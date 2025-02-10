Выбрали идеальное нижнее белье — от бесшовной базы до эффектных арт+фэшн айтемов

За лучшим базовым (читай: самым удобным!) бельем выстраиваемся в очередь к Belle you и Lavarice, а за святовалентиновскими сердечками, рюшами и оборками — к петербуржцам Chois и Blizhe. При желании (утеплиться!) меняем гипюровые бра на связанные из шелка Cozy and Lazy (главные бестселлеры бренды создают вручную в десятке оттенков!) или на топы Corporelle (для эффекта второй кожи отшивают айтемы по индивидуальным меркам). Адептам черной классики советуем присмотреться к локалам «Паче», а фанатам дикого колорблока — к палитре Sade и Berta Line.