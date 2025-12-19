Кимоно-зебры, подвески-таро и рыбацкие свитеры: модный дайджест

Шляпный кутюр Cocoshnick, печатки-льдинки Qari Qris, гибриды ушанок и шарфов Red September и flowercore-пижамы (наша январская униформа!) Any Wowzers — собрали главные фэшн-новости недели.
Cocoshnick
Шляпники Сocoshnick врываются в праздничный сезон с кутюрной коллекцией Snowfall Couture. Модели, созданные и украшенные вручную — фетровая панама с объемной вышивкой, драматичное канотье с вуалью, шляпки-таблетки (белая декорирована кружевом, а черная — россыпью камней турмалина и шпинели!), шлем с цветочной аппликацией, пестрая шапка и пушистый шарф — объединяют в себе ремесленные технологии и нарочитую театральность (главный референс — сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева»!).
Only me
Главные по экомеху в Петербурге (и не только — недавно в шубе из псевдоенота Only me заметили гуляющую по Нью-Йорку Ирину Шейк!) прибавили нам мотивации выходить на улицу зимой и выпустили новую коллекцию пушистых айтемов. За тренды отвечают пятнистые шубы с баской и объемными рукавами, пестрые шарфы с помпонами и ретропапахи (Наденька-кор!). А за классику — шубы-халаты с английским воротником, варианты длиной по колено с воротом-стойкой и короткошерстные пальто-жакеты. Помимо привычных fur-аксессуаров команда дополнила коллекцию манишками всех мастей (от леопардовых до однотонных), ворсистыми гетрами, мохнатыми сумками-кисетами и кучерявыми гранд-накидка (первобытные шкуры с подиума Prada есть у нас дома!).
Qari Qris
Отправной точкой для новогодней коллекции Qari Qris стал юбилейный дроп Person, созданный несколько месяцев назад в честь десятилетия бренда. Четыре ключевых айтема — печатка, подвеска-колонна, моносерьга и подвеска-шар — выпущены в праздничной интерпретации специально к Новому году и Рождеству. Так, украшения обзавелись вставками из лазурита и перламутра.
Red September
В осенне-зимнем дропе команде Red September под руководством фаундера Ольги Васюковой удалось поженить старомодный английский тартан (в виде асимметричных юбок и жакетов), ворквир-куртки из черно-белого букле, библейских агнцев (притаился на объемных худи и футболках), рыбацкие свитеры и образцовый тейлоринг (для нее — приталенный жакет с наружными вытачками, а для него — прямой пиджак с воротом-стойкой). Впервые коллекцию дополнила линия головных уборов — от гибридов ушанок и шарфов до балаклав и капоров.
Any Wowzers
В центре внимания новогодней коллекции Any Wowzers — пестрые авторские принты. Полупрозрачные фиалки украсили атласный сет с шортами, алые розы распустились на комплекте с кроп-рубашкой и объемными брюками, зебровые полоски появились на невесомом кимоно, а уже полосатые лошадки разбежались по терракотовым халатам. «Эту коллекцию мне хотелось сделать теплой, для души и сердца. И напомнить что яркие краски существуют в любое время года», — объяснила фаундер бренда Аня Баркова. Поэтому наряду принты и сами пижамы выполнены в освежающих васильковых, уютных шоколадно-древесных, глубоких табачных, теплых кофейных и розовато-терракотовых оттенках.
Darkrain
Choose your fighter: Влюбленные, Шут или Солнце. Вместо того, чтобы отдавать свою судьбу в руки случаю, выбираем свой аркан на 2026 год самостоятельно — ювелиры Darkrain придумали коллекцию Tarot и заключили везение, вдохновение, гармонию (и не только!) в магические моносерьги, сложносочиненные браслеты, подвески-карты и символические кольца.
ИФЗ х «Обнаженные сердца» х Ulyana Sergeenko
Императорский фарфоровый завод и благотворительный фонд «Обнаженные сердца» выпустили совместную лимитированную коллекцию кофейных пар, изготовленных из тонкостенного фарфора. Чашку украсил рисунок с изображением Натальи Водяновой в образе из коллекции Ulyana Sergeenko Haute Couture, который создала Надежда Одинаева — ведущий дизайнер модного дома Ulyana Sergeenko. Важно: часть средств от продажи каждого изделия будет направлена в фонд «Обнаженные сердца».
St. Casanier
Еще один повод провести ночь Х дома — новогодняя коллекция пижамкор-виртуозов St. Casanier. Праздничный дроп L’elite вдохновлен стилем 1960-70-х годов. В фэшн-эпохе дизайнеры бренда подсмотрели мини-платье А-силуэта (миксуем с легкими брюками из комплекта или трендовыми капри!), расслабленную двойку из мягкого вельвета (дополняем золотистыми босоножками на платформе и устойчивом каблуке!), сет из блузы с акцентным воротником и укороченными клешами и роскошное макси, напоминающее по крою кейп (важнейший тренд наступающего года!).
Seven Lab
Светлана Усачева для Seven Lab
Нарядные двойки из переливающегося бархата, топы из прозрачного кружева и пайеточные юбки — хорошо, а всесезонная житейская мудрость — куда практичнее. Seven Lab предлагают не выбирать и уже завтра (20 декабря!) приглашают всех в бутик в «Гранд Отель Европа» на шопинг-день вместе со Светланой Усачевой (читай: главной мамой сети!). Готовимся примерять айтемы из новогодней коллекции и одновременно записывать под диктовку важнейшие «всегда» и «никогда» для жизни, в которой в фэшн-архивах пылятся не джинсы H&M, а соболиные шубы и крокодиловые платья Tom Ford.
Alex Bakh
Знакомимся с новорожденным брендом мужской одежды Alex Bakh (презентация дебютного дропа состоялась в середине декабря!). Суперсила люкс-марки — образцовый джинсовые айтемы, для производства которых используются японские швейные машины Juki и легендарный деним Selvedge. Помимо джинсовой линейки в коллекции есть классические рубашки из итальянского хлопка, брюки из итальянской фланели, укороченные куртки из шерсти и кашемира, рубашки из замши, кожаные куртки и аксессуары: кепки из шерсти и рюкзаки с отделкой из экзотической кожи.
Комментарии (0)