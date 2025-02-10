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Выбрали идеальное нижнее белье — от бесшовной базы до эффектных арт+фэшн айтемов

Не ждем особого повода и не отказываем себе в фэшн-удовольствии носить красивые бра, слипы, боди и стринги каждый день. Нашли 35 лучших вариантов из шелка, гипюра и сетки, а еще — с рюшами, бантиками, оборками и сердечками, которые даже не захочется прятать под одеждой. 

Трусы-шорты Maison Margiela, ДЛТ, 104 000 руб.

Трусы-шорты Maison Margiela, ДЛТ, 104 000 руб.

Боди Gucci, ДЛТ, 98 150 руб.

Боди Gucci, ДЛТ, 98 150 руб.

Панье Agent Provocateur, 65 500 руб.

Панье Agent Provocateur, 65 500 руб.

Бюстгальтер Scandale Manière, 21 200 руб.

Бюстгальтер Scandale Manière, 21 200 руб.

Комплект Berta Line, 13 440 руб.

Комплект Berta Line, 13 440 руб.

Трусы Agent Provocateur, 13 900 руб.

Трусы Agent Provocateur, 13 900 руб.

Бюстгальтер Petra, 11 900 руб.

Бюстгальтер Petra, 11 900 руб.

Боди Belle you, 9 999 руб.

Боди Belle you, 9 999 руб.

Топ Corporelle, 9 000 руб.

Топ Corporelle, 9 000 руб.

Бюстгальтер The Poby, 8 400 руб.

Бюстгальтер The Poby, 8 400 руб.

Бра Cozy and Lazy, 7 990 руб.

Бра Cozy and Lazy, 7 990 руб.

Бюстгальтер No Pantaloons, 7 650 руб.

Бюстгальтер No Pantaloons, 7 650 руб.

Боди 2Mood, 6 980 руб.

Боди 2Mood, 6 980 руб.

Комплект Sade, 6 590 руб.

Комплект Sade, 6 590 руб.

Соблюдаем фэшн-баланс и в придачу ультрамодным прозрачным айтемам (поло из тонкого трикотажа и блузам из шифона) забираем изумрудный бюстгальтер Scandale Manière и атласный с ажурной отделкой Petra, которые прикроют то, что нужно, но при этом отработают как самостоятельные statement pieces. Привносим в бельевой гардероб ретро-вайб с помощью блумерсов Maison Margiela и нежно-розового панье Agent Provocateur (осваиваем кутюрный тренд на кринолины!).

Бюстгальтер F3 Studio, 6 400 руб.

Бюстгальтер F3 Studio, 6 400 руб.

Трусы Closer Couture, 5 900 руб.

Трусы Closer Couture, 5 900 руб.

Комплект Loutique Lingerie, 5 580 руб.

Комплект Loutique Lingerie, 5 580 руб.

Топ LVG, 4 450 руб.

Топ LVG, 4 450 руб.

Лиф Chois, 4 590 руб.

Лиф Chois, 4 590 руб.

Трусы Blizhe, 4 390 руб.

Трусы Blizhe, 4 390 руб.

Трусы Closer Couture, 3 850 руб.

Трусы Closer Couture, 3 850 руб.

Бюстгальтер Lime, 2 599 руб.

Бюстгальтер Lime, 2 599 руб.

Трусы Gamrekeli, 2 500 руб.

Трусы Gamrekeli, 2 500 руб.

Трусы «Паче», 2 400 руб.

Трусы «Паче», 2 400 руб.

Трусы Chois, 2 094 руб.

Трусы Chois, 2 094 руб.

Пояс для чулок Love Republic, 1 999 руб.

Пояс для чулок Love Republic, 1 999 руб.

Бюстгальтер Belle you, 1 999 руб.

Бюстгальтер Belle you, 1 999 руб.

Трусы My Nymph, 1 990 руб.

Трусы My Nymph, 1 990 руб.

Трусы Lavarice, 1 350 руб.

Трусы Lavarice, 1 350 руб.

За лучшим базовым (читай: самым удобным!) бельем выстраиваемся в очередь к Belle you и Lavarice, а за святовалентиновскими сердечками, рюшами и оборками — к петербуржцам Chois и Blizhe. При желании (утеплиться!) меняем гипюровые бра на связанные из шелка Cozy and Lazy (главные бестселлеры бренды создают вручную в десятке оттенков!) или на топы Corporelle (для эффекта второй кожи отшивают айтемы по индивидуальным меркам). Адептам черной классики советуем присмотреться к локалам «Паче», а фанатам дикого колорблока — к палитре Sade и Berta Line. 

Боксеры Tom Ford, ДЛТ, 31 700 руб.

Боксеры Tom Ford, ДЛТ, 31 700 руб.

Боксеры A17, 5 250 руб.

Боксеры A17, 5 250 руб.

Боксеры Odor

Боксеры Odor

Боксеры Boggi Milano, 5 200 руб.

Боксеры Boggi Milano, 5 200 руб.

Боксеры Sorry I'm Not, 4 000 руб.

Боксеры Sorry I'm Not, 4 000 руб.

Брифы Walk of Shame, 1 750 руб.

Брифы Walk of Shame, 1 750 руб.

Боксеры SHU, 1 490 руб.

Боксеры SHU, 1 490 руб.

Бессменная бельевая база среди мужчин — боксеры: примеряем шелковые в оттенке фиалки Tom Ford, насыщенно-алые A17 и пудрово-розовые Sorry I'm Not. Экспериментируем не только с цветом, но и декором с помощью ажурных Odor. Лучшая база — у локалов Shu (не заметны под одеждой!) и москвичей Walk of Shame. 

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