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Вещи

Вот 36 лучших курток весны

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Апрель не за горами: пора снимать пухан. Собрали для вас самые классные и в меру теплые куртки, чтобы дожить до лета.

Архивы пресс-служб

Herno, ДЛТ, 65 950 руб.

Архивы пресс-служб

Dorothee Schumacher, Кенгуру, 54 000 руб.

Архивы пресс-служб

Oui, Au Pont Rouge, 39 900 руб.

Архивы пресс-служб

Only me, 26 900 руб.

Архивы пресс-служб

The Road, Golden Line, 17 500 руб.

Архивы пресс-служб

ARNY PRAHT, 11 900 руб.

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 32 200 руб.

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Choux, 20 980 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 30 900 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 8 990 руб.

Вариантов масса: от косухи-дутика (Herno) до бомбера-полушубка (Only me), от пламенеющей куртки-рубашки (Arny Praht) до ватника с заветной картой курортов Краснодарского края (Vatnique). Палитра тоже богатая: от оттенка воображаемой травы (она же так выглядит?) The Road до дорожнорабоче-оранжевого кроп-карго Dorothee Schumacher. Абсолютный чемпион по цитируемости: укороченная куртка-стеганка – актуально-алая у Lime, успокоительно-мятная у YOU, оттенка мартовской грязи у Urbantiger и цвета мирного неба над головой у SHU.

Архивы пресс-служб

Only me, 20 900 руб.

Архивы пресс-служб

Lime, 8 999 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 17 290 руб.

Архивы пресс-служб

YOU, 10 500 руб.

Архивы пресс-служб

URBANTIGER, 15 900 руб. 

Архивы пресс-служб

GEOX, 18 990 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 39 980 руб.

Архивы пресс-служб

Charuel, 18 990 руб.

Архивы пресс-служб

404 Not Found, 19 800 руб.

Архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, 9 999 руб.

Архивы пресс-служб

2MOOD, 14 980 руб.

В мужской секции доминируют бомберы: от атласных (Etudes) до замшевых (Principe di Bologna), от хлопковых (House of Leo) до шерстяных (12Storeez). Самый яркий – у московского бренда ChernimCherno, у которого только что открылся магазин в Петербурге. У них же имеется сверхактуальная мотокуртка, а  бомберы-шарпеи бренда вообще стоят того, чтобы объявить их гендерно-нейтральными. 

Архивы пресс-службы

ETUDES, Au Pont Rouge, 48 900 руб.

Архивы пресс-службы

Principe di Bologna, NO ONE, 88 990 руб.

Архивы пресс-службы

Boggi, 23 850 руб.

Архивы пресс-службы

House of Leo, 39 000 руб.

Архивы пресс-службы

Chernym Cherno, 24 900 руб.

Архивы пресс-службы

Dunst, СТОКМАНН, 24 590 руб.

Архивы пресс-службы

TRYYT, 21 900 руб.

Архивы пресс-службы

SHU, 9 990 руб.

Архивы пресс-службы

SORRY, I'M NOT, 17 500 руб.

Архивы пресс-службы

Novaya, 15 800 руб.

Архивы пресс-службы

United Colors of Benetton, 10 999 руб.

Архивы пресс-службы

12 Storeez, 25 980 руб.

Архивы пресс-службы

VATNIQUE, 30 000 руб.

Архивы пресс-службы

ChernimCherno, 29 900 руб.

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