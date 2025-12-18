Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Историк моды Анатоль Вовк рассказал об искусстве дарить подарки

В первом эпизоде нового подкаста «Точка стиля», который представил бренд O’STIN, шла речь о трендах, самых грандиозных подарках в истории, ритуале дарения и о том, какие дары действительно радуют нас в XXI веке.

Подарочная тема открыла первый сезон, в котором планируется 6 эпизодов, которые должны раскрыть тему моды и стиля как части современной культуры и помочь слушателям сформировать собственный взгляд, свободный от навязанных правил. Все их будет вести искусствовед и историк моды Анатоль Вовк.

Его взгляд дает возможность слушателям увидеть в одежде не тренды, а смыслы; не вещи — а уникальные истории. Соведущая подкаста — PR-директор O’STIN Анастасия — в каждом выпуске задает тон разговору и превращает диалог в легкое и умное обсуждение того, что волнует современного человека: как формируется стиль, почему мы носим то, что носим, зачем нам подарки, ритуалы и символы, и как мода отражает нас самих.

Пять выпусков будут доступны во всех социальных сетях и в мобильном приложении O’STIN, а шестой станет эксклюзивом для участников Клубной программы O’STIN БОНУС.

Фото предоставлены брендом O’STIN.

