Выбрали самое эффектное (и удобное!) нижнее белье

Не ждем особого повода и не отказываем себе в удовольствии носить красивые бра, слипы, боди и корсеты каждый день. Нашли 15 лучших вариантов, которые даже не захочется прятать под одеждой.

Трусы-шорты Maison Margiela, ДЛТ, 89 950 руб. Привносим в бельевой (и не только!) гардероб ретро-вайб с помощью псевдоизмятых блумерсов Maison

Трусы-шорты Maison Margiela, ДЛТ, 89 950 руб.

Привносим в бельевой (и не только!) гардероб ретро-вайб с помощью псевдоизмятых блумерсов Maison Margiela

Корсетный пояс-панье Agent Provocateur, 79 900 руб. Осваиваем кутюрный тренд на кринолины и надеваем кружевное панье Agent Provocateur поверх

Корсетный пояс-панье Agent Provocateur, 79 900 руб.

Осваиваем кутюрный тренд на кринолины и надеваем кружевное панье Agent Provocateur поверх ультрамодных юбок-карандашей и платьев-футляров (на манер показа Acne Studios!)

Комплект Berta Line, 15 800 руб. Оранжевый — важнейший цвет сезона: вслед за платьями-колокольчиками Сhristian Dior, сетчатых брюк Loewe и

Комплект Berta Line, 15 800 руб.

Оранжевый — важнейший цвет сезона: вслед за платьями-колокольчиками Сhristian Dior, сетчатых брюк Loewe и асимметричных туник с драпировками Tom Ford кладем в корзину кружевной сет Berta Line

Бюстгальтер Petra, 15 400 руб. Гарантия финансового благополучия — красные трусы на Новый год и алый лиф с кружевом Petra на каждый день

Бюстгальтер Petra, 15 400 руб.

Гарантия финансового благополучия — красные трусы на Новый год и алый лиф с кружевом Petra на каждый день

Корсет Le Journal Intime, 15 000 руб. Поддерживаем тему придворного дресс-кода за счет корсета Le Journal Intime (с узорами в духе королевских обоев

Корсет Le Journal Intime, 15 000 руб.

Поддерживаем тему придворного дресс-кода за счет корсета Le Journal Intime (с узорами в духе королевских обоев Morris & Co!)

Бюстгальтер Closer Couture, 14 500 руб. Теперь в почете не только обувные гибриды (привет, лоферы-аквашузы Loewe!), но и бельевые. По этому поводу

Бюстгальтер Closer Couture, 14 500 руб.

Теперь в почете не только обувные гибриды (привет, лоферы-аквашузы Loewe!), но и бельевые. По этому поводу примеряем сетчато-кружевной симбиоз бюстгальтера и купальника Closer Couture

Трусы-бразилиана Scandale Maniere, 13 900 руб. Flowers for spring: в любви к ботанике признались Пьерпаоло Пиччоли из Balenciaga, Адриан Аппиолаза из

Трусы-бразилиана Scandale Maniere, 13 900 руб.

Flowers for spring: в любви к ботанике признались Пьерпаоло Пиччоли из Balenciaga, Адриан Аппиолаза из Moschino и бельевые артизаны Scandale Maniere (вышивки-бутоны инкрустированы в сетку вручную!)

Бюстгальтер Dita Von Teese, «Московский универмаг», 12 000 руб. Это база: готическое бра с кружевом от бурлеск-дивы Диты фон Тиз

Бюстгальтер Dita Von Teese, «Московский универмаг», 12 000 руб.

Это база: готическое бра с кружевом от бурлеск-дивы Диты фон Тиз

Топ No Pantaloons, 9 300 руб. Для образов в духе подимных луков Versace, Dolce&Gabbana и Simone Rocha носим бельевое бра No Pantaloons в качестве топа

Топ No Pantaloons, 9 300 руб.

Для образов в духе подимных луков Versace, Dolce&Gabbana и Simone Rocha носим бельевое бра No Pantaloons в качестве топа — в сочетании с шелковыми миди-юбками, маскулинными брюками на низкой посадке и трендовыми гусарскими жакетами

Боди Blizhe, 6 100 руб. Фиксируем стайлинг-трюк: для прозрачной многослойности миксуем лазурное боди Blizhe с лифом в тон и используем в качестве топа

Боди Blizhe, 6 100 руб.

Фиксируем стайлинг-трюк: для прозрачной многослойности миксуем лазурное боди Blizhe с лифом в тон и используем в качестве топа — с юбками по колено из плотной кожи (как у Prada!) 

Набор трусов Karl Lagerfeld, BNS Club, 5 800 руб. Kindly reminder: скоро 8 марта, а это трио трусов от Karl Lagerfeld (хб-шка!)

Набор трусов Karl Lagerfeld, BNS Club, 5 800 руб.

Kindly reminder: скоро 8 марта, а это трио трусов от Karl Lagerfeld (хб-шка!)

Бра Corporelle, 5 590 руб. Вау-лиф Corporelle создан вручную из швейцарского тюля, украшен вышивкой и бархатными бретелями. А еще — дизайнеры добавили

Бра Corporelle, 5 590 руб.

Вау-лиф Corporelle создан вручную из швейцарского тюля, украшен вышивкой и бархатными бретелями. А еще — дизайнеры добавили между чашечек золотистый крючок, который при желании можно расстегнуть и получить другую форму декольте

Бюстгальтер Gamrekeli, 4 900 руб. Мастера Gamrekeli взяли нежнейшую хлопковую рибану (подсмотрели у самых уютных пижам!) и отшили из нее удобные

Бюстгальтер Gamrekeli, 4 900 руб.

Мастера Gamrekeli взяли нежнейшую хлопковую рибану (подсмотрели у самых уютных пижам!) и отшили из нее удобные бюстгальтеры и слипы с высокой посадкой 

Пояс The Poby, 4 500 руб. Глубокий индиго всё еще с нами — в виде ретро-скинни Chloe, юбок с бахромой из стекляруса Loewe и утилитарных плащей Jil

Пояс The Poby, 4 500 руб.

Глубокий индиго всё еще с нами — в виде ретро-скинни Chloe, юбок с бахромой из стекляруса Loewe и утилитарных плащей Jil Sander, а еще — в виде дико удобных комплектов с поясом The Poby

Бюстгальтер Etam, 3 990 руб. Пионеров в мире fine-lingerie носят топ-модель Ирина Шейк и инфлюенсер Кьяра Ферраньи — не отстаем и присматриваемся к

Бюстгальтер Etam, 3 990 руб.

Пионеров в мире fine-lingerie носят топ-модель Ирина Шейк и инфлюенсер Кьяра Ферраньи — не отстаем и присматриваемся к комплекту с цветочными узорами от французов Etam

Трусы Hugo, No One, 2 790 руб. Адепты черной классики, вам к спецам по трикотажу Hugo

Трусы Hugo, No One, 2 790 руб.

Адепты черной классики, вам к спецам по трикотажу Hugo 

Стринги Lavarice, 1 200 руб. За лучшим базовым (и невидимым!) бельем выстраиваемся в очередь к Lavarice

Стринги Lavarice, 1 200 руб.

За лучшим базовым (и невидимым!) бельем выстраиваемся в очередь к Lavarice

