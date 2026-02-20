Сумки-мосты, жакеты-кимоно и платки-фрески: модный дайджест

Художественные платки Rockabi x «Эрарта», трикотажная капсула (в лучших оттенках весны!) My812, пижамный дресс-код Urbantiger, микс ретро-классики и этнических вышивок Lime — собрали главные фэшн-релизы недели в материале Собака.ru.
Maison
Spring is in the air — не в снежном Петербурге, конечно, но как минимум в кинематографичном кампейне Maison. Вслед за Оксаной Милковской и фотографом Варварой Фельдман переносимся в солнечную Францию — там героиня Вера расслабленно позирует в вельветовой куртке с кулисками и брюках Hulu в сочетании с шелковой блузой Brigitte, расхаживает по залитой естественным светом комнате в платье и брюках из белоснежной вискозы Frank (запоминаем стайлинг-трюк с перчатками из неоново-зеленой кожи!) и танцует, укутавшись в кашемировое пальто Antonia.
Оксана Милковская, основатель Maison
В съемках Avec Plaisir одежда не становится героем кадра — она работает как среда для героини. Так же, как в жизни. Пальто, костюм, легкое платье — всё существует в логике бренда: минимализм без аскезы, структура без жесткости, французский лоск без демонстративности.
Rockabi x «Эрарта»
Спецы по меху и коже Наталья и Вячеслав Сухотерины расширяют зону фэшн-влияния: объединились с крупнейшим в России частным музеем современного искусства Эрарта и представили арт-коллаборацию «Роскошь созерцания». В дроп вошли два платка: первый — «Мойка. Январь» — украшен акварельным пейзажем с набережной и Исаакиевским собором, а второй — «Созерцание воды» — напоминает старинную фреску с изображением женского профиля.
Misa bags
Знакомьтесь, новая модель от Misa bags — Сammy. Отправной точкой стали воздушные конструкции подвесных мостов. Отсюда — визуальная легкость, жесткость формы и структурированность. Весь силуэт держится на стейтмент-детали в виде золотистого шара, который является частью короткой ручки и трансформирует ее из практичного элемента в декор. А чтобы превратить багет в кросс-боди, в комплект добавили длинный ремешок. Сammy представлена в трех вариантах — карамельной замше, шоколадной и черной гладкой коже.
My812
До шелка и льна пока далеко, поэтому кутаемся в нежнейший трикотаж из новой коллекции фэшн-романтиков My812. Миксуем полупрозрачные миди-юбки с топами с открытыми плечами (не забываем про колготки и теплую дубленку!). А для многослойности надеваем майку поверх лонгслива в тон. Наши фавориты — варианты в пыльно-голубом и пудрово-розовом оттенках.
Urbantiger
Готовимся к долгим выходным (и праздникам!) и забираем классную пижаму из новой коллекции Urbantiger себе или в подарок. Комплекты созданы без использования синтетических материалов — только натуральный хлопок и экологичный лиоцелл (производится из из целлюлозы древесины эвкалипта!). Мы уже положили в вишлист нежно-розовый сет — планируем провести в нем три дня на диване, а позже — выгуливать на улице в тандеме с лоферами и плащами.
Lime
В новой весенне-летней коллекции Lime сделали ставку на ретро-стиль и черно-белую цветовую гамму. Отсюда — феминные двойки с миди-юбками и блузами из костюмной ткани, ультрамодные кейпы, костюмы с шерстяными брюками-клеш, рубашки с воротом-стойкой и псевдожабо. Строгий винтажный стиль команда замиксовала с трендовыми восточными мотивами — сочинила гибрид офискорных брюк и шароваров, сделала жаккардовый жакет, напоминающий по крою кимоно, и поженила жилет с гобеленовой вышивкой с маскулинным пальто. Из аксессуаров присматриваемся к меховым пирожкам и фетровым шляпкам-таблеткам.
Maag
Спешим за подарками на 23 февраля и 8 марта (или просто так!) в Maag. Для него — надежный чемодан из алюминия (Rimowa у нас дома!), трендовые топсайдеры из натуральной карамельной замши и, само собой, набор боксеров (не клише, а классика!). А для нее — акцентные серьги-бутоны, лаконичная сумка-такса с ультрадлинными ручками и дикие клоги с заклепками (снова in благодаря худурку Сhloe Чемене Камали — по ее примеру сочетаем обувь с полупрозрачными бохо-платьями и широкими джинсами с высокой посадкой!).
