Sexting-футболки, кулоны-звезды и рукавички-клешни: модный дайджест

Вербальные шалости Walk of Shame (в виде сверкающих «Спишь?» на футболках и лонгсливах!), любвеобильные федоры Cocoshnick, ювелирно-космические тела Ekaterina Tolstaya и другие фэшн-релизы недели.
Walk of Shame
Проснулись и увидели нетленное «Спишь?» — но не от бывшего в мессенджере, а от Андрея Артемова в новой коллекции Walk of Shame. Дроп A Message for You вдохновлен феноменом сообщений от бывших, случайных и one night stand-ных. Команда решила не ограничиваться полуночным вопросом и вылепила стразами на футболках и лонгах еще и сверкающее продолжение — Sexting.
Ushatava
Polka-dot-платье из прозрачного шифона, флористическая блуза с шарфом, клетчатая ветровка и маковый гранд-платок из нового дропа Garderobe SS'26 — наш принт-максимум на эту весну. К ним в поддержку Нино Шаматава отшила асимметричные пальто, деконструктивистские пплатья-кофры и ретро-кожанки. А еще — снабдила луки стейтмент-обувью — остроносыми туфлями на псевдотанкетке, дутыми кедами и парой на шпильке с круглым мысом.
Cocoshnick
День всех влюбленных —уже завтра: если не успели выбрать подарок для своих валентинтов и валентинок, выстраиваемся в очередь в бутик петербургских шляпников Cocoshnick. В капсулу Game of Love вошли головные уборы — шляпы, кепи, шапки и капор, а также варежки и брелок. Наши фавориты — федора с подвеской-сердечком, капор с козырьком и трехпалые рукавички — всё в каноничном алом цвете.
Meowshka
Крадемся в День святого Валентина на мягких лапках, в хвостатых юбках и ушастых кроп-жакетах из новой коллекции Meowshka. Специально к празднику команда во главе с Лидией Метельской выпустила капсулу Feline Amour («Кошачья Любовь»!). Фокус капсулы — на сочетании разных текстур (от шелка до кружева и бархата) и оттенков (кремовый с фисташковым, фуксия с хвойным или красный с черным).
Lime
Рассматриваем новую коллекцию Lime Studio в стиле modest-fashion. Главные хайлайты вечерней капсулы «На рассвете» — корсетный топ из бархата с цветочной вышивкой и акцентными рукавами, жаккардовый сет из кимоно и широких брюк, объемное платье-туника и атласный костюм с приталенным жакетом с драгоценными пуговицами-бутонами. Их дополнили золотистыми босоножками с острым мысом, многослойными жемчужными браслетами и трендовыми колье-каалами.
47Store
Новую коллекцию «Вселенная» фаундер jewelry-мультибренда Екатерина Толстая посвятила своей дочери, которая совсем недавно появилась на свет. Главный образ дропа — звезда — украсил массивные серьги, стейтмент-кольца и колье. А Луна нашла отражение в текстурных кулонах, пусетах-трансформерах и печатках под названием «Пепельный свет».
Екатерина Толстая, основатель 47Store
Коллекция Вселенная — про космос внутри нас. Про целый мир, его волшебство и бесконечность, которые таятся внутри наших душ, сердец и фантазий. Именно в ожидании своей новой вселенной, открывающейся мне с появлением на свет дочери, я создала главный образ коллекции: звезду-вспышку, звезду-фейерверк, звезду как надежду и как взрыв наших самых звонких многоголосых чувств.
