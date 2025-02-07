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Чепчики-котята, подвески-обереги и перчатки-розы: модные мастхэвы февраля

Пока один фэшн-лагерь вовсю готовится к Дню всех влюбленных, другой — уже поторапливает весну, отшивая тренчи, прозрачные блузы и юбки из шифона с цветочным принтом. Сохраняем нейтралитет и в придачу к романтичным шапулькам Cocoshnick запасаемся плечистыми бушлатами Autentiments, сверкающими морячками Masterpeace x «Гарин» и оливковыми кисетами Jenek. 

Autentiments

Тренч Autentiments, 59 900 руб.

Тренч Autentiments, 59 900 руб.

Юбка Autentiments, 21 900 руб.

Юбка Autentiments, 21 900 руб.

Бушлат Autentiments, 54 900 руб.

Бушлат Autentiments, 54 900 руб.

Блуза Autentiments, 25 900 руб.

Блуза Autentiments, 25 900 руб.

За образцовый фэшн-аскетизм (никакой логомании и китча, только безупречный крой и качество материалов) в Петербурге отвечают фаундеры Autentiments Анна Кранк и Анна Бернштейн. Этой весной они планируют переодеть нас в шелковые блузы с бантом (вернулись в модный авангард с подачи Миуччи Прада в сезоне SS'25), О-образные брюки (как у Alaia), полупрозрачные сеты из жатого хлопка, а еще — фирменные плечистые бушлаты и жакеты, к которым в этом сезоне присоединились тренчи с объемными рукавами. 

Masterpeace x «Гарин»

Чепчик Masterpeace x «Гарин»

Чепчик Masterpeace x «Гарин»

Треуголка Masterpeace x «Гарин»

Треуголка Masterpeace x «Гарин»

Морячка Masterpeace x «Гарин»

Морячка Masterpeace x «Гарин»

Нашли шляпные айтемы, которые понравятся даже тем, кто не в восторге от головных уборов — доказано худруком Masterpeace Евгенией Линович, влюбившейся в «Гарин» настолько, что вместе с фаундером Сергеем Малыхиным они сочинили нарядный мини-дроп. Украшаемся пушистыми морячками, бархатными чепчиками с ушками и твидовыми треуголками с бантиками. 

Gate31

Бомбер Gate31, 26 990 руб.

Бомбер Gate31, 26 990 руб.

Манишка Gate31, 9 890 руб.

Манишка Gate31, 9 890 руб.

Жилет Gate31, 11 990 руб.

Жилет Gate31, 11 990 руб.

Петербургские профи функционального минимализма GATE31 вовсю готовятся к потеплению: для уверенного плюса отшили алые стеганые жилеты на завязках, аутдорные куртки и бомберы, которые по всем законам трендовой фэшн-комбинаторики миксуем с нарядными платьями с пайетками и даже юбками с кринолинами. Это все весной, а пока запасаемся шерстяными пальто и утепляем их нейлоновыми манишками (надеваем прямо поверх!). 

JENЁK

Сумка JENЁK, 42 000 руб.

Сумка JENЁK, 42 000 руб.

Сумка JENЁK, 26 000 руб.

Сумка JENЁK, 26 000 руб.

Сумка JENЁK, 48 000 руб.

Сумка JENЁK, 48 000 руб.

Пополняем коллекцию любимых женьков айтемами-бестселлерами в новых оттенках. В JENEK отшили клатчи, кисеты и рюкзаки в приглушенно-синей, кирпичной и мшистой коже, которым под силу освежить зимний total black на пути к весенним колорблок-экспериментам.

Cocoshnick

Шапка Cocoshnick, 7 000 руб.

Шапка Cocoshnick, 7 000 руб.

Носки Cocoshnick, 4 000 руб.

Носки Cocoshnick, 4 000 руб.

Докер Cocoshnick, 18 000 руб.

Докер Cocoshnick, 18 000 руб.

Петербургские шляпники Cocoshnick врываются в валентиновскую фэшн-гонку с очаровательным мини-дропом головных уборов (и не только!). Выстраиваемся в очередь за вязаной шапулей в оттенке bubble gum и носками с блестящей окантовкой, а при желании присматриваемся к докеру из натуральной кожи (с тиснением под крокодила!) в лиловом оттенке. Дарить кому-то совсем не обязательно — оставляем чудо-вещицы себе и докупаем ежедневник Sexy & Rich.

M_U_R

Перчатки M_U_R, 18 000 руб.

Перчатки M_U_R, 18 000 руб.

С восторгом наблюдаем за успехами петербургского мастера фэшн-иронии Анны Дружининой: в ее ситцевые принты и комбинации из винтажной саржи влюблены актриса и амбассадор народных промыслов Софья Эрнст, а также ювелир Эльвира Ломовская и модель Jolie Alien. В новой коллекции (Moschino встречает Simone Rocha!) приготовила полупрозрачные платья-фартуки, ворсистые топы ручной вязки, сумки-розочки (уже видим в руках гостей знаменитых «Цветочков»!) и сюрреалистичные перчатки, украшенные акцентными коготками. И да, первой вещи примерила главная городская сигма герл — топ-модель и лауреат премии «ТОП 50» Аглая Ивановна.

Ushatava

Ushatava Garderobe SS25

Ushatava Garderobe SS25

Ushatava Garderobe SS25

Ushatava Garderobe SS25

Ushatava Garderobe SS25

Ushatava Garderobe SS25

С опорой на фэшн-гуманизм и учение об архетипах команда Ushatava отшила традиционные айтемы-трансформеры, которые благодаря стайлинг-вариативности будут отлично сидеть на любом человеке (вы сегодня Искатель в карго-пальто, Мудрец в grandpacore-пиджаке или Бунтарь в ugly-ботильонах с широким голенищем?). Помимо юнгианства Нино Шаматава ударилась в вуайеризм (исключительно исследовательский!): в качестве одного из референсов взяла незнакомцев, попавшихся на изображения Google Maps — отсюда, например, флористические принты на шифоновых подъюбниках и платьях с лентами.

Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Не спешим прощаться с офискором (как минимум до отпуска!), но вместо черных и серых двоек присматриваемся к горчичным из вельвета и фисташковым из вискозы с ярко-желтой клеткой, а еще — забираем (для фэшн-забавы!) кремовые полосатые рубашки, виноградные бермуды и змеиные юбки. По совету Lime отказываемся от монотонных сочетаний в пользу комбо из сливочного кардигана и бургунди-юбки в складку. Альтернатива: трикотажный жилет + оливковый картхолдер — и стайлинг-трюк, и пропуски с ключ-картами всегда на месте.

Imakebags

Подвеска Imakabags, 7 900 руб.

Подвеска Imakabags, 7 900 руб.

Автор культовых кросс-боди Seva из кожаных лоскутков Ксения Лапшова припасла ко Дню влюбленных лучший аксессуар — подвеску Imakebags в виде стикера I’m sorry. I can’t по мотивам «Секса в большом городе» (и расставания Кэрри Брэдшоу с Джеком Бергером!).

Only Me

Экошуба Only Me, 36 480 руб.

Экошуба Only Me, 36 480 руб.

Пушистая гранд-шуба (мастхэв сезона!) от петербургских профи экоустойчивого меха Only Me — тот самый фэшн-прикорм, с которого дуреют звезда «Натальной карты» Олеся Иванченко и гранж-стилисты Миша и Китти.

Jil Sander

Jil Sander

Jil Sander

Jil Sander

Jil Sander

Без градиента в 2025 году никуда — лучше всего цветовые переливы приручили Люси и Люк Мейер на рубашках из весенне-летней коллекции Jil Sander (ждем в ДЛТ!), которые будем носить с кожаными ботильонами и лоферами. А в арт + фэшн-юбке с фотопринтами Грега Жирара (гуру думкорной стрит-съемки!) идем 2 февраля на премьеру балета «Две Анны» в БДТ (выступают примы Большого театра Элеонора Севенард и Анастасия Сташкевич!).

Furla

Сумка Furla, 25 000 руб.

Сумка Furla, 25 000 руб.

Красный + розовый — главное цветовое комбо года по версии рок-звезды подиумного стайлинга Лотты Волковой, поэтому смело дополняем тотал-ред образ за счет пудрового хобо Furla для ужина в Reborn (новый гастропроект команды Duoband!).

Nika

Часы Nika, 229 500 руб.

Часы Nika, 229 500 руб.

Миксуем золото и серебро, как советуют Ким Кардашьян, Тейлор Свифт и часовщики Nika, украсившие драгоценными металлами браслет и корпус нового биколора (с циферблатом в оттенке Bottega Green!).

SØLV

Подвеска SØLV, цена по запросу

Подвеска SØLV, цена по запросу 

Виртуоз ювелирной готики SØLV Татьяна Некрасова объединилась с петербургской звездой совриска Александрой Гарт (главная художница 2024 года по версии Cosmoscow!) — вместе отлили из серебра подвесы в виде летучих мышей, серьги-голуби и чокеры-рабицы по мотивам думкорных линогравюр художницы.

Alvaar

Серьги Alvaar, 12 000 руб.

Серьги Alvaar, 12 000 руб.

Фэшн-альтернатива зигзагам Missoni — латунные волны Alvaar, закольцованные ювелиром Эльвирой Ломовской в витиеватые перстни, серьги и подвески-четырехлистники.

You

Юбка You, 10 990 руб.

Юбка You, 10 990 руб.

Главный подиумный камбэк 2025 года — струящиеся макси, вернувшиеся из 2010-х прямиком в весенне-летние коллекции Prada, Khaite и Chanel, а также в лукбук петербургских локалов You. Мастера кэжуал-шика Мария Ван Малдерен и Алиса Миргородская отшили длинные юбки в каноничном черном монохроме: будем носить с твидовыми жакетами, как это сделала Тильда Суинтон на красной дорожке «Золотого глобуса», и выгуливать 22 февраля на премьере оперы-сенсации «Саламбо» в Мариинке.

Very Neat

Кардиган Very Neat, 7 250 руб.

Кардиган Very Neat, 7 250 руб. 

Поло Very Neat, 3 750 руб.

Поло Very Neat, 3 750 руб.

Шоколадный мусс — культовый десерт ресторана AGA (место притяжения топовых фэшн-фуди Петербурга!) и цвет 2025 года по версии Pantone и дизайнеров новорожденного кэжуал-бренда Very Neat (наладили собственное сверхсовременное трикотажное производство!). Дебютировали в жанре old money — приготовили для нас трикотажные поло из мягкого жаккарда и ажурные кардиганы из шерсти австралийского мериноса, как будто созданные для гардероба сестер Олсен и Оксаны Рим. А плиссированную мидакси в гусиную лапку смело миксуем как с замшевой Margaux, так и с фибифайловским шиком эры Old Celine (а то и с архивами Gucci от Алессандро Микеле!).

NO ONE

Красная сумка — хит зимы по версии Bottega Veneta и Ferragamo, наш фаворит — стеганое хобо Baldinini из бутика No One (Ринашенте северной закалки!): выгуливаем вместе с ботфортами Principe di Bologna на модной танкетке.

Eljacket

Черный бархат — хит зимних коллекций (от кутюра Schiaparelli до фэшн-авангарда Duran Lantink!) и вневременной хедлайнер наших праздничных луков. Основатель русского бренда бодиконов и точеных пиджаков Eljacket Елена Баранова (выпускница института Марангони!) бросила вызов Christian Lacroix и сочинила из бархата дарк-кокеткорное платье, украшенное контрастной шнуровкой и подвязками: пригодится и для похода в свежий Third Place Bar (спрятан в старинных интерьерах особняка Гурьевых-Нарышкиных!), и для киномарафона хорроров.

Diego M

Архивы пресс-служб

Наш ответ человеку — лавандовому рафу Николаю Василенко: лиловый ретротренч Diego M из натуральной кожи. Для максимальной раздачи трендового вайба 1960-х (как у Алессандро Микеле!) надеваем вместе с клетчатыми мини и нарядными жакетами букле.

Geox

Архивы пресс-служб

Лучшая сменка и фэшн-инвестиция на весну — кожаные пенни-лоферы Geox в остромодном кобальтовом оттенке (цвет грядущего сезона от Loewe и Ferragamo!).

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