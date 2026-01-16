Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Шинуазри-жакеты, мяу-пуховики и балетки-зебры: модный дайджест

Тихороскошный après-ski Brunello Cucinelli, востокофильские жакеты-гербарии Meowshka, флористические пижамы Any Wowzers и образцовые денди-двойки Digel — собрали главные модные новости недели. 

Meowshka

Оттачиваем шинуазри-шик в жакетах Meowshka

Жакет Meowshka, 175 000 руб.

Жакет Meowshka, 175 000 руб.

Перчатки Meowshka, 72 000 руб.

Перчатки Meowshka, 72 000 руб.

Ориенталистские накидки и шелковые ципао — база праздничного гардероба, выкрученная на максимум Jil Sander, Valentino и петербургской феей демикутюра Лидией Метельской (в ее феминные жакеты и платья-рюши Meowshka влюблены фэшн-примы Софья Эрнст и Оксана Он!). Наши фавориты из шинуазри-коллекции Murmure de Soie — расписной flowercore-жакет из жаккарда на подкладе из шелка. Планируем дополнять котосумкой-подвязкой для похода в новейший музей ОБЭРИУ в отреставрированной квартире чинаря Александра Введенского, а театральными дарк-перчатками (в бантиках!) — для саунд-медитации под баллады Шопена в исполнении Симона Бюрки (любимый ученик гранд-пианиста Андрея Писарева!) на фестивале Pianissimo.

Важно! Маскот царства эстетического фэшн-эскапизма Meowshka и муза Лидии Метельской — белоснежный котик Беляш (безумно красивый и знает об этом!).

Sencellerie

Великолепные boom-boom-шубы найдены у Sencellerie

Шуба Sencellerie, 1 250 000 руб.

Шуба Sencellerie, 1 250 000 руб.

Концепт умеренности нам не знаком — эту фэшн-позицию разделяют Миучча Прада и Сильвия Вентурини Фенди, провозгласившие мех важнейшим материалом зимы. С ними солидарен динамический дуэт гуру скорняжного ремесла Кирилла Раструбина и экс-худрука «Барвиха Luxury Village» Рамазана Заузанова: вложили все свои знания в бренд идеальных шуб Senсellerie, которые теперь с восторгом выгуливают легенда глянца Екатерина Мухина, фэшн-дива Ида Галич и перформативный мужчина нашего сердца Алексей Жидковский. В 2026 год врываются с восхитительным ребрендингом, проведенным фотографом-феноменом Абдуллой Артуевым (в портфолио — обложки от японского Vogue до португальского GQ!). Раздали вайб нарочитой boom-boom-роскоши (с опорой на лучшие выходы образцовой шоугерл Пэтси Стоун из британского крейзи-ситкома Absolutely Fabulous!) и переодели нас в соболиные коконы, куртки из лакшери-свакары и норковые палантины. Следуем примеру амбассадора олдмани-шика Оксаны Рим и миксуем норковые палантины Senсellerie с кроп-пальто, тоутами и четками (вместо сумочного обвеса!).

Важно! Суперсила Senсellerie — пошив в роспуск (вручную соединяют все детали ради пластичности и невесомости вещей!) и безупречная посадка (применяют 3 тысячи лекал!).

Geox

Наш ответ horsebit-хитам Демны — жокейские пряжки Geox

Ботинки Geox, Lamoda, 15 594 руб.

Ботинки Geox, Lamoda, 15 594 руб.

Фэшн-выездка снова в прайме: патриархи модной жокейской экипировки Hermès («Эрме — это для меня!») переодевают нас в кожаные вестерн-брюки, Демна возвращает фирменные horsebit-пряжки (в виде удил!) на лоферы Gucci, а главная it-girl Петербурга и фэшн-наездница Анна Семак премьерит собственную коллекцию свитшотов и курток для самых модных конников. В мире зимней обуви за конкур-вайбы отвечают мастеровитые итальянские сапожники Geox во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато: снабдили бежевые гриндерсы акцентной пряжкой для идеальной посадки на щиколотке. Плюс выполнили ботинки из мягкой кожи наппа и дополнили суперподошвой Grip ABX на рельефном протекторе — в условиях январской хтони и хляби не скользит ни на скалистых обрывах парка Монрепо, ни во время праздничного бархоппинга от Catch22 до Maman!

Brunello Cucinelli

Куртка Brunello Cucinelli, ДЛТ, 422 500 руб.

Куртка Brunello Cucinelli, ДЛТ, 422 500 руб.

Горнолыжные аутдор-куртки от итальянских фэшн-патриархов Brunello Cucinelli (уже в ДЛТ!) — наш базовый минимум для безупречного январского глэмпинга в велнес-клубе «Б. О. Р. 812» (место силы сенсационных стилистов Миши и Китти!).

JM Studio

Платье JM Studio, 64 000 руб.

Платье JM Studio, 64 000 руб.

Стартерпак театрального образа в первый ряд Мариинки — точеные смокинги и драпированные платья JM Studio в красном оттенке (цвет 2026 года по версии Матье Блази и Алессандро Микеле!), сочиненные петербургским виртуозом тейлоринга и светской дивой Юлией Матвиенко.

Au Pont Rouge

Пижама Any Wowzers, Au Pont Rouge, 25 000 руб. 20 000 руб.

Пижама Any Wowzers, Au Pont Rouge, 25 000 руб. 20 000 руб.

Пуховик Diesel, Au Pont Rouge, 52 900 руб. 37 030 руб.

Пуховик Diesel, Au Pont Rouge, 52 900 руб. 37 030 руб.

В универмаге Au Pont Rouge стартовал постпраздничный суперсейл до 50% на зимние айтемы — от котопуховиков и остромодных сапог инженера Diesel до пижам Any Wowzers (наша домашняя униформа!). Скидки действуют как при покупке в офлайн-пространстве, так и онлайн.

Darkrain

Флагман Darkrain по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 28/1

Флагман Darkrain по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 28/1

Флагман Darkrain по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 28/1

Флагман Darkrain по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 28/1

Новый год ювелиры Darkrain отметили масштабно — открытием флагмана на Петроградке. За дизайн отвечало бюро Muno Design и его главный архитектор Яна Ганноцкая. Отправной точкой создания интерьера стала идея разных состояний воды — не как образ, а как процесс и трансформация. Радиусы и арки заменяют углы, поверхности стен и островов для украшений напоминают волны, а мягкий, приглушенный свет — солнечные лучи, отражающиеся от водной глади. Ничего резкого, ничего лишнего — только форма, которая работает медленно и точно. 

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Туфли Lime, 11 999 руб.

Туфли Lime, 11 999 руб.

В новой коллекции Lime Studio, вдохновленной стилем 1970-х, встретились главные тренды наступившего года. С одобрения Saint Laurent добавляем в корзину асимметричные юбки с оборками на шлейфе и клетчатые ретро-двойки с расклешенной юбкой по колено. На примере Chloe примеряем воздушные блузы из полупрозрачного шифона или струящегося атласа. А еще — говорим «да» ультрамодным джинсам-буткатам и аккуратным приталенным жакетам (пришли на место маскулинного оверсайза и диоровского Bar!). 

Apparis

Шуба Apparis, Au Pont Rouge, 77 900 руб.

Шуба Apparis, Au Pont Rouge, 77 900 руб.

Мексиканский тушкан — хорошо, а лучше — снежный барс от нью-йоркцев Apparis (этичные шубы динамического дизайн-дуэта Амели Брик и Лорен Нучи уважают топ-модели Алекс Консани и Авенг Чуол!). С нами согласны байеры старейшего российского универмага Au Pont Rouge (в числе первых клиенток — императрица Александра Федоровна!), которые припасли для нас уютный пятнистый кокон — идеален для рашнкорных вылазок до «Марьи» (младшая сестра «Ларисочной» с настойками и борщом!)

No One

Балетки AGL, No One, 45 490 руб.

Балетки AGL, No One, 45 490 руб.

Кроссовки Anna Rachele, No One, 18 990 руб.

Кроссовки Anna Rachele, No One, 18 990 руб.

Разглядываем новинки в мультибренде No One и пополняем обувной гардероб трендовыми айтемами. В нашем весенне-летнем вишлисте уже прописались золотистые сабо с украшенной кристаллами перемычкой Le Silla, зебровые балетки с ультрамодным анатомическим мысом AGL, мягкие кроссовки с нейлоновыми вставками Anna Rachele (в духе моделей Dries Van Noten и Maison Margiela!) и казаки из черной лакированной кожи Premiata.

Digel

Тотал-лук Digel

Тотал-лук Digel

Бросаем фэшн-вызов Киллиану Мерфи в продолжении «Острых козырьков» и делаем это красиво — раздаем высокоранговые вайбы в костюмных двойках Digel, сочиненных немецкими профи денди-гардероба из сверхтехнологичной шерсти (не мнется и обладает водоотталкивающими свойствами!).

IUMAN-Intimissimi Uomo

Боксеры IUMAN-Intimissimi Uomo, 2 799 руб.

Боксеры IUMAN-Intimissimi Uomo, 2 799 руб.

Демна вернул нам моду эры Тома Форда, переодев мужчин в монохромные боксеры. Разделяем визионерский порыв и выбираем хлопковые хипсы от итальянских бельевых мастеров IUMAN-Intimissimi Uomo: неразличимы ни под офискорными брюками, ни под низкопосадочным Y2K-денимом (в остромодных web-лампасах!).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: