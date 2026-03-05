Хайлайты парижского шоу Rick Owens

Для сезона FW’26 отшил мрачные, но все-таки вполне реалистичные, платья-колонны, кроп-бомберы и шорты из экокожи и денима и перфорированные джемперы (узор напоминал клетку-аргайл!). Защищаться от холода креативный директор предложил с помощью объемных курток и пальто с фантазийными дутыми пелеринами, волосатых гранд-шуб и пушистых коконов.