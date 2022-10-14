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Вещи

Жакет с тянитолкаем, сумка-франкенштейн и еще 6 важных вещей октября

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Если бежевый тренч, то в клеточку, если сумка, то зеленая с сердечком, если черный жакет, то с алой вышивкой, а если пуховик, то два!

Жакет Ola Ola

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Если в этом году вы не успели на Blazar и Cosmoscow, предлагаем пополнить культурный багаж за счет вещей. Например, нарядов из коллекции Ola Ola, посвященной профессиям. За художников здесь отвечает Данини со своим тянитолкаем из перформанса «Пип-шоу», который дизайнер Ольга Гинзбург вышила на актуальном нынче приталенном жакете. В паре с брюками клеш пойдем на премьеру в БДТ, а с матовыми леггинсами — на ужин в один из ресторанов-номинантов нашей премии «Что где есть в Петербурге».  Ольга Гинзбург: «Мы много общались с друзьями и сошлись во мнении, что в непростое время всем нам помогает занятие любимым делом. Только подумайте: всегда и везде люди занимаются стройкой, уборкой, косят газоны, и все это достойно уважения. Мы решили сделать это фокусом коллекции осень-зима — 22/23 и поместили изображения разных специалистов на вышивки и принты».

Сумка Ugly Sweaters Club Х IMAKEBAGS

Архивы пресс-служб

Петербургская марка ugly-свитеров (на самом деле красавчиков!) сделала сумку-франкенштейна Seva в безумных оттенках. Так белые, черные и персиковые лоскутки кожи
сплелись неоновыми нитями.

Пуховик-трансформер Diego M

Архивы пресс-служб

Осознанное потребление никогда не было таким простым: дизайнеры DIEGO M создали пуховики-трансформеры с отстегивающимися деталями, которые помогут адаптировать его к любой ситуации. Что? Да! Теперь можно купить одну куртку и гулять в ней, пока лед на Неве не тронется.
DIEGO M, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
 

Сумка Geox

Архивы пресс-служб

Новая конструктивистская сумка Geox выглядит так, будто ее придумали не меньше чем во ВХУТЕМАСе. И не зря: сложный цвет мокрого бетона, идеальная форма и ручки двух длин, чтобы носить и так и сяк.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
 

Ботфорты Renzo Mercuri

Архивы пресс-служб

Мы больше не готовы идти на компромиссы в вопросах комфорта и эстетики: если обувь, то удобная, если сапоги, то сверкающие! В No One есть все для создания идеального обувного гардероба: лоферы любых мастей, которые мы будем носить везде и всюду, остроносые туфли для создания изысканных образов и — наши любимчики — ботфорты Renzo Mercuri с глиттером для самых сногсшибательных осенних вечеринок. Сочетайте их с актуальной длиной макси или с мини, чтобы акцентировать внимание на ногах.
No One, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Сумка Furla My Joy

Архивы пресс-служб

Маленькие сумочки — как маленькие собачки: их легко носить и еще легче любить. От одного вида крошечной Furla My Joy немедленно накрывает волной умиления. Два логотипа в форме F как будто держат друг друга за крошечные ручки и складываются в форму сердца, а если вы еще не прослезились, то у этой сумочки сердце больше вашего. Носить нового питомца с собой можно везде: золотая цепочка, нарядная фурнитура и общая миниатюрность — пропуск хоть в родной оупенспейс, хоть на бранч в Новой Голландии, хоть на Новую сцену Александринки.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
 

Брюки Boggi Milano

Архивы пресс-служб

Boggi Milano поставили цель к 2030 году полностью перейти на экологичные материалы и семимильными шагами идут к ней. Пример тому — брюки City, созданные из шерстяной фланели, которая сертифицирована и исключает использование мьюлесинга. Посудите сами: роскошная ткань, кулиска, исключающая необходимость кожаного ремня, и дизайн, к которому идеально подойдет любой верх. Так что надеваем брюки City и отправляемся за утренним круассаном, на работу в самый строгий офис, а потом смывать день в одном из баров на Некрасова — и везде выглядим органично.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
 

Тренч 4Forms

В этом году мы ходим по Невскому и невольно считаем бежевые плащи, которых расплодилось неожиданное количество. А вот в осенней коллекции 4Forms, марки с четырьмя заветными F (Freedom, Fashion, Friendly, Forms), тренч переживает второе рождение: на нем появилась «королевская» клетка, а вместе с ней желание обновить свой классический вариант.
 

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Материал из номера:
Октябрь

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