Рубашки-фраки, ципао-жакеты и татуированные корсеты: модный дайджест

Раны заживают, но никогда не исчезают полностью. Шрамы напоминают нам о том, что каждая линия на коже — это свидетельство пережитого опыта. Элементы, изображающие раны, делают видимым то, что обычно скрыто. Вырезанные трайблы подчеркивают хрупкость человеческого тела. Вырастающие из кожи шипы — метафора борьбы и уязвимости, те переживания, которые мы носим с собой. А татуировки — следы нашего пути, которые мы сами решаем показать миру или оставить при себе.

Быть человеком — значит быть раненым.