Платье, как у Билли Айлиш, сапоги, как у Кендалл Дженнер, и кроп-пуловер, как на всех обложках: байеры о главных вещах весны

В сезоне весна-лето 2022 дизайнеры постарались и выдали максимальное количество мастхэвов: от обнаженных платьев до неоновых аксессуаров. Выбрать best of the best нам помогли байеры сети бутиков Babochka. Спойлер: список все равно получился внушительным (и очень красивым).