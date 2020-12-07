У марки ODOR вышла весенне-летняя коллекция, вдохновленная единением с природой и детскими воспоминаниями

Работая над новой коллекцией Lil baby of the valley дизайнер ODOR Никита Калмыков обратился к личным воспоминаниям, поэтому она получилась и ностальгической, и нарочито инфантильной — отсюда элементы детской одежды. Главный герой коллекции — «дитя полей», сродни Дюймовочке, а рассказывает Lil baby of the valley об единении с природой. Отдельное место занимает образ ландыша: к изображению цветка отсылают пуговицы и тонкие броши ручной работы.
Никита Калмыков
дизайнер
«Ландыш – моя личная милая сердцу ассоциация с детством и садом моей любимой бабушки. Когда ребенком я приезжал к ней в гости в мае, весь ее сад ковром покрывали ландыши: упругие темно-зелёные листья и молочные соцветия, но главное – дурманящий аромат, который и стал ассоциироваться с вечной юностью, свежестью жизни, первым загаром и взъерошенными от ветра волосами»
Lil baby of the valley тотально отрицает понятие гендера — блузы, брюки, рубахи, бомберы, шорты и оверсайз-пиджаки не имеют маркировки «женское/мужское». Цветовая палитра коллекции вторит посвящению природе, в ней много сложных сочетаний оттенков голубого и зеленого с «театральной» маджентой, а также есть вариации белого и молочного. Привычные для ODOR кружева трансформировались в перфорированные вышитые ткани, похожие по текстуре на вафельные полотенца.
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