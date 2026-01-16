Шинуазри-жакеты, мяу-пуховики и балетки-зебры: модный дайджест

Тихороскошный après-ski Brunello Cucinelli, востокофильские жакеты-гербарии Meowshka, флористические пижамы Any Wowzers и образцовые денди-двойки Digel — собрали главные модные новости недели.
Meowshka
Оттачиваем шинуазри-шик в жакетах Meowshka
Ориенталистские накидки и шелковые ципао — база праздничного гардероба, выкрученная на максимум Jil Sander, Valentino и петербургской феей демикутюра Лидией Метельской (в ее феминные жакеты и платья-рюши Meowshka влюблены фэшн-примы Софья Эрнст и Оксана Он!). Наши фавориты из шинуазри-коллекции Murmure de Soie — расписной flowercore-жакет из жаккарда на подкладе из шелка. Планируем дополнять котосумкой-подвязкой для похода в новейший музей ОБЭРИУ в отреставрированной квартире чинаря Александра Введенского, а театральными дарк-перчатками (в бантиках!) — для саунд-медитации под баллады Шопена в исполнении Симона Бюрки (любимый ученик гранд-пианиста Андрея Писарева!) на фестивале Pianissimo.
Важно! Маскот царства эстетического фэшн-эскапизма Meowshka и муза Лидии Метельской — белоснежный котик Беляш (безумно красивый и знает об этом!).
Sencellerie
Великолепные boom-boom-шубы найдены у Sencellerie
Концепт умеренности нам не знаком — эту фэшн-позицию разделяют Миучча Прада и Сильвия Вентурини Фенди, провозгласившие мех важнейшим материалом зимы. С ними солидарен динамический дуэт гуру скорняжного ремесла Кирилла Раструбина и экс-худрука «Барвиха Luxury Village» Рамазана Заузанова: вложили все свои знания в бренд идеальных шуб Senсellerie, которые теперь с восторгом выгуливают легенда глянца Екатерина Мухина, фэшн-дива Ида Галич и перформативный мужчина нашего сердца Алексей Жидковский. В 2026 год врываются с восхитительным ребрендингом, проведенным фотографом-феноменом Абдуллой Артуевым (в портфолио — обложки от японского Vogue до португальского GQ!). Раздали вайб нарочитой boom-boom-роскоши (с опорой на лучшие выходы образцовой шоугерл Пэтси Стоун из британского крейзи-ситкома Absolutely Fabulous!) и переодели нас в соболиные коконы, куртки из лакшери-свакары и норковые палантины. Следуем примеру амбассадора олдмани-шика Оксаны Рим и миксуем норковые палантины Senсellerie с кроп-пальто, тоутами и четками (вместо сумочного обвеса!).
Важно! Суперсила Senсellerie — пошив в роспуск (вручную соединяют все детали ради пластичности и невесомости вещей!) и безупречная посадка (применяют 3 тысячи лекал!).
Geox
Наш ответ horsebit-хитам Демны — жокейские пряжки Geox
Фэшн-выездка снова в прайме: патриархи модной жокейской экипировки Hermès («Эрме — это для меня!») переодевают нас в кожаные вестерн-брюки, Демна возвращает фирменные horsebit-пряжки (в виде удил!) на лоферы Gucci, а главная it-girl Петербурга и фэшн-наездница Анна Семак премьерит собственную коллекцию свитшотов и курток для самых модных конников. В мире зимней обуви за конкур-вайбы отвечают мастеровитые итальянские сапожники Geox во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато: снабдили бежевые гриндерсы акцентной пряжкой для идеальной посадки на щиколотке. Плюс выполнили ботинки из мягкой кожи наппа и дополнили суперподошвой Grip ABX на рельефном протекторе — в условиях январской хтони и хляби не скользит ни на скалистых обрывах парка Монрепо, ни во время праздничного бархоппинга от Catch22 до Maman!
Brunello Cucinelli
Горнолыжные аутдор-куртки от итальянских фэшн-патриархов Brunello Cucinelli (уже в ДЛТ!) — наш базовый минимум для безупречного январского глэмпинга в велнес-клубе «Б. О. Р. 812» (место силы сенсационных стилистов Миши и Китти!).
JM Studio
Стартерпак театрального образа в первый ряд Мариинки — точеные смокинги и драпированные платья JM Studio в красном оттенке (цвет 2026 года по версии Матье Блази и Алессандро Микеле!), сочиненные петербургским виртуозом тейлоринга и светской дивой Юлией Матвиенко.
Au Pont Rouge
В универмаге Au Pont Rouge стартовал постпраздничный суперсейл до 50% на зимние айтемы — от котопуховиков и остромодных сапог инженера Diesel до пижам Any Wowzers (наша домашняя униформа!). Скидки действуют как при покупке в офлайн-пространстве, так и онлайн.
Darkrain
Новый год ювелиры Darkrain отметили масштабно — открытием флагмана на Петроградке. За дизайн отвечало бюро Muno Design и его главный архитектор Яна Ганноцкая. Отправной точкой создания интерьера стала идея разных состояний воды — не как образ, а как процесс и трансформация. Радиусы и арки заменяют углы, поверхности стен и островов для украшений напоминают волны, а мягкий, приглушенный свет — солнечные лучи, отражающиеся от водной глади. Ничего резкого, ничего лишнего — только форма, которая работает медленно и точно.
Lime
В новой коллекции Lime Studio, вдохновленной стилем 1970-х, встретились главные тренды наступившего года. С одобрения Saint Laurent добавляем в корзину асимметричные юбки с оборками на шлейфе и клетчатые ретро-двойки с расклешенной юбкой по колено. На примере Chloe примеряем воздушные блузы из полупрозрачного шифона или струящегося атласа. А еще — говорим «да» ультрамодным джинсам-буткатам и аккуратным приталенным жакетам (пришли на место маскулинного оверсайза и диоровского Bar!).
Apparis
Мексиканский тушкан — хорошо, а лучше — снежный барс от нью-йоркцев Apparis (этичные шубы динамического дизайн-дуэта Амели Брик и Лорен Нучи уважают топ-модели Алекс Консани и Авенг Чуол!). С нами согласны байеры старейшего российского универмага Au Pont Rouge (в числе первых клиенток — императрица Александра Федоровна!), которые припасли для нас уютный пятнистый кокон — идеален для рашнкорных вылазок до «Марьи» (младшая сестра «Ларисочной» с настойками и борщом!)
No One
Разглядываем новинки в мультибренде No One и пополняем обувной гардероб трендовыми айтемами. В нашем весенне-летнем вишлисте уже прописались золотистые сабо с украшенной кристаллами перемычкой Le Silla, зебровые балетки с ультрамодным анатомическим мысом AGL, мягкие кроссовки с нейлоновыми вставками Anna Rachele (в духе моделей Dries Van Noten и Maison Margiela!) и казаки из черной лакированной кожи Premiata.
Digel
Тотал-лук Digel
Бросаем фэшн-вызов Киллиану Мерфи в продолжении «Острых козырьков» и делаем это красиво — раздаем высокоранговые вайбы в костюмных двойках Digel, сочиненных немецкими профи денди-гардероба из сверхтехнологичной шерсти (не мнется и обладает водоотталкивающими свойствами!).
IUMAN-Intimissimi Uomo
Демна вернул нам моду эры Тома Форда, переодев мужчин в монохромные боксеры. Разделяем визионерский порыв и выбираем хлопковые хипсы от итальянских бельевых мастеров IUMAN-Intimissimi Uomo: неразличимы ни под офискорными брюками, ни под низкопосадочным Y2K-денимом (в остромодных web-лампасах!).
Комментарии (0)