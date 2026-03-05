Alaia: как прошел прощальный показ Питера Мюлье

Пока мы спали, в Париже прошел показ последней коллекции Питера Мюлье для Alaia. Свое прощальное шоу худрук посвятил не только себе, но и команде, с которой проработал пять лет. Перед началом показа Мюлье поблагодарил людей, трудящихся вместе с ним («Каждая коллекция — это результат их страсти, времени, вкуса, слез и любви. Я никогда этого не забуду. [...] Моя семья. Спасибо»), и анонсировал выход книги с фото-портретами сотрудников бренда. Рассказываем о хайлайтах last-but-not-least-коллекции Питера Мюлье в материале Собака.ru.