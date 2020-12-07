У марки ODOR вышла весенне-летняя коллекция, вдохновленная единением с природой и детскими воспоминаниями

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«Ландыш – моя личная милая сердцу ассоциация с детством и садом моей любимой бабушки. Когда ребенком я приезжал к ней в гости в мае, весь ее сад ковром покрывали ландыши: упругие темно-зелёные листья и молочные соцветия, но главное – дурманящий аромат, который и стал ассоциироваться с вечной юностью, свежестью жизни, первым загаром и взъерошенными от ветра волосами»