Историк моды Анатоль Вовк рассказал об искусстве дарить подарки

Подарочная тема открыла первый сезон, в котором планируется 6 эпизодов, которые должны раскрыть тему моды и стиля как части современной культуры и помочь слушателям сформировать собственный взгляд, свободный от навязанных правил. Все их будет вести искусствовед и историк моды Анатоль Вовк.

Его взгляд дает возможность слушателям увидеть в одежде не тренды, а смыслы; не вещи — а уникальные истории. Соведущая подкаста — PR-директор O’STIN Анастасия — в каждом выпуске задает тон разговору и превращает диалог в легкое и умное обсуждение того, что волнует современного человека: как формируется стиль, почему мы носим то, что носим, зачем нам подарки, ритуалы и символы, и как мода отражает нас самих.