Вещи

MAAG выпустил лимитированную коробку конфет совместно с фабрикой «Культура»

В последнюю минуту добавляем в новогодний вишлист лимитированную коробку конфет MAAG x «Культура». А как и где достать — сейчас расскажем. 

Гастро+фэшн коллаборация недели: когда-то мы мечтали о сладком подарке с новогодних утренников, а теперь хотим увидеть под елкой бруталистскую коробку конфет из коллаборации MAAG и петербургской конфетной фабрики «Культура». Как получить? Записываем: отправляемся в пространство MAAG, расположенное в «Доме Мертенса» на Невском, заполняем корзину на 10 000 рублей (или больше!) и получаем на кассе суперподарок. Но надо спешить: конфеты будут раздавать до конца 31 декабря. 

