Шинуазри-жакеты, мяу-пуховики и балетки-зебры: модный дайджест

Концепт умеренности нам не знаком — эту фэшн-позицию разделяют Миучча Прада и Сильвия Вентурини Фенди, провозгласившие мех важнейшим материалом зимы. С ними солидарен динамический дуэт гуру скорняжного ремесла Кирилла Раструбина и экс-худрука «Барвиха Luxury Village» Рамазана Заузанова: вложили все свои знания в бренд идеальных шуб Senсellerie, которые теперь с восторгом выгуливают легенда глянца Екатерина Мухина, фэшн-дива Ида Галич и перформативный мужчина нашего сердца Алексей Жидковский. В 2026 год врываются с восхитительным ребрендингом, проведенным фотографом-феноменом Абдуллой Артуевым (в портфолио — обложки от японского Vogue до португальского GQ!). Раздали вайб нарочитой boom-boom-роскоши (с опорой на лучшие выходы образцовой шоугерл Пэтси Стоун из британского крейзи-ситкома Absolutely Fabulous!) и переодели нас в соболиные коконы, куртки из лакшери-свакары и норковые палантины. Следуем примеру амбассадора олдмани-шика Оксаны Рим и миксуем норковые палантины Senсellerie с кроп-пальто, тоутами и четками (вместо сумочного обвеса!).