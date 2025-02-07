Чепчики-котята, подвески-обереги и перчатки-розы: модные мастхэвы февраля

Пока один фэшн-лагерь вовсю готовится к Дню всех влюбленных, другой — уже поторапливает весну, отшивая тренчи, прозрачные блузы и юбки из шифона с цветочным принтом. Сохраняем нейтралитет и в придачу к романтичным шапулькам Cocoshnick запасаемся плечистыми бушлатами Autentiments, сверкающими морячками Masterpeace x «Гарин» и оливковыми кисетами Jenek.
Autentiments
За образцовый фэшн-аскетизм (никакой логомании и китча, только безупречный крой и качество материалов) в Петербурге отвечают фаундеры Autentiments Анна Кранк и Анна Бернштейн. Этой весной они планируют переодеть нас в шелковые блузы с бантом (вернулись в модный авангард с подачи Миуччи Прада в сезоне SS'25), О-образные брюки (как у Alaia), полупрозрачные сеты из жатого хлопка, а еще — фирменные плечистые бушлаты и жакеты, к которым в этом сезоне присоединились тренчи с объемными рукавами.
Masterpeace x «Гарин»
Нашли шляпные айтемы, которые понравятся даже тем, кто не в восторге от головных уборов — доказано худруком Masterpeace Евгенией Линович, влюбившейся в «Гарин» настолько, что вместе с фаундером Сергеем Малыхиным они сочинили нарядный мини-дроп. Украшаемся пушистыми морячками, бархатными чепчиками с ушками и твидовыми треуголками с бантиками.
Gate31
Петербургские профи функционального минимализма GATE31 вовсю готовятся к потеплению: для уверенного плюса отшили алые стеганые жилеты на завязках, аутдорные куртки и бомберы, которые по всем законам трендовой фэшн-комбинаторики миксуем с нарядными платьями с пайетками и даже юбками с кринолинами. Это все весной, а пока запасаемся шерстяными пальто и утепляем их нейлоновыми манишками (надеваем прямо поверх!).
JENЁK
Пополняем коллекцию любимых женьков айтемами-бестселлерами в новых оттенках. В JENEK отшили клатчи, кисеты и рюкзаки в приглушенно-синей, кирпичной и мшистой коже, которым под силу освежить зимний total black на пути к весенним колорблок-экспериментам.
Cocoshnick
Петербургские шляпники Cocoshnick врываются в валентиновскую фэшн-гонку с очаровательным мини-дропом головных уборов (и не только!). Выстраиваемся в очередь за вязаной шапулей в оттенке bubble gum и носками с блестящей окантовкой, а при желании присматриваемся к докеру из натуральной кожи (с тиснением под крокодила!) в лиловом оттенке. Дарить кому-то совсем не обязательно — оставляем чудо-вещицы себе и докупаем ежедневник Sexy & Rich.
M_U_R
С восторгом наблюдаем за успехами петербургского мастера фэшн-иронии Анны Дружининой: в ее ситцевые принты и комбинации из винтажной саржи влюблены актриса и амбассадор народных промыслов Софья Эрнст, а также ювелир Эльвира Ломовская и модель Jolie Alien. В новой коллекции (Moschino встречает Simone Rocha!) приготовила полупрозрачные платья-фартуки, ворсистые топы ручной вязки, сумки-розочки (уже видим в руках гостей знаменитых «Цветочков»!) и сюрреалистичные перчатки, украшенные акцентными коготками. И да, первой вещи примерила главная городская сигма герл — топ-модель и лауреат премии «ТОП 50» Аглая Ивановна.
Ushatava
С опорой на фэшн-гуманизм и учение об архетипах команда Ushatava отшила традиционные айтемы-трансформеры, которые благодаря стайлинг-вариативности будут отлично сидеть на любом человеке (вы сегодня Искатель в карго-пальто, Мудрец в grandpacore-пиджаке или Бунтарь в ugly-ботильонах с широким голенищем?). Помимо юнгианства Нино Шаматава ударилась в вуайеризм (исключительно исследовательский!): в качестве одного из референсов взяла незнакомцев, попавшихся на изображения Google Maps — отсюда, например, флористические принты на шифоновых подъюбниках и платьях с лентами.
Lime
Не спешим прощаться с офискором (как минимум до отпуска!), но вместо черных и серых двоек присматриваемся к горчичным из вельвета и фисташковым из вискозы с ярко-желтой клеткой, а еще — забираем (для фэшн-забавы!) кремовые полосатые рубашки, виноградные бермуды и змеиные юбки. По совету Lime отказываемся от монотонных сочетаний в пользу комбо из сливочного кардигана и бургунди-юбки в складку. Альтернатива: трикотажный жилет + оливковый картхолдер — и стайлинг-трюк, и пропуски с ключ-картами всегда на месте.
Imakebags
Автор культовых кросс-боди Seva из кожаных лоскутков Ксения Лапшова припасла ко Дню влюбленных лучший аксессуар — подвеску Imakebags в виде стикера I’m sorry. I can’t по мотивам «Секса в большом городе» (и расставания Кэрри Брэдшоу с Джеком Бергером!).
Only Me
Пушистая гранд-шуба (мастхэв сезона!) от петербургских профи экоустойчивого меха Only Me — тот самый фэшн-прикорм, с которого дуреют звезда «Натальной карты» Олеся Иванченко и гранж-стилисты Миша и Китти.
Jil Sander
Без градиента в 2025 году никуда — лучше всего цветовые переливы приручили Люси и Люк Мейер на рубашках из весенне-летней коллекции Jil Sander (ждем в ДЛТ!), которые будем носить с кожаными ботильонами и лоферами. А в арт + фэшн-юбке с фотопринтами Грега Жирара (гуру думкорной стрит-съемки!) идем 2 февраля на премьеру балета «Две Анны» в БДТ (выступают примы Большого театра Элеонора Севенард и Анастасия Сташкевич!).
Furla
Красный + розовый — главное цветовое комбо года по версии рок-звезды подиумного стайлинга Лотты Волковой, поэтому смело дополняем тотал-ред образ за счет пудрового хобо Furla для ужина в Reborn (новый гастропроект команды Duoband!).
Nika
Миксуем золото и серебро, как советуют Ким Кардашьян, Тейлор Свифт и часовщики Nika, украсившие драгоценными металлами браслет и корпус нового биколора (с циферблатом в оттенке Bottega Green!).
SØLV
Виртуоз ювелирной готики SØLV Татьяна Некрасова объединилась с петербургской звездой совриска Александрой Гарт (главная художница 2024 года по версии Cosmoscow!) — вместе отлили из серебра подвесы в виде летучих мышей, серьги-голуби и чокеры-рабицы по мотивам думкорных линогравюр художницы.
Alvaar
Фэшн-альтернатива зигзагам Missoni — латунные волны Alvaar, закольцованные ювелиром Эльвирой Ломовской в витиеватые перстни, серьги и подвески-четырехлистники.
You
Главный подиумный камбэк 2025 года — струящиеся макси, вернувшиеся из 2010-х прямиком в весенне-летние коллекции Prada, Khaite и Chanel, а также в лукбук петербургских локалов You. Мастера кэжуал-шика Мария Ван Малдерен и Алиса Миргородская отшили длинные юбки в каноничном черном монохроме: будем носить с твидовыми жакетами, как это сделала Тильда Суинтон на красной дорожке «Золотого глобуса», и выгуливать 22 февраля на премьере оперы-сенсации «Саламбо» в Мариинке.
Very Neat
Шоколадный мусс — культовый десерт ресторана AGA (место притяжения топовых фэшн-фуди Петербурга!) и цвет 2025 года по версии Pantone и дизайнеров новорожденного кэжуал-бренда Very Neat (наладили собственное сверхсовременное трикотажное производство!). Дебютировали в жанре old money — приготовили для нас трикотажные поло из мягкого жаккарда и ажурные кардиганы из шерсти австралийского мериноса, как будто созданные для гардероба сестер Олсен и Оксаны Рим. А плиссированную мидакси в гусиную лапку смело миксуем как с замшевой Margaux, так и с фибифайловским шиком эры Old Celine (а то и с архивами Gucci от Алессандро Микеле!).
NO ONE
Красная сумка — хит зимы по версии Bottega Veneta и Ferragamo, наш фаворит — стеганое хобо Baldinini из бутика No One (Ринашенте северной закалки!): выгуливаем вместе с ботфортами Principe di Bologna на модной танкетке.
Eljacket
Черный бархат — хит зимних коллекций (от кутюра Schiaparelli до фэшн-авангарда Duran Lantink!) и вневременной хедлайнер наших праздничных луков. Основатель русского бренда бодиконов и точеных пиджаков Eljacket Елена Баранова (выпускница института Марангони!) бросила вызов Christian Lacroix и сочинила из бархата дарк-кокеткорное платье, украшенное контрастной шнуровкой и подвязками: пригодится и для похода в свежий Third Place Bar (спрятан в старинных интерьерах особняка Гурьевых-Нарышкиных!), и для киномарафона хорроров.
Diego M
Наш ответ человеку — лавандовому рафу Николаю Василенко: лиловый ретротренч Diego M из натуральной кожи. Для максимальной раздачи трендового вайба 1960-х (как у Алессандро Микеле!) надеваем вместе с клетчатыми мини и нарядными жакетами букле.
Geox
Лучшая сменка и фэшн-инвестиция на весну — кожаные пенни-лоферы Geox в остромодном кобальтовом оттенке (цвет грядущего сезона от Loewe и Ferragamo!).
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