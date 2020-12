У марки ODOR вышла весенне-летняя коллекция, вдохновленная единением с природой и детскими воспоминаниями

Работая над новой коллекцией Lil baby of the valley дизайнер ODOR Никита Калмыков обратился к личным воспоминаниям, поэтому она получилась и ностальгической, и нарочито инфантильной — отсюда элементы детской одежды. Главный герой коллекции — «дитя полей», сродни Дюймовочке, а рассказывает Lil baby of the valley об единении с природой. Отдельное место занимает образ ландыша: к изображению цветка отсылают пуговицы и тонкие броши ручной работы.