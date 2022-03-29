Платье, как у Билли Айлиш, сапоги, как у Кендалл Дженнер, и кроп-пуловер, как на всех обложках: байеры о главных вещах весны

Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски выгуливают сапоги с анималистичным принтом актуальной итальянской марки Paris Texas — и вы тоже можете: стритстайл-хиты с тиснением под кожу крокодила будут хорошо смотреться на газоне Новой Голландии и набережной Мойки.