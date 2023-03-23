Вот 36 лучших курток весны

Апрель не за горами: пора снимать пухан. Собрали для вас самые классные и в меру теплые куртки, чтобы дожить до лета.
Вариантов масса: от косухи-дутика (Herno) до бомбера-полушубка (Only me), от пламенеющей куртки-рубашки (Arny Praht) до ватника с заветной картой курортов Краснодарского края (Vatnique). Палитра тоже богатая: от оттенка воображаемой травы (она же так выглядит?) The Road до дорожнорабоче-оранжевого кроп-карго Dorothee Schumacher. Абсолютный чемпион по цитируемости: укороченная куртка-стеганка – актуально-алая у Lime, успокоительно-мятная у YOU, оттенка мартовской грязи у Urbantiger и цвета мирного неба над головой у SHU.
В мужской секции доминируют бомберы: от атласных (Etudes) до замшевых (Principe di Bologna), от хлопковых (House of Leo) до шерстяных (12Storeez). Самый яркий – у московского бренда ChernimCherno, у которого только что открылся магазин в Петербурге. У них же имеется сверхактуальная мотокуртка, а бомберы-шарпеи бренда вообще стоят того, чтобы объявить их гендерно-нейтральными.
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