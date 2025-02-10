Выбрали идеальное нижнее белье — от бесшовной базы до эффектных арт+фэшн айтемов

Не ждем особого повода и не отказываем себе в фэшн-удовольствии носить красивые бра, слипы, боди и стринги каждый день. Нашли 35 лучших вариантов из шелка, гипюра и сетки, а еще — с рюшами, бантиками, оборками и сердечками, которые даже не захочется прятать под одеждой.
Соблюдаем фэшн-баланс и в придачу ультрамодным прозрачным айтемам (поло из тонкого трикотажа и блузам из шифона) забираем изумрудный бюстгальтер Scandale Manière и атласный с ажурной отделкой Petra, которые прикроют то, что нужно, но при этом отработают как самостоятельные statement pieces. Привносим в бельевой гардероб ретро-вайб с помощью блумерсов Maison Margiela и нежно-розового панье Agent Provocateur (осваиваем кутюрный тренд на кринолины!).
За лучшим базовым (читай: самым удобным!) бельем выстраиваемся в очередь к Belle you и Lavarice, а за святовалентиновскими сердечками, рюшами и оборками — к петербуржцам Chois и Blizhe. При желании (утеплиться!) меняем гипюровые бра на связанные из шелка Cozy and Lazy (главные бестселлеры бренды создают вручную в десятке оттенков!) или на топы Corporelle (для эффекта второй кожи отшивают айтемы по индивидуальным меркам). Адептам черной классики советуем присмотреться к локалам «Паче», а фанатам дикого колорблока — к палитре Sade и Berta Line.
Бессменная бельевая база среди мужчин — боксеры: примеряем шелковые в оттенке фиалки Tom Ford, насыщенно-алые A17 и пудрово-розовые Sorry I'm Not. Экспериментируем не только с цветом, но и декором с помощью ажурных Odor. Лучшая база — у локалов Shu (не заметны под одеждой!) и москвичей Walk of Shame.
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