Хайлайты парижского шоу Rick Owens

Фэшн-отец и role model поколений зумеров и альфа Рик Оуэнс все дальше уходит от сложносочиненных арт-конструкций в сторону постапокалиптичной базы.
Тренд на пелерины догнал и Рика Оуэнса: дизайнер предлагает наслаивать их поверх пальто и курток
Нам это надо: гигантская шуба-шар с дофаминовыми полосками
Кейпы — хорошо, а макабрические пальто-коконы — лучше
Худрук Rick Owens сочинил перфорированные свитеры (узоры-отверстия напоминают клетку аргайл!)
Забираем в вишлист змеиный бомбер из экокожи с объемными рукавами и мощным воротом-стойкой
Для сезона FW’26 отшил мрачные, но все-таки вполне реалистичные, платья-колонны, кроп-бомберы и шорты из экокожи и денима и перфорированные джемперы (узор напоминал клетку-аргайл!). Защищаться от холода креативный директор предложил с помощью объемных курток и пальто с фантазийными дутыми пелеринами, волосатых гранд-шуб и пушистых коконов.
Помимо верхней одежды в хайлайты шоу записали платья-бандо, состоящие полностью из бахромы (носим с металлик-сапогами с широким голенищем!), короткие шорты с ультравысоким поясом и кручу-верчу-лонгсливы с длинными рукавами.
