Dries Van Noten: хайлайты парижского показа Джулиана Клаузнера

Джулиан Клаузнер не устает возвеличивать модные фондохранилища Dries Van Noten — на этот раз организует ретроспективное фэшн-повествование вокруг коллекции осень-зима 2009 года, показанной в лицее Карно (даже устанавливает аналогичное зеркало от пола до потолка в начале подиума!). «Прозвенел звонок, в зал ввалились сотни подростков, — рассказывает Клаузнер о посещении лицея с командой бренда во время работы над коллекцией. — Меня поразило, насколько универсальны наши чувства, связанные со старшей школой: неловкость, легкое поеживание и вместе с тем радость. В этот момент взросления одежда играет удивительно важную роль».

На волне ностальгии Клаузнер повторяет преппи-хиты Дриса: от кобальтовых жакетов до парадных дафлкотов и белоснежных блейзеров с расписными манжетами, которые настойчиво советует носить с градиентными сапоги в пряжках (новая итерация остромодных ботинок инженера!), живописными галстуками и колье, надетыми в роли миниатюрного кросс-боди фермуара.