Вещи

Рубашки-фраки, ципао-жакеты и татуированные корсеты: модный дайджест

Панковский кутюр CheShe Design, шинаузри-топы Masterpeace (с кисточками и вайбом Шанхая 1920-х!), дофаминовый горноложный фэшн Cool Zone и другие главные модные релизы недели. 

Masterpeace

Жакет Masterpeace, 46 000 руб.

Жакет Masterpeace, 46 000 руб.

Жакет Masterpeace, 50 000 руб.

Жакет Masterpeace, 50 000 руб.

Востокомания набирает обороты: вслед за подиумами Armani Privé, Valentino и Elie Saab шинуазри-мотивы ворвались в весенне-летнюю коллекцию петербуржцев Masterpeace. Капсула «Свидание в Шанхае» вдохновлена атмосферой Китая 1920-х из ориентальных произведений Сомерсета Моэма. Отсюда: драматичные ципао-жакеты, жаккардовые шаровары и кимоно. Евгения Линович поженила традиционный восточный стиль с трендовой бельевой эстетикой — так появились корсеты с китайским цветочным принтом, розовые микро-шорты и комбинации из прозрачного кружева. 

Present&Simple

Рубашка Present&Simple, 16 990 руб.

Рубашка Present&Simple, 16 990 руб.

Рубашка Present&Simple, 18 990 руб.

Рубашка Present&Simple, 18 990 руб.

Спецы по lazy luxury — Present&Simple — спели фэшн-оду ее величеству рубашке. В капсуле The Shirt Club — семь безупречных вариантов на каждый день недели. В придачу к базовым моделям (под номерами 5, 6 и 7!) отшили рубашки с необычными деталями — от карманного платка из того же хлопка и фрачного воротника до застежек-панкоу и баски духе японского кимоно. Кстати, именно эти четыре модели выполнены в миланском ателье бренда. 

Pompa

Плащ Pompa

Плащ Pompa

Жакет Pompa, 20 690 руб.

Жакет Pompa, 20 690 руб.

Пополняем коллекцию верхней одежды удлиненными пальто-коконами, куртками О-силуэта и морскими бушлатами из весеннего дропа Pompa. Плюс: примеряем полосатые двойки в сочетании с белоснежной рубашкой и трендовыми укороченными перчатками, приталенные жакеты в тандеме с расклешенными миди-юбками, а модели из твида миксуем с широкими джинсами и массивными металлик-браслетами. 

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Где-то в параллельной вселенной, а точнее — в несуществующем ретро-дайнере Blue Rose, героиня Lime выгуливает нимфейные цветочные мини в тандеме с замшевыми казаками, трендовые джинсы-клеш из 70-х и шоколадные кардиганы с цветочной вышивкой. Не обошлась она и без главных трендов сезона — приталенных жакетов (из псевдозамши и денима!) и бельевой эстетики (за нее отвечают атласные шорты с кружевом и топы на тонких бретелях). 

CheShe Design

Тотал-лук CheShe Design

Тотал-лук CheShe Design

Тотал-лук CheShe Design

Тотал-лук CheShe Design

Принцесса готического панк-кутюра Ольга Чернощекова одной рукой стилизует выходы группы «Серебро», певиц Алины Олешевой и Ады, а другой — отшивает шипованные платья-кольчуги, топы-клумбы с меховыми рукавами и кружевные суккуб-кэтсьюты (выгуляла Катя Iowa на премии журнала Hello!). Новая коллекция Skin Couture — исследование человеческого тела и кожи, которое затрагивает темы боли и исцеления. В дроп вошли нюдовое мини с декором, напоминающим зажившие шрамы, платье с псевдопорезами и покрытые шипами и татуировками юбки, корсеты и перчатки. 

Ольга Чернощекова, фаундер CheShe Design

Раны заживают, но никогда не исчезают полностью. Шрамы напоминают нам о том, что каждая линия на коже — это свидетельство пережитого опыта. Элементы, изображающие раны, делают видимым то, что обычно скрыто. Вырезанные трайблы подчеркивают хрупкость человеческого тела. Вырастающие из кожи шипы — метафора борьбы и уязвимости, те переживания, которые мы носим с собой. А татуировки — следы нашего пути, которые мы сами решаем показать миру или оставить при себе.

Быть человеком — значит быть раненым.

Cool Zone

Комбинезон Cool Zone, 40 140 руб.

Комбинезон Cool Zone, 40 140 руб.

Анорак Cool Zone, 23 100 руб.

Анорак Cool Zone, 23 100 руб.

Знакомьтесь, если не знакомы — локальный бренд для заядлых и начинающих горнолыжников с производством в Петербурге. С 2011 года фаундер Дарья Малерян отшивает самые дофаминовую фэшн-экипировку. Этот сезон — не исключение: в новой коллекции появились комбинезоны в коралловом, аквамариновом и других вау-оттенках, колорблок-анораки и неоновые куртки. 

No One

Туфли Casadei, No One, 94 490 руб.

Туфли Casadei, No One, 94 490 руб.

Сабо Le Silla, No One, 66 990 руб.

Сабо Le Silla, No One, 66 990 руб.

Готовимся к Дню всех влюбленных заранее и отправляемся за идеями подарков в новый кампейн мультибренда No One: туфли из трендового кружева Casadei, полупрозрачные балетки Principe di Bologna или розовый тоут Braccialini с подвеской-сердцем. А при желании уходим в каноничный красный и выбираем лакированные сабо Le Silla или сетчатые мэриджейны Principe di Bologna.

