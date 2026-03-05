Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Schiaparelli: как прошел показ Дэниела Розберри

Рассматриваем новую коллекцию Дэниела Розберри для Schiaparelli, названную в честь Сфинкса — мифического существа, получеловека и полуживотного.

Во время работы над коллекцией креативный директор размышлял о противоречиях, в том числе сочетании человеческого и животного: так, на некоторых

Во время работы над коллекцией креативный директор размышлял о противоречиях, в том числе сочетании человеческого и животного: так, на некоторых образах появилась чешуя и мех, а сумки и обувь обзавелись курьими ножками

Мех и то, что им притворяется

Мех и то, что им притворяется 

Дэниел Розберри сочинил платье из микса плотного трикотажа и прозрачного шифона

Дэниел Розберри сочинил платье из микса плотного трикотажа и прозрачного шифона

Еще одно противоречие на подиуме Schiaparelli: платье, которое издалека выглядит как сет из бельевого бра и шелестящей юбки (первой примерила модель

Еще одно противоречие на подиуме Schiaparelli: платье, которое издалека выглядит как сет из бельевого бра и шелестящей юбки (первой примерила модель Алекс Консани!)

Без гранд-шубы следующей зимой никуда!

Без гранд-шубы следующей зимой никуда!

Образцовый тейлоринг by Дэниел Розберри

Образцовый тейлоринг by Дэниел Розберри 

Название выбрано не случайно: работая над образами, креативный директор размышлял о дуальности моды, внутреннего мира женщины и самого Дома Schiaparelli. Так, противоречие стало ключевым элементом коллекции и отразилось в сочетании меха и его имитации в приталенном жакете, миксе плотного трикотажа и невесомого шифона и использовании плиссированного шелка, покрытого прозрачным ламинированием и оттого напоминающего кожу.

Плюс: Розберри сделал ставку на контраст феминного и маскулинного. Увидели воинственные жакеты-доспехи с утрированными грудью и бедрами, а еще — надетые на обнаженное тело костюмы, украшенные драгоценными пуговицами и брошами.

Несмотря на многослойную идею в основе коллекции сами вещи и образы получились довольно носибельными. Сам Розберри объяснил это тем, что захотел перенести магию кутюрного изделия для красной дорожки в повседневную жизнь и сделать гламур более естественным. 

Создание коллекции проходило во время подготовки масштабной экспозиции Schiaparelli: Fashion Becomes Art, посвященной жизни и творчеству Эльзы Скиапарелли, которая откроется в лондонском Музее Виктории и Альберта через три недели.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: