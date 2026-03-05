Alaia: как прошел прощальный показ Питера Мюлье

Пока мы спали, в Париже прошел показ последней коллекции Питера Мюлье для Alaia. Свое прощальное шоу худрук посвятил не только себе, но и команде, с которой проработал пять лет. Перед началом показа Мюлье поблагодарил людей, трудящихся вместе с ним («Каждая коллекция — это результат их страсти, времени, вкуса, слез и любви. Я никогда этого не забуду. [...] Моя семья. Спасибо»), и анонсировал выход книги с фото-портретами сотрудников бренда. Рассказываем о хайлайтах last-but-not-least-коллекции Питера Мюлье в материале Собака.ru.
Облегающие силуэты — один из важнейших кодов ДНК Alaia by Mulier. Наряду с платьями худрук показал сеты из трикотажных юбок и лонгсливов (один из них примерила модель Мариякарла Босконо!)
Икона моделинга Джемма Уорд вернулась на подиум специально по случаю прощального показа Питера Мюлье
Узнаем вау-брюки из коллекции SS'26
Пальто-колокол — фэшн-отсылка к весенне-летнему сезону 2022 года (тогда худрук сочинил кожаные мини-платья А-силуэта!)
Один из любимых силуэтов креативного директора Alaia — ультраоблегающий верх и расклешенная юбка (до этого подобные платья видели на шоу FW'25!)
Нам это надо: стейтмент-обувь с заостренным верхом, в которых вышла Алекс Консани в сочетании с нюдовым платьем-водолазкой
Финальная коллекция Питера Мюлье стала ретроспективой его сотрудничества с французским домом. Худрук (уже экс) собрал на подиуме главные фэшн-коды, которыми запомнится Alaia by Mulier: ультраоблегающие платья (мелькали почти на каждом его шоу), разноцветные пальто А-силуэта из 60-х (отсылка к расклешенным мини из коллекции SS'22), платья с асимметричными юбками и брюки, крепящиеся к лодыжкам (напоминание о показе SS'26) и пальто со встроенными шарфами, которые оборачивали головы моделей и превращались в капор (блузу подобного кроя Мюлье показал во время шоу SS'23).
Лебединой песне худрука подпевали не только сотрудники ателье, но и любимые модели дизайнера — в этот вечер на подиум вышли легенда Джемма Уорд (вспомнила модельное прошлое специально ради показа Мюлье!), Наташа Поли, Алекс Консани, Мариякарла Босконо, Виттория Черетти и другие. А в зале его неистово поддерживали Раф Симонс (не выдержал и первым выбежал обнимать своего бести!), Матье Блази и Анна Винтур.
