Сумки-мосты, жакеты-кимоно и платки-фрески: модный дайджест

Спешим за подарками на 23 февраля и 8 марта (или просто так!) в Maag. Для него — надежный чемодан из алюминия (Rimowa у нас дома!), трендовые топсайдеры из натуральной карамельной замши и, само собой, набор боксеров (не клише, а классика!). А для нее — акцентные серьги-бутоны, лаконичная сумка-такса с ультрадлинными ручками и дикие клоги с заклепками (снова in благодаря худурку Сhloe Чемене Камали — по ее примеру сочетаем обувь с полупрозрачными бохо-платьями и широкими джинсами с высокой посадкой!).