Sexting-футболки, кулоны-звезды и рукавички-клешни: модный дайджест

Вербальные шалости Walk of Shame (в виде сверкающих «Спишь?» на футболках и лонгсливах!), любвеобильные федоры Cocoshnick, ювелирно-космические тела Ekaterina Tolstaya и другие фэшн-релизы недели. 

Walk of Shame

Лонгслив Walk of Shame, 11 900 руб.

Лонгслив Walk of Shame, 11 900 руб.

Футболка Walk of Shame, 9 900 руб.

Футболка Walk of Shame, 9 900 руб.

Проснулись и увидели нетленное «Спишь?» — но не от бывшего в мессенджере, а от Андрея Артемова в новой коллекции Walk of Shame. Дроп A Message for You вдохновлен феноменом сообщений от бывших, случайных и one night stand-ных. Команда решила не ограничиваться полуночным вопросом и вылепила стразами на футболках и лонгах еще и сверкающее продолжение — Sexting. 

Ushatava

Бомбер Ushatava, 49 900 руб.

Бомбер Ushatava, 49 900 руб.

Платье Ushatava, 34 900 руб.

Платье Ushatava, 34 900 руб.

Polka-dot-платье из прозрачного шифона, флористическая блуза с шарфом, клетчатая ветровка и маковый гранд-платок из нового дропа Garderobe SS'26 — наш принт-максимум на эту весну. К ним в поддержку Нино Шаматава отшила асимметричные пальто, деконструктивистские пплатья-кофры и ретро-кожанки. А еще — снабдила луки стейтмент-обувью — остроносыми туфлями на псевдотанкетке, дутыми кедами и парой на шпильке с круглым мысом. 

Cocoshnick

Шляпа Cocoshnick, 26 000 руб.

Шляпа Cocoshnick, 26 000 руб.

Варежки Cocoshnick, 8 000 руб.

Варежки Cocoshnick, 8 000 руб.

День всех влюбленных —уже завтра: если не успели выбрать подарок для своих валентинтов и валентинок, выстраиваемся в очередь в бутик петербургских шляпников Cocoshnick. В капсулу Game of Love вошли головные уборы — шляпы, кепи, шапки и капор, а также варежки и брелок. Наши фавориты — федора с подвеской-сердечком, капор с козырьком и трехпалые рукавички — всё в каноничном алом цвете. 

Meowshka

Юбка Meowshka, 65 000 руб.

Юбка Meowshka, 65 000 руб.

Жакет Meowshka, 185 000 руб.

Жакет Meowshka, 185 000 руб.

Крадемся в День святого Валентина на мягких лапках, в хвостатых юбках и ушастых кроп-жакетах из новой коллекции Meowshka. Специально к празднику команда во главе с Лидией Метельской выпустила капсулу Feline Amour («Кошачья Любовь»!). Фокус капсулы — на сочетании разных текстур (от шелка до кружева и бархата) и оттенков (кремовый с фисташковым, фуксия с хвойным или красный с черным).  

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Рассматриваем новую коллекцию Lime Studio в стиле modest-fashion. Главные хайлайты вечерней капсулы «На рассвете» — корсетный топ из бархата с цветочной вышивкой и акцентными рукавами, жаккардовый сет из кимоно и широких брюк, объемное платье-туника и атласный костюм с приталенным жакетом с драгоценными пуговицами-бутонами. Их дополнили золотистыми босоножками с острым мысом, многослойными жемчужными браслетами и трендовыми колье-каалами. 

47Store

Серьги Ekaterina Tolstaya, 47Store, 12 000 руб.

Серьги Ekaterina Tolstaya, 47Store, 12 000 руб.

Кольцо Ekaterina Tolstaya, 47Store, 14 000 руб.

Кольцо Ekaterina Tolstaya, 47Store, 14 000 руб.

Новую коллекцию «Вселенная» фаундер jewelry-мультибренда Екатерина Толстая посвятила своей дочери, которая совсем недавно появилась на свет. Главный образ дропа — звезда — украсил массивные серьги, стейтмент-кольца и колье. А Луна нашла отражение в текстурных кулонах, пусетах-трансформерах и печатках под названием «Пепельный свет».

Екатерина Толстая, основатель 47Store

Коллекция Вселенная — про космос внутри нас. Про целый мир, его волшебство и бесконечность, которые таятся внутри наших душ, сердец и фантазий. Именно в ожидании своей новой вселенной, открывающейся мне с появлением на свет дочери, я создала главный образ коллекции: звезду-вспышку, звезду-фейерверк, звезду как надежду и как взрыв наших самых звонких многоголосых чувств.

