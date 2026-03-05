Schiaparelli: как прошел показ Дэниела Розберри

Несмотря на многослойную идею в основе коллекции сами вещи и образы получились довольно носибельными. Сам Розберри объяснил это тем, что захотел перенести магию кутюрного изделия для красной дорожки в повседневную жизнь и сделать гламур более естественным.

Создание коллекции проходило во время подготовки масштабной экспозиции Schiaparelli: Fashion Becomes Art, посвященной жизни и творчеству Эльзы Скиапарелли, которая откроется в лондонском Музее Виктории и Альберта через три недели.