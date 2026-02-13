Sexting-футболки, кулоны-звезды и рукавички-клешни: модный дайджест

День всех влюбленных —уже завтра: если не успели выбрать подарок для своих валентинтов и валентинок, выстраиваемся в очередь в бутик петербургских шляпников Cocoshnick. В капсулу Game of Love вошли головные уборы — шляпы, кепи, шапки и капор, а также варежки и брелок. Наши фавориты — федора с подвеской-сердечком, капор с козырьком и трехпалые рукавички — всё в каноничном алом цвете.