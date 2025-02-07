Чепчики-котята, подвески-обереги и перчатки-розы: модные мастхэвы февраля

Не спешим прощаться с офискором (как минимум до отпуска!), но вместо черных и серых двоек присматриваемся к горчичным из вельвета и фисташковым из вискозы с ярко-желтой клеткой, а еще — забираем (для фэшн-забавы!) кремовые полосатые рубашки, виноградные бермуды и змеиные юбки. По совету Lime отказываемся от монотонных сочетаний в пользу комбо из сливочного кардигана и бургунди-юбки в складку. Альтернатива: трикотажный жилет + оливковый картхолдер — и стайлинг-трюк, и пропуски с ключ-картами всегда на месте.