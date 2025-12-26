Сумки почтальона, корсеты принцессы и брюки культуриста: модный дайджест

Ностальгичные шорты из винтажной скатерти Odor, свитеры-мантры Walk of Shame, художественное колье с золотистым сапфиром (в 22,98 карата!) и диснеевские сеты с ручной вышивкой Comme Une Fille (для фэшн-утренника!) — собрали главные модные новости последней недели декабря (и года!).
Misa bags
В наш список last minute gifts залетает новинка от петербуржцев Misa bags: накануне праздников бренд выпустил свежий айтем — геометричную Muse, напоминающую по форме трендовую почтальонку. Сумка выполнена из гладкой кожи в трех оттенках — хаки, черном и бургунди — и дополнена подкладкой из насыщенно-алой замши. По случаю предновогодних вечеринок достаем короткий ремешок и носим Muse в качестве багета в сочетании с сенлорановскими двойками с акцентными плечами, а для повседневных комбо трансформируем сумку в универсальную кросс-боди за счет длинного регулируемого ремня и миксуем с трикотажными костюмами, шубами и ультрамодными мунбутами.
Corporelle
Показываем праздничную коллекцию белья Corporelle — оммаж рококо-картинам Антуана Ватто и венецианским театральным костюмам XVIII века. Виртуоз фэшн-телесности и фаундер главного бельевого бренда Петербурга Corporelle Ксения Круглова-Реченская сочинила сказочную праздничную коллекцию (с опорой на сложнейшие кутюрные техники!). В бельевой Ватто-премьере — кружевные и тюлевые комплекты белья, пижама с перламутровыми пуговичками из дикого шелка (соткан вручную!), а также невесомые топы и комбинации (фэшн-бестеллеры бренда!) в новом тонком хлопке.
Comme Une Fille
Петербургская королева винтажа Лиза Гусевская радует очередным дропом вау-находок. Среди лотов-фаворитов — клетчатое пальто DKNY (фанатам Burberry by Дэниел Ли посвящается!), затейливый кардиган с отложными лацканами и объемными рукавами в стиле 80-х, диснеевский сет из топа с открытыми плечами и макси-юбкой (утренник-кор!) и скандинавский свитер с причудливыми узорами из коллаборации JW Anderson x Uniqlo. Дружеское напоминание: коллекции Comme Une Fille моментально улетают в солдаут, так что успевайте отхватить то, что еще в наличии.
Пиф Паф Supershop
Новогодний арт + фэшн! В культовом концепт-сторе Пиф Паф Supershop показывают сказочные гобелены от петербургской легенды книжной иллюстрации Натальи Пивко, чей совриск-метод — комбо фламандского бодегонеса, мексиканского эксвото и советских медицинских атласов! Главные герои арт-бестиария — дикие пудели (устроили на полотне грозный биф!), макабрические цокотухи и черные курицы (потомки Чернушки, спасенной Алешей!). Выставка работает в формате ready-to-buy — каждый гобелен стоит 100к.
Odor
Приз за самую неочевидную новогоднюю коллекцию уходит фаундеру бренда Odor Никите Калмыкову. Но праздник здесь притаился в деталях. Шорты выполнены не просто изо льна, а из скатерти, которая вполне вероятно сопровождала не одно застолье. При создании блузы использовали не хлопок или вискозу, а нарядную шелковую органзу и кружево. А разноцветные пуговицы на рубашках так и провоцируют на сравнение с яркими елочными шарами.
M_U_R x Rose Nude x Piece of grun
Поп-ап M_U_R x Rose Nude x Piece of grun в Новой Голландии
Вносим еще одно важное дело в список «Успеть до Нового года». Наши фэшн-краши — M_U_R, Rose Nude и Piece of grun — объединились и организовали праздничный прилавок с подарками в Новой Голландии. До 30 декабря успеваем забрать классные шоперы и банты на елку из винтажных тканей M_U_R, домашние тапочки из шелка Rose Nude и сумочный обвес Piece of grun.
Irnby
Закрываем все фэшн-гештальты на финальном зимнем сейле Irnby: профи спортшика отдают полосатые it-брюки Arnold, кожаные пуховики, культовые велосипедки и многое другое со скидками до 50%. А еще — идем на распродажу за классными подарками. В нашей корзине уже поселились бини с подвернутым краем, перчатки-трансформеры (легким движением руки превращаются в митенки!) и коврики для йоги.
Walk of Shame
Вместо тысячи слов и крикливых праздничных нарядов — свитер Walk of Shame с лаконичным I'm a luxury. Андрей Артемов повторил свой iconic piece спустя 13 лет — в 2012 году дизайнер выпустил оммаж на культовый джемпер Gyles & George Принцессы Дианы. Лицами дропа стали главные it-girls — фэшн-инфлюенсер Эля Амбрамова, юный дизайнер Жанна Шмит, кофаундер Blar Эстер Гориловская и Станислава Токарева — дочь основательницы петербуржского салона оптики Optics Gallery Юлии Вороновой.
Present & Simple
Москвичи Present & Simple обзавелись новой офлайн-точкой в Петербурге и прописались в только что открывшемся ТЦ «Голливуд». Интерьер пространства выполнен с использованием камня и карельской березы, а декоративные колонны и арки отсылают к силуэтам миланских палаццо. В поиске праздничных луков выстраиваемся в очередь за фактурными шароварами с трендовым поясом-камербандом, алыми двойками с архитектурными жакетами и юбками-карандашами и сложносочиненными асимметричными шляпками с кисточками.
Lime
Lime Cafe в ГУМе
Распоряжаемся длинными каникулами (целых 12 дней!) правильно и планируем досуг заранее: всем, кто уже купил билеты в Москву, советуем зайти в свежее Lime Cafe, которое недавно открылось в ГУМе. За дизайн отвечала архитектурная студия Movs Studio. При разработке проекта команда вдохновилась процессом создания одежды: декоративные панели на стенах отсылают к выкройкам изделий, многослойные сиденья диванов — к стопкам ткани в ателье, мебель из шпона разных пород — к швейным столам. В меню — всё, что мы любим: муссовые пирожные с лого бренда, два вида японских рулетов, освежающие лимонады, кофейные напитки и другие гастро-хиты. Позиции будут обновляться каждый сезон, рифмуя главные цвета коллекций Lime.
Parure Atelier
Сет из колье и кольца Parure Atelier
При поддержке гранд-ювелиров Parure Atelier Эрмитаж завершил реставрацию картины «Святая Екатерина» Карло Дольчи. Это событие бренд отпраздновал выпуском эксклюзивных jewelry-новинок — колье (с золотистым сапфиром, гранатами, жемчугом и бриллиантами) и кольцом с красной шпинелью (с редчайшим весом в 8,70 карата!). При создании украшений команда вдохновлялась итальянским стилем XVII века и палитрой шедевра Дольчи.
«Хохлома»
В петербургском универмаге Au Pont Rouge открылся поп-ап бренда «Хохлома», где представлены коллекции одежды, аксессуары, костяной фарфор, вдохновленные знаменитым нижегородским промыслом, а еще — предметы интерьера, посуда из дерева и елочные игрушки в виде экзотических птиц и деревянных шаров с узорами. Из фэшн-айтемов присматриваемся к платьям с флористической вышивкой, кашемировому трикотажу и шелковым платкам принтами по мотивам хохломской росписи.
