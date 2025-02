Выбрали идеальное нижнее белье — от бесшовной базы до эффектных арт+фэшн айтемов

Бессменная бельевая база среди мужчин — боксеры: примеряем шелковые в оттенке фиалки Tom Ford, насыщенно-алые A17 и пудрово-розовые Sorry I'm Not. Экспериментируем не только с цветом, но и декором с помощью ажурных Odor. Лучшая база — у локалов Shu (не заметны под одеждой!) и москвичей Walk of Shame.