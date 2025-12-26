Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

Сумки почтальона, корсеты принцессы и брюки культуриста: модный дайджест

Ностальгичные шорты из винтажной скатерти Odor, свитеры-мантры Walk of Shame, художественное колье с золотистым сапфиром (в 22,98 карата!) и диснеевские сеты с ручной вышивкой Comme Une Fille (для фэшн-утренника!) — собрали главные модные новости последней недели декабря (и года!). 

Misa bags

Сумка Misa bags, 38 500 руб.

Сумка Misa bags, 38 500 руб.

В наш список last minute gifts залетает новинка от петербуржцев Misa bags: накануне праздников бренд выпустил свежий айтем — геометричную Muse, напоминающую по форме трендовую почтальонку. Сумка выполнена из гладкой кожи в трех оттенках — хаки, черном и бургунди — и дополнена подкладкой из насыщенно-алой замши. По случаю предновогодних вечеринок достаем короткий ремешок и носим Muse в качестве багета в сочетании с сенлорановскими двойками с акцентными плечами, а для повседневных комбо трансформируем сумку в универсальную кросс-боди за счет длинного регулируемого ремня и миксуем с трикотажными костюмами, шубами и ультрамодными мунбутами. 

Corporelle

Платье Corporelle, 10 990 руб.

Платье Corporelle, 10 990 руб.

Топ Corporelle, 12 990 руб.

Топ Corporelle, 12 990 руб.

Показываем праздничную коллекцию белья Corporelle — оммаж рококо-картинам Антуана Ватто и венецианским театральным костюмам XVIII века. Виртуоз фэшн-телесности и фаундер главного бельевого бренда Петербурга Corporelle Ксения Круглова-Реченская сочинила сказочную праздничную коллекцию (с опорой на сложнейшие кутюрные техники!). В бельевой Ватто-премьере — кружевные и тюлевые комплекты белья, пижама с перламутровыми пуговичками из дикого шелка (соткан вручную!), а также невесомые топы и комбинации (фэшн-бестеллеры бренда!) в новом тонком хлопке.

Comme Une Fille

Пальто DKNY, Comme Une Fille, 14 990 руб.

Пальто DKNY, Comme Une Fille, 14 990 руб.

Кардиган Iceberg, Comme Une Fille, 8 990 руб.

Кардиган Iceberg, Comme Une Fille, 8 990 руб.

Винтажный сет Comme Une Fille, 11 900 руб.

Винтажный сет Comme Une Fille, 11 900 руб.

Петербургская королева винтажа Лиза Гусевская радует очередным дропом вау-находок. Среди лотов-фаворитов — клетчатое пальто DKNY (фанатам Burberry by Дэниел Ли посвящается!), затейливый кардиган с отложными лацканами и объемными рукавами в стиле 80-х, диснеевский сет из топа с открытыми плечами и макси-юбкой (утренник-кор!) и скандинавский свитер с причудливыми узорами из коллаборации JW Anderson x Uniqlo. Дружеское напоминание: коллекции Comme Une Fille моментально улетают в солдаут, так что успевайте отхватить то, что еще в наличии. 

Пиф Паф Supershop

Гобелен от Натальи Пивко, Пиф Паф Supershop

Гобелен от Натальи Пивко, Пиф Паф Supershop

Гобелен от Натальи Пивко, Пиф Паф Supershop

Гобелен от Натальи Пивко, Пиф Паф Supershop

Новогодний арт + фэшн! В культовом концепт-сторе Пиф Паф Supershop показывают сказочные гобелены от петербургской легенды книжной иллюстрации Натальи Пивко, чей совриск-метод — комбо фламандского бодегонеса, мексиканского эксвото и советских медицинских атласов! Главные герои арт-бестиария — дикие пудели (устроили на полотне грозный биф!), макабрические цокотухи и черные курицы (потомки Чернушки, спасенной Алешей!). Выставка работает в формате ready-to-buy — каждый гобелен стоит 100к.

Odor

Блуза Odor

Блуза Odor

Шорты Odor

Шорты Odor

Рубашка Odor

Рубашка Odor

Приз за самую неочевидную новогоднюю коллекцию уходит фаундеру бренда Odor Никите Калмыкову. Но праздник здесь притаился в деталях. Шорты выполнены не просто изо льна, а из скатерти, которая вполне вероятно сопровождала не одно застолье. При создании блузы использовали не хлопок или вискозу, а нарядную шелковую органзу и кружево. А разноцветные пуговицы на рубашках так и провоцируют на сравнение с яркими елочными шарами. 

M_U_R x Rose Nude x Piece of grun

Поп-ап M_U_R x Rose Nude x Piece of grun в Новой Голландии

Поп-ап M_U_R x Rose Nude x Piece of grun в Новой Голландии

Вносим еще одно важное дело в список «Успеть до Нового года». Наши фэшн-краши — M_U_R, Rose Nude и Piece of grun — объединились и организовали праздничный прилавок с подарками в Новой Голландии. До 30 декабря успеваем забрать классные шоперы и банты на елку из винтажных тканей M_U_R, домашние тапочки из шелка Rose Nude и сумочный обвес Piece of grun.

Irnby

Велосипедки Irnby, 6 490 руб. 3 250 руб.

Велосипедки Irnby, 6 490 руб. 3 250 руб.

Брюки Irnby, 13 990 руб. 9 790 руб.

Брюки Irnby, 13 990 руб. 9 790 руб.

Закрываем все фэшн-гештальты на финальном зимнем сейле Irnby: профи спортшика отдают полосатые it-брюки Arnold, кожаные пуховики, культовые велосипедки и многое другое со скидками до 50%. А еще — идем на распродажу за классными подарками. В нашей корзине уже поселились бини с подвернутым краем, перчатки-трансформеры (легким движением руки превращаются в митенки!) и коврики для йоги. 

Walk of Shame

Эля Амбрамова в свитере Walk of Shame, 35 900 руб.

Эля Амбрамова в свитере Walk of Shame, 35 900 руб.

Вместо тысячи слов и крикливых праздничных нарядов — свитер Walk of Shame с лаконичным I'm a luxury. Андрей Артемов повторил свой iconic piece спустя 13 лет — в 2012 году дизайнер выпустил оммаж на культовый джемпер Gyles & George Принцессы Дианы. Лицами дропа стали главные it-girls — фэшн-инфлюенсер Эля Амбрамова, юный дизайнер Жанна Шмит, кофаундер Blar Эстер Гориловская и Станислава Токарева — дочь основательницы петербуржского салона оптики Optics Gallery Юлии Вороновой. 

Present & Simple

Present & Simple в ТЦ «Голливуд»

Present & Simple в ТЦ «Голливуд»

Present & Simple в ТЦ «Голливуд»

Present & Simple в ТЦ «Голливуд»

Москвичи Present & Simple обзавелись новой офлайн-точкой в Петербурге и прописались в только что открывшемся ТЦ «Голливуд». Интерьер пространства выполнен с использованием камня и карельской березы, а декоративные колонны и арки отсылают к силуэтам миланских палаццо. В поиске праздничных луков выстраиваемся в очередь за фактурными шароварами с трендовым поясом-камербандом, алыми двойками с архитектурными жакетами и юбками-карандашами и сложносочиненными асимметричными шляпками с кисточками. 

Lime

Lime Cafe в ГУМе

Lime Cafe в ГУМе

Распоряжаемся длинными каникулами (целых 12 дней!) правильно и планируем досуг заранее: всем, кто уже купил билеты в Москву, советуем зайти в свежее Lime Cafe, которое недавно открылось в ГУМе. За дизайн отвечала архитектурная студия Movs Studio. При разработке проекта команда вдохновилась процессом создания одежды: декоративные панели на стенах отсылают к выкройкам изделий, многослойные сиденья диванов — к стопкам ткани в ателье, мебель из шпона разных пород — к швейным столам. В меню — всё, что мы любим: муссовые пирожные с лого бренда, два вида японских рулетов, освежающие лимонады, кофейные напитки и другие гастро-хиты. Позиции будут обновляться каждый сезон, рифмуя главные цвета коллекций Lime.

Parure Atelier

Сет из колье и кольца Parure Atelier

Сет из колье и кольца Parure Atelier

При поддержке гранд-ювелиров Parure Atelier Эрмитаж завершил реставрацию картины «Святая Екатерина» Карло Дольчи. Это событие бренд отпраздновал выпуском эксклюзивных jewelry-новинок — колье (с золотистым сапфиром, гранатами, жемчугом и бриллиантами) и  кольцом с красной шпинелью (с редчайшим весом в 8,70 карата!). При создании украшений команда вдохновлялась итальянским стилем XVII века и палитрой шедевра Дольчи.

«Хохлома»

Поп-ап бренда «Хохлома» в Au Pont Rouge

Поп-ап бренда «Хохлома» в Au Pont Rouge

Поп-ап бренда «Хохлома» в Au Pont Rouge

Поп-ап бренда «Хохлома» в Au Pont Rouge

В петербургском универмаге Au Pont Rouge открылся поп-ап бренда «Хохлома», где представлены коллекции одежды, аксессуары, костяной фарфор, вдохновленные знаменитым нижегородским промыслом, а еще — предметы интерьера, посуда из дерева и елочные игрушки в виде экзотических птиц и деревянных шаров с узорами. Из фэшн-айтемов присматриваемся к платьям с флористической вышивкой, кашемировому трикотажу и шелковым платкам принтами по мотивам хохломской росписи.

