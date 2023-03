Вот 36 лучших курток весны

Вариантов масса: от косухи-дутика (Herno) до бомбера-полушубка (Only me), от пламенеющей куртки-рубашки (Arny Praht) до ватника с заветной картой курортов Краснодарского края (Vatnique). Палитра тоже богатая: от оттенка воображаемой травы (она же так выглядит?) The Road до дорожнорабоче-оранжевого кроп-карго Dorothee Schumacher. Абсолютный чемпион по цитируемости: укороченная куртка-стеганка – актуально-алая у Lime, успокоительно-мятная у YOU, оттенка мартовской грязи у Urbantiger и цвета мирного неба над головой у SHU.