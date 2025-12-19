Кимоно-зебры, подвески-таро и рыбацкие свитеры: модный дайджест

Главные по экомеху в Петербурге (и не только — недавно в шубе из псевдоенота Only me заметили гуляющую по Нью-Йорку Ирину Шейк!) прибавили нам мотивации выходить на улицу зимой и выпустили новую коллекцию пушистых айтемов. За тренды отвечают пятнистые шубы с баской и объемными рукавами, пестрые шарфы с помпонами и ретропапахи (Наденька-кор!). А за классику — шубы-халаты с английским воротником, варианты длиной по колено с воротом-стойкой и короткошерстные пальто-жакеты. Помимо привычных fur-аксессуаров команда дополнила коллекцию манишками всех мастей (от леопардовых до однотонных), ворсистыми гетрами, мохнатыми сумками-кисетами и кучерявыми гранд-накидка (первобытные шкуры с подиума Prada есть у нас дома!).