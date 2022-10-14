Жакет с тянитолкаем, сумка-франкенштейн и еще 6 важных вещей октября

Если бежевый тренч, то в клеточку, если сумка, то зеленая с сердечком, если черный жакет, то с алой вышивкой, а если пуховик, то два!
Жакет Ola Ola
Если в этом году вы не успели на Blazar и Cosmoscow, предлагаем пополнить культурный багаж за счет вещей. Например, нарядов из коллекции Ola Ola, посвященной профессиям. За художников здесь отвечает Данини со своим тянитолкаем из перформанса «Пип-шоу», который дизайнер Ольга Гинзбург вышила на актуальном нынче приталенном жакете. В паре с брюками клеш пойдем на премьеру в БДТ, а с матовыми леггинсами — на ужин в один из ресторанов-номинантов нашей премии «Что где есть в Петербурге». Ольга Гинзбург: «Мы много общались с друзьями и сошлись во мнении, что в непростое время всем нам помогает занятие любимым делом. Только подумайте: всегда и везде люди занимаются стройкой, уборкой, косят газоны, и все это достойно уважения. Мы решили сделать это фокусом коллекции осень-зима — 22/23 и поместили изображения разных специалистов на вышивки и принты».
Сумка Ugly Sweaters Club Х IMAKEBAGS
Петербургская марка ugly-свитеров (на самом деле красавчиков!) сделала сумку-франкенштейна Seva в безумных оттенках. Так белые, черные и персиковые лоскутки кожи
сплелись неоновыми нитями.
Пуховик-трансформер Diego M
Осознанное потребление никогда не было таким простым: дизайнеры DIEGO M создали пуховики-трансформеры с отстегивающимися деталями, которые помогут адаптировать его к любой ситуации. Что? Да! Теперь можно купить одну куртку и гулять в ней, пока лед на Неве не тронется.
DIEGO M, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220
Сумка Geox
Новая конструктивистская сумка Geox выглядит так, будто ее придумали не меньше чем во ВХУТЕМАСе. И не зря: сложный цвет мокрого бетона, идеальная форма и ручки двух длин, чтобы носить и так и сяк.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Ботфорты Renzo Mercuri
Мы больше не готовы идти на компромиссы в вопросах комфорта и эстетики: если обувь, то удобная, если сапоги, то сверкающие! В No One есть все для создания идеального обувного гардероба: лоферы любых мастей, которые мы будем носить везде и всюду, остроносые туфли для создания изысканных образов и — наши любимчики — ботфорты Renzo Mercuri с глиттером для самых сногсшибательных осенних вечеринок. Сочетайте их с актуальной длиной макси или с мини, чтобы акцентировать внимание на ногах.
No One, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Сумка Furla My Joy
Маленькие сумочки — как маленькие собачки: их легко носить и еще легче любить. От одного вида крошечной Furla My Joy немедленно накрывает волной умиления. Два логотипа в форме F как будто держат друг друга за крошечные ручки и складываются в форму сердца, а если вы еще не прослезились, то у этой сумочки сердце больше вашего. Носить нового питомца с собой можно везде: золотая цепочка, нарядная фурнитура и общая миниатюрность — пропуск хоть в родной оупенспейс, хоть на бранч в Новой Голландии, хоть на Новую сцену Александринки.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Брюки Boggi Milano
Boggi Milano поставили цель к 2030 году полностью перейти на экологичные материалы и семимильными шагами идут к ней. Пример тому — брюки City, созданные из шерстяной фланели, которая сертифицирована и исключает использование мьюлесинга. Посудите сами: роскошная ткань, кулиска, исключающая необходимость кожаного ремня, и дизайн, к которому идеально подойдет любой верх. Так что надеваем брюки City и отправляемся за утренним круассаном, на работу в самый строгий офис, а потом смывать день в одном из баров на Некрасова — и везде выглядим органично.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Тренч 4Forms
В этом году мы ходим по Невскому и невольно считаем бежевые плащи, которых расплодилось неожиданное количество. А вот в осенней коллекции 4Forms, марки с четырьмя заветными F (Freedom, Fashion, Friendly, Forms), тренч переживает второе рождение: на нем появилась «королевская» клетка, а вместе с ней желание обновить свой классический вариант.
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