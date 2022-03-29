Платье, как у Билли Айлиш, сапоги, как у Кендалл Дженнер, и кроп-пуловер, как на всех обложках: байеры о главных вещах весны

В сезоне весна-лето 2022 дизайнеры постарались и выдали максимальное количество мастхэвов: от обнаженных платьев до неоновых аксессуаров. Выбрать best of the best нам помогли байеры сети бутиков Babochka. Спойлер: список все равно получился внушительным (и очень красивым).
Новые бренды
Цвет сезона
Alex Perry
Облегающие мини-платья австралийского бренда Alex Perry драпируют вас убедительнее, чем хитон — древнегреческую богиню, и отправляют на красную дорожку!
Сумка-корсет
Alaia
Коллекция весна/лето-2022 парижского бренда Alaia — дебютная для дизайнера Питера Мюлье — приехала в Петербург: культовый корсет приобрел форму сумки, а платье с фирменной перфорацией Аззедина — это любовь.
Сапоги на шпильке
Paris Texas
Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски выгуливают сапоги с анималистичным принтом актуальной итальянской марки Paris Texas — и вы тоже можете: стритстайл-хиты с тиснением под кожу крокодила будут хорошо смотреться на газоне Новой Голландии и набережной Мойки.
Идеальный cut-out
Monot
Платья политической беженки ливанского происхождения Эли Мизрахи (теперь она резидент Нью-Йорка!) носят Билли Айлиш, Тина Кунаки и Дуа Липа. Вы видели эти шедевры cut-out от Monot? Надо брать!
Очки
Giuseppe di Morabito
Перья и шнуровка
Giuseppe di Morabito
Клатч-фуксия
The Attico
Замшевые сабо
Khaite
Сумка-хобо
Khaite
Хотим примерно всю коллекцию нью-йоркского бренда Khaite (произносится как «Кейт»): огромные сумки-хобо, платья с плетением, напоминающим шибари, ковбойские сапоги и сабо из замши фирменного цвета карамельной тянучки.
И на все деньги купил!
принт весны от Magda Butrym
Колорблок
Dries Van Noten
Неоновые мюли
Loewe
Пуловер-пэкмен
Stella McCartney
Тренд
Ультра-мини и кроп-пуловер, который обошел все обложки марта, как на показе Miu Miu
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