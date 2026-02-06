Рубашки-фраки, ципао-жакеты и татуированные корсеты: модный дайджест

Панковский кутюр CheShe Design, шинаузри-топы Masterpeace (с кисточками и вайбом Шанхая 1920-х!), дофаминовый горноложный фэшн Cool Zone и другие главные модные релизы недели.
Masterpeace
Востокомания набирает обороты: вслед за подиумами Armani Privé, Valentino и Elie Saab шинуазри-мотивы ворвались в весенне-летнюю коллекцию петербуржцев Masterpeace. Капсула «Свидание в Шанхае» вдохновлена атмосферой Китая 1920-х из ориентальных произведений Сомерсета Моэма. Отсюда: драматичные ципао-жакеты, жаккардовые шаровары и кимоно. Евгения Линович поженила традиционный восточный стиль с трендовой бельевой эстетикой — так появились корсеты с китайским цветочным принтом, розовые микро-шорты и комбинации из прозрачного кружева.
Present&Simple
Спецы по lazy luxury — Present&Simple — спели фэшн-оду ее величеству рубашке. В капсуле The Shirt Club — семь безупречных вариантов на каждый день недели. В придачу к базовым моделям (под номерами 5, 6 и 7!) отшили рубашки с необычными деталями — от карманного платка из того же хлопка и фрачного воротника до застежек-панкоу и баски духе японского кимоно. Кстати, именно эти четыре модели выполнены в миланском ателье бренда.
Pompa
Пополняем коллекцию верхней одежды удлиненными пальто-коконами, куртками О-силуэта и морскими бушлатами из весеннего дропа Pompa. Плюс: примеряем полосатые двойки в сочетании с белоснежной рубашкой и трендовыми укороченными перчатками, приталенные жакеты в тандеме с расклешенными миди-юбками, а модели из твида миксуем с широкими джинсами и массивными металлик-браслетами.
Lime
Где-то в параллельной вселенной, а точнее — в несуществующем ретро-дайнере Blue Rose, героиня Lime выгуливает нимфейные цветочные мини в тандеме с замшевыми казаками, трендовые джинсы-клеш из 70-х и шоколадные кардиганы с цветочной вышивкой. Не обошлась она и без главных трендов сезона — приталенных жакетов (из псевдозамши и денима!) и бельевой эстетики (за нее отвечают атласные шорты с кружевом и топы на тонких бретелях).
CheShe Design
Принцесса готического панк-кутюра Ольга Чернощекова одной рукой стилизует выходы группы «Серебро», певиц Алины Олешевой и Ады, а другой — отшивает шипованные платья-кольчуги, топы-клумбы с меховыми рукавами и кружевные суккуб-кэтсьюты (выгуляла Катя Iowa на премии журнала Hello!). Новая коллекция Skin Couture — исследование человеческого тела и кожи, которое затрагивает темы боли и исцеления. В дроп вошли нюдовое мини с декором, напоминающим зажившие шрамы, платье с псевдопорезами и покрытые шипами и татуировками юбки, корсеты и перчатки.
Ольга Чернощекова, фаундер CheShe Design
Раны заживают, но никогда не исчезают полностью. Шрамы напоминают нам о том, что каждая линия на коже — это свидетельство пережитого опыта. Элементы, изображающие раны, делают видимым то, что обычно скрыто. Вырезанные трайблы подчеркивают хрупкость человеческого тела. Вырастающие из кожи шипы — метафора борьбы и уязвимости, те переживания, которые мы носим с собой. А татуировки — следы нашего пути, которые мы сами решаем показать миру или оставить при себе.
Быть человеком — значит быть раненым.
Cool Zone
Знакомьтесь, если не знакомы — локальный бренд для заядлых и начинающих горнолыжников с производством в Петербурге. С 2011 года фаундер Дарья Малерян отшивает самые дофаминовую фэшн-экипировку. Этот сезон — не исключение: в новой коллекции появились комбинезоны в коралловом, аквамариновом и других вау-оттенках, колорблок-анораки и неоновые куртки.
No One
Готовимся к Дню всех влюбленных заранее и отправляемся за идеями подарков в новый кампейн мультибренда No One: туфли из трендового кружева Casadei, полупрозрачные балетки Principe di Bologna или розовый тоут Braccialini с подвеской-сердцем. А при желании уходим в каноничный красный и выбираем лакированные сабо Le Silla или сетчатые мэриджейны Principe di Bologna.
