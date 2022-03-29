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Платье, как у Билли Айлиш, сапоги, как у Кендалл Дженнер, и кроп-пуловер, как на всех обложках: байеры о главных вещах весны

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В сезоне весна-лето 2022 дизайнеры постарались и выдали максимальное количество мастхэвов: от обнаженных платьев до неоновых аксессуаров. Выбрать best of the best нам помогли байеры сети бутиков Babochka. Спойлер: список все равно получился внушительным (и очень красивым).

Новые бренды

Цвет сезона

Alex Perry

архивы пресс-служб

Облегающие мини-платья австралийского бренда Alex Perry драпируют вас убедительнее, чем хитон — древнегреческую богиню, и отправляют на красную дорожку!

Сумка-корсет

Alaia

архивы пресс-служб

Коллекция весна/лето-2022 парижского бренда Alaia — дебютная для дизайнера Питера Мюлье — приехала в Петербург: культовый корсет приобрел форму сумки, а платье с фирменной перфорацией Аззедина — это любовь.

Сапоги на шпильке

Paris Texas

архивы пресс-служб

Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски выгуливают сапоги с анималистичным принтом актуальной итальянской марки Paris Texas — и вы тоже можете: стритстайл-хиты с тиснением под кожу крокодила будут хорошо смотреться на газоне Новой Голландии и набережной Мойки.

Идеальный cut-out

Monot

архивы пресс-служб

Платья политической беженки ливанского происхождения Эли Мизрахи (теперь она резидент Нью-Йорка!) носят Билли Айлиш, Тина Кунаки и Дуа Липа. Вы видели эти шедевры cut-out от Monot? Надо брать!

Очки

Giuseppe di Morabito

архивы пресс-служб

Перья и шнуровка

Giuseppe di Morabito

архивы пресс-служб

Клатч-фуксия

The Attico

архивы пресс-служб

Замшевые сабо

Khaite

архивы пресс-служб

Сумка-хобо

Khaite

архивы пресс-служб

Хотим примерно всю коллекцию нью-йоркского бренда Khaite (произносится как «Кейт»): огромные сумки-хобо, платья с плетением, напоминающим шибари, ковбойские сапоги и сабо из замши фирменного цвета карамельной тянучки.

И на все деньги купил!

принт весны от Magda Butrym

архивы пресс-служб

Колорблок

Dries Van Noten

архивы пресс-служб

Неоновые мюли

Loewe

архивы пресс-служб

Пуловер-пэкмен

Stella McCartney

архивы пресс-служб

Тренд

Ультра-мини и кроп-пуловер, который обошел все обложки марта, как на показе Miu Miu

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
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