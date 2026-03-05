Schiaparelli: как прошел показ Дэниела Розберри

Рассматриваем новую коллекцию Дэниела Розберри для Schiaparelli, названную в честь Сфинкса — мифического существа, получеловека и полуживотного.
Во время работы над коллекцией креативный директор размышлял о противоречиях, в том числе сочетании человеческого и животного: так, на некоторых образах появилась чешуя и мех, а сумки и обувь обзавелись курьими ножками
Мех и то, что им притворяется
Дэниел Розберри сочинил платье из микса плотного трикотажа и прозрачного шифона
Еще одно противоречие на подиуме Schiaparelli: платье, которое издалека выглядит как сет из бельевого бра и шелестящей юбки (первой примерила модель Алекс Консани!)
Без гранд-шубы следующей зимой никуда!
Образцовый тейлоринг by Дэниел Розберри
Название выбрано не случайно: работая над образами, креативный директор размышлял о дуальности моды, внутреннего мира женщины и самого Дома Schiaparelli. Так, противоречие стало ключевым элементом коллекции и отразилось в сочетании меха и его имитации в приталенном жакете, миксе плотного трикотажа и невесомого шифона и использовании плиссированного шелка, покрытого прозрачным ламинированием и оттого напоминающего кожу.
Плюс: Розберри сделал ставку на контраст феминного и маскулинного. Увидели воинственные жакеты-доспехи с утрированными грудью и бедрами, а еще — надетые на обнаженное тело костюмы, украшенные драгоценными пуговицами и брошами.
Несмотря на многослойную идею в основе коллекции сами вещи и образы получились довольно носибельными. Сам Розберри объяснил это тем, что захотел перенести магию кутюрного изделия для красной дорожки в повседневную жизнь и сделать гламур более естественным.
Создание коллекции проходило во время подготовки масштабной экспозиции Schiaparelli: Fashion Becomes Art, посвященной жизни и творчеству Эльзы Скиапарелли, которая откроется в лондонском Музее Виктории и Альберта через три недели.
Комментарии (0)