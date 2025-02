Чепчики-котята, подвески-обереги и перчатки-розы: модные мастхэвы февраля

Шоколадный мусс — культовый десерт ресторана AGA (место притяжения топовых фэшн-фуди Петербурга!) и цвет 2025 года по версии Pantone и дизайнеров новорожденного кэжуал-бренда Very Neat (наладили собственное сверхсовременное трикотажное производство!). Дебютировали в жанре old money — приготовили для нас трикотажные поло из мягкого жаккарда и ажурные кардиганы из шерсти австралийского мериноса, как будто созданные для гардероба сестер Олсен и Оксаны Рим. А плиссированную мидакси в гусиную лапку смело миксуем как с замшевой Margaux, так и с фибифайловским шиком эры Old Celine (а то и с архивами Gucci от Алессандро Микеле!).