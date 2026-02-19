Выбрали самое эффектное (и удобное!) нижнее белье

Не ждем особого повода и не отказываем себе в удовольствии носить красивые бра, слипы, боди и корсеты каждый день. Нашли 15 лучших вариантов, которые даже не захочется прятать под одеждой.
Трусы-шорты Maison Margiela, ДЛТ, 89 950 руб.
Привносим в бельевой (и не только!) гардероб ретро-вайб с помощью псевдоизмятых блумерсов Maison Margiela
Корсетный пояс-панье Agent Provocateur, 79 900 руб.
Осваиваем кутюрный тренд на кринолины и надеваем кружевное панье Agent Provocateur поверх ультрамодных юбок-карандашей и платьев-футляров (на манер показа Acne Studios!)
Комплект Berta Line, 15 800 руб.
Оранжевый — важнейший цвет сезона: вслед за платьями-колокольчиками Сhristian Dior, сетчатых брюк Loewe и асимметричных туник с драпировками Tom Ford кладем в корзину кружевной сет Berta Line
Бюстгальтер Petra, 15 400 руб.
Гарантия финансового благополучия — красные трусы на Новый год и алый лиф с кружевом Petra на каждый день
Корсет Le Journal Intime, 15 000 руб.
Поддерживаем тему придворного дресс-кода за счет корсета Le Journal Intime (с узорами в духе королевских обоев Morris & Co!)
Бюстгальтер Closer Couture, 14 500 руб.
Теперь в почете не только обувные гибриды (привет, лоферы-аквашузы Loewe!), но и бельевые. По этому поводу примеряем сетчато-кружевной симбиоз бюстгальтера и купальника Closer Couture
Трусы-бразилиана Scandale Maniere, 13 900 руб.
Flowers for spring: в любви к ботанике признались Пьерпаоло Пиччоли из Balenciaga, Адриан Аппиолаза из Moschino и бельевые артизаны Scandale Maniere (вышивки-бутоны инкрустированы в сетку вручную!)
Бюстгальтер Dita Von Teese, «Московский универмаг», 12 000 руб.
Это база: готическое бра с кружевом от бурлеск-дивы Диты фон Тиз
Для образов в духе подимных луков Versace, Dolce&Gabbana и Simone Rocha носим бельевое бра No Pantaloons в качестве топа — в сочетании с шелковыми миди-юбками, маскулинными брюками на низкой посадке и трендовыми гусарскими жакетами
Фиксируем стайлинг-трюк: для прозрачной многослойности миксуем лазурное боди Blizhe с лифом в тон и используем в качестве топа — с юбками по колено из плотной кожи (как у Prada!)
Набор трусов Karl Lagerfeld, BNS Club, 5 800 руб.
Kindly reminder: скоро 8 марта, а это трио трусов от Karl Lagerfeld (хб-шка!)
Вау-лиф Corporelle создан вручную из швейцарского тюля, украшен вышивкой и бархатными бретелями. А еще — дизайнеры добавили между чашечек золотистый крючок, который при желании можно расстегнуть и получить другую форму декольте
Бюстгальтер Gamrekeli, 4 900 руб.
Мастера Gamrekeli взяли нежнейшую хлопковую рибану (подсмотрели у самых уютных пижам!) и отшили из нее удобные бюстгальтеры и слипы с высокой посадкой
Глубокий индиго всё еще с нами — в виде ретро-скинни Chloe, юбок с бахромой из стекляруса Loewe и утилитарных плащей Jil Sander, а еще — в виде дико удобных комплектов с поясом The Poby
Пионеров в мире fine-lingerie носят топ-модель Ирина Шейк и инфлюенсер Кьяра Ферраньи — не отстаем и присматриваемся к комплекту с цветочными узорами от французов Etam
Трусы Hugo, No One, 2 790 руб.
Адепты черной классики, вам к спецам по трикотажу Hugo
За лучшим базовым (и невидимым!) бельем выстраиваемся в очередь к Lavarice
Комментарии (0)