой кожи!) и танцует, укутавшись в кашемировое пальто Antonia. 

Оксана Милковская, основатель Maison

В съемках Avec Plaisir одежда не становится героем кадра — она работает как среда для героини. Так же, как в жизни. Пальто, костюм, легкое платье — всё существует в логике бренда: минимализм без аскезы, структура без жесткости, французский лоск без демонстративности. 

Rockabi x «Эрарта»

Платок Rockabi x «Эрарта», 5 900 руб.

Платок Rockabi x «Эрарта», 5 900 руб.

Платок Rockabi x «Эрарта», 5 900 руб.

Платок Rockabi x «Эрарта», 5 900 руб.

Спецы по меху и коже Наталья и Вячеслав Сухотерины расширяют зону фэшн-влияния: объединились с крупнейшим в России частным музеем современного искусства Эрарта и представили арт-коллаборацию «Роскошь созерцания». В дроп вошли два платка: первый — «Мойка. Январь» — украшен акварельным пейзажем с набережной и Исаакиевским собором, а второй — «Созерцание воды» — напоминает старинную фреску с изображением женского профиля.

Misa bags

Сумка Misa bags, 34 900 руб.

Сумка Misa bags, 34 900 руб.

Сумка Misa bags, 34 900 руб.

Сумка Misa bags, 34 900 руб.

Знакомьтесь, новая модель от Misa bags — Сammy. Отправной точкой стали воздушные конструкции подвесных мостов. Отсюда — визуальная легкость, жесткость формы и структурированность. Весь силуэт держится на стейтмент-детали в виде золотистого шара, который является частью короткой ручки и трансформирует ее из практичного элемента в декор. А чтобы превратить багет в кросс-боди, в комплект добавили длинный ремешок. Сammy представлена в трех вариантах — карамельной замше, шоколадной и черной гладкой коже.

My812

Топ My812, 7 900 руб.

Топ My812, 7 900 руб.

Лонгслив My812, 9 700 руб.

Лонгслив My812, 9 700 руб.

До шелка и льна пока далеко, поэтому кутаемся в нежнейший трикотаж из новой коллекции фэшн-романтиков My812. Миксуем полупрозрачные миди-юбки с топами с открытыми плечами (не забываем про колготки и теплую дубленку!). А для многослойности надеваем майку поверх лонгслива в тон. Наши фавориты — варианты в пыльно-голубом и пудрово-розовом оттенках. 

Urbantiger

Пижама Urbantiger, 7 990 руб.

Пижама Urbantiger, 7 990 руб.

Пижама Urbantiger, 7 990 руб.

Пижама Urbantiger, 7 990 руб.

Готовимся к долгим выходным (и праздникам!) и забираем классную пижаму из новой коллекции Urbantiger себе или в подарок. Комплекты созданы без использования синтетических материалов — только натуральный хлопок и экологичный лиоцелл (производится из из целлюлозы древесины эвкалипта!). Мы уже положили в вишлист нежно-розовый сет — планируем провести в нем три дня на диване, а позже — выгуливать на улице в тандеме с лоферами и плащами. 

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

В новой весенне-летней коллекции Lime сделали ставку на ретро-стиль и черно-белую цветовую гамму. Отсюда — феминные двойки с миди-юбками и блузами из костюмной ткани, ультрамодные кейпы, костюмы с шерстяными брюками-клеш, рубашки с воротом-стойкой и псевдожабо. Строгий винтажный стиль команда замиксовала с трендовыми восточными мотивами — сочинила гибрид офискорных брюк и шароваров, сделала жаккардовый жакет, напоминающий по крою кимоно, и поженила жилет с гобеленовой вышивкой с маскулинным пальто. Из аксессуаров присматриваемся к меховым пирожкам и фетровым шляпкам-таблеткам. 

Maag

Чемодан Maag, 16 199 руб.

Чемодан Maag, 16 199 руб.

Клоги Maag, 7 999 руб.

Клоги Maag, 7 999 руб.

Сумка Maag, 3 599 руб.

Сумка Maag, 3 599 руб.

Спешим за подарками на 23 февраля и 8 марта (или просто так!) в Maag. Для него — надежный чемодан из алюминия (Rimowa у нас дома!), трендовые топсайдеры из натуральной карамельной замши и, само собой, набор боксеров (не клише, а классика!). А для нее — акцентные серьги-бутоны, лаконичная сумка-такса с ультрадлинными ручками и дикие клоги с заклепками (снова in благодаря худурку Сhloe Чемене Камали — по ее примеру сочетаем обувь с полупрозрачными бохо-платьями и широкими джинсами с высокой посадкой!). 

