Сумки почтальона, корсеты принцессы и брюки культуриста: модный дайджест

Распоряжаемся длинными каникулами (целых 12 дней!) правильно и планируем досуг заранее: всем, кто уже купил билеты в Москву, советуем зайти в свежее Lime Cafe, которое недавно открылось в ГУМе. За дизайн отвечала архитектурная студия Movs Studio. При разработке проекта команда вдохновилась процессом создания одежды: декоративные панели на стенах отсылают к выкройкам изделий, многослойные сиденья диванов — к стопкам ткани в ателье, мебель из шпона разных пород — к швейным столам. В меню — всё, что мы любим: муссовые пирожные с лого бренда, два вида японских рулетов, освежающие лимонады, кофейные напитки и другие гастро-хиты. Позиции будут обновляться каждый сезон, рифмуя главные цвета коллекций Lime.