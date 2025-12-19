Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кимоно-зебры, подвески-таро и рыбацкие свитеры: модный дайджест

Шляпный кутюр Cocoshnick, печатки-льдинки Qari Qris, гибриды ушанок и шарфов Red September и flowercore-пижамы (наша январская униформа!) Any Wowzers — собрали главные фэшн-новости недели.

Cocoshnick

Шляпка-таблетка Cocoshnick, 30 000 руб.

Шарф Cocoshnick, 18 500 руб.

Шлем Cocoshnick, 26 000 руб.

Шляпники Сocoshnick врываются в праздничный сезон с кутюрной коллекцией Snowfall Couture. Модели, созданные и украшенные вручную — фетровая панама с объемной вышивкой, драматичное канотье с вуалью, шляпки-таблетки (белая декорирована кружевом, а черная — россыпью камней турмалина и шпинели!), шлем с цветочной аппликацией, пестрая шапка и пушистый шарф — объединяют в себе ремесленные технологии и нарочитую театральность (главный референс — сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева»!).

Only me

Шарф Only me, 10 980 руб.

Шуба Only me, 36 980 руб.

Главные по экомеху в Петербурге (и не только — недавно в шубе из псевдоенота Only me заметили гуляющую по Нью-Йорку Ирину Шейк!) прибавили нам мотивации выходить на улицу зимой и выпустили новую коллекцию пушистых айтемов. За тренды отвечают пятнистые шубы с баской и объемными рукавами, пестрые шарфы с помпонами и ретропапахи (Наденька-кор!). А за классику — шубы-халаты с английским воротником, варианты длиной по колено с воротом-стойкой и короткошерстные пальто-жакеты. Помимо привычных fur-аксессуаров команда дополнила коллекцию манишками всех мастей (от леопардовых до однотонных), ворсистыми гетрами, мохнатыми сумками-кисетами и кучерявыми гранд-накидка (первобытные шкуры с подиума Prada есть у нас дома!). 

Qari Qris

Моносерьга с лазуритом Qari Qris, 10 000 руб.

Печатка с перламутром Qari Qris, 21 000 руб.

Отправной точкой для новогодней коллекции Qari Qris стал юбилейный дроп Person, созданный несколько месяцев назад в честь десятилетия бренда. Четыре ключевых айтема — печатка, подвеска-колонна, моносерьга и подвеска-шар — выпущены в праздничной интерпретации специально к Новому году и Рождеству. Так, украшения обзавелись вставками из лазурита и перламутра.

Red September

Куртка Red September, 21 000 руб.

Худи Red September, 11 200 руб.

Шапка Red September, 7 000 руб.

В осенне-зимнем дропе команде Red September под руководством фаундера Ольги Васюковой удалось поженить старомодный английский тартан (в виде асимметричных юбок и жакетов), ворквир-куртки из черно-белого букле, библейских агнцев (притаился на объемных худи и футболках), рыбацкие свитеры и образцовый тейлоринг (для нее — приталенный жакет с наружными вытачками, а для него — прямой пиджак с воротом-стойкой). Впервые коллекцию дополнила линия головных уборов — от гибридов ушанок и шарфов до балаклав и капоров. 

Any Wowzers

Комплект Any Wowzers, 45 000 руб.

Халат-кимоно Any Wowzers, 19 000 руб.

В центре внимания новогодней коллекции Any Wowzers — пестрые авторские принты. Полупрозрачные фиалки украсили атласный сет с шортами, алые розы распустились на комплекте с кроп-рубашкой и объемными брюками, зебровые полоски появились на невесомом кимоно, а уже полосатые лошадки разбежались по терракотовым халатам. «Эту коллекцию мне хотелось сделать теплой, для души и сердца. И напомнить что яркие краски существуют в любое время года», — объяснила фаундер бренда Аня Баркова. Поэтому наряду принты и сами пижамы выполнены в освежающих васильковых, уютных шоколадно-древесных, глубоких табачных, теплых кофейных и розовато-терракотовых оттенках. 

Darkrain

Подвеска Darkrain, 5 800 руб.

Браслет Darkrain, 17 800 руб.

Choose your fighter: Влюбленные, Шут или Солнце. Вместо того, чтобы отдавать свою судьбу в руки случаю, выбираем свой аркан на 2026 год самостоятельно — ювелиры Darkrain придумали коллекцию Tarot и заключили везение, вдохновение, гармонию (и не только!) в магические моносерьги, сложносочиненные браслеты, подвески-карты и символические кольца. 

ИФЗ х «Обнаженные сердца» х Ulyana Sergeenko

Кофейная пара ИФЗ х «Обнаженные сердца» х Ulyana Sergeenko, 7 740 руб.

Императорский фарфоровый завод и благотворительный фонд «Обнаженные сердца» выпустили совместную лимитированную коллекцию кофейных пар, изготовленных из тонкостенного фарфора. Чашку украсил рисунок с изображением Натальи Водяновой в образе из коллекции Ulyana Sergeenko Haute Couture, который создала Надежда Одинаева — ведущий дизайнер модного дома Ulyana Sergeenko. Важно: часть средств от продажи каждого изделия будет направлена в фонд «Обнаженные сердца». 

St. Casanier

Костюм St. Casanier, 23 000 руб.

Платье-кейп St. Casanier, 30 000 руб.

Костюм St. Casanier, 26 000 руб.

Еще один повод провести ночь Х дома — новогодняя коллекция пижамкор-виртуозов St. Casanier. Праздничный дроп L’elite вдохновлен стилем 1960-70-х годов. В фэшн-эпохе дизайнеры бренда подсмотрели мини-платье А-силуэта (миксуем с легкими брюками из комплекта или трендовыми капри!), расслабленную двойку из мягкого вельвета (дополняем золотистыми босоножками на платформе и устойчивом каблуке!), сет из блузы с акцентным воротником и укороченными клешами и роскошное макси, напоминающее по крою кейп (важнейший тренд наступающего года!). 

Seven Lab

Светлана Усачева для Seven Lab

Нарядные двойки из переливающегося бархата, топы из прозрачного кружева и пайеточные юбки — хорошо, а всесезонная житейская мудрость — куда практичнее. Seven Lab предлагают не выбирать и уже завтра (20 декабря!) приглашают всех в бутик в «Гранд Отель Европа» на шопинг-день вместе со Светланой Усачевой (читай: главной мамой сети!). Готовимся примерять айтемы из новогодней коллекции и одновременно записывать под диктовку важнейшие «всегда» и «никогда» для жизни, в которой в фэшн-архивах пылятся не джинсы H&M, а соболиные шубы и крокодиловые платья Tom Ford. 

Alex Bakh

Тотал-лук Alex Bakh

Знакомимся с новорожденным брендом мужской одежды Alex Bakh (презентация дебютного дропа состоялась в середине декабря!). Суперсила люкс-марки — образцовый джинсовые айтемы, для производства которых используются японские швейные машины Juki и легендарный деним Selvedge. Помимо джинсовой линейки в коллекции есть классические рубашки из итальянского хлопка, брюки из итальянской фланели, укороченные куртки из шерсти и кашемира, рубашки из замши, кожаные куртки и аксессуары: кепки из шерсти и рюкзаки с отделкой из экзотической кожи.

