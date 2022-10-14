Жакет с тянитолкаем, сумка-франкенштейн и еще 6 важных вещей октября

Если в этом году вы не успели на Blazar и Cosmoscow, предлагаем пополнить культурный багаж за счет вещей. Например, нарядов из коллекции Ola Ola, посвященной профессиям. За художников здесь отвечает Данини со своим тянитолкаем из перформанса «Пип-шоу», который дизайнер Ольга Гинзбург вышила на актуальном нынче приталенном жакете. В паре с брюками клеш пойдем на премьеру в БДТ, а с матовыми леггинсами — на ужин в один из ресторанов-номинантов нашей премии «Что где есть в Петербурге». Ольга Гинзбург: «Мы много общались с друзьями и сошлись во мнении, что в непростое время всем нам помогает занятие любимым делом. Только подумайте: всегда и везде люди занимаются стройкой, уборкой, косят газоны, и все это достойно уважения. Мы решили сделать это фокусом коллекции осень-зима — 22/23 и поместили изображения разных специалистов на вышивки и принты».