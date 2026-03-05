Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Dries Van Noten: хайлайты парижского показа Джулиана Клаузнера

В новом сезоне креативный директор Джулиан Клаузнер — наследник пенсионера нашего сердца Дриса Ван Нотена — as usual собирает нас на сеанс подиумной цветотерапии, где выкручивает идею фэшн-бриколажа на максимум: укладывает на хроматическую диаграмму вечнозеленый тартан, нидерландский бодегонес, совриск-пуантилизм, преппи-шик и антикварные гобелены. 

Теперь наша Римская империя — этот великий дафлкот, в котором российская модель Саша Лившиц открыла шоу Dries Van Noten. Носим вместе со сверкающим колье в роли фермуара, надетым как кросс-боди (шик!)

По примеру коллекции весна-лето 2015 года Клаузнер пикселизирует цветочные принты (подиумный совриск-пуантилизм!)

Сочетаем сразу несколько клеточных паттернов в одном образе

Парадный плащ украшен фэшн-репродукцией натюрморта «Три персика на каменной столешнице и бабочка» (1693-1695 гг.) нидерландского живописца Адриана Корте

Dries Van Noten FW'26

Dries Van Noten FW'26

Dries Van Noten FW'26

Хитрозавязанный на спине преппи-жакет кобальтового оттенка отсылает к блейзеру из коллекции осень-зима 2016 года

Снова «Три персика на каменной столешнице и бабочка» Адриана Корте

Не можем развидеть рубашку, украшенную удлиненными манжетами с вышивкой, — теперь хотим носить только такие

Джулиан Клаузнер не устает возвеличивать модные фондохранилища Dries Van Noten — на этот раз организует ретроспективное фэшн-повествование вокруг коллекции осень-зима 2009 года, показанной в лицее Карно (даже устанавливает аналогичное зеркало от пола до потолка в начале подиума!). «Прозвенел звонок, в зал ввалились сотни подростков, — рассказывает Клаузнер о посещении лицея с командой бренда во время работы над коллекцией. — Меня поразило, насколько универсальны наши чувства, связанные со старшей школой: неловкость, легкое поеживание и вместе с тем радость. В этот момент взросления одежда играет удивительно важную роль».

На волне ностальгии Клаузнер повторяет преппи-хиты Дриса: от кобальтовых жакетов до парадных дафлкотов и белоснежных блейзеров с расписными манжетами, которые настойчиво советует носить с градиентными сапоги в пряжках (новая итерация остромодных ботинок инженера!), живописными галстуками и колье, надетыми в роли миниатюрного кросс-боди фермуара.

Dries Van Noten FW'26

Гранд-тренд Недели моды в Париже (сначала у Saint Laurent и Tom Ford, а теперь у Dries Van Noten!) — жакет на голое тело (в идеале — с акцентным колье)

Dries Van Noten FW'26

Dries Van Noten FW'26

Dries Van Noten FW'26

Dries Van Noten FW'26

Dries Van Noten FW'26

Российская модель Дарина Яндушева учит носить бабулин гобелен в роли остромодного мидакси-пальто (вместе с могучими сапогами и массивными серьгами-люстрами!)

Срочно в вишлист — корсет с муфтой!

Российская модель Юля Лукша тоже доказывает, что через полгода расписной корсет с муфтой станет нашим базовым фэшн-минимумом

Dries Van Noten FW'26

Нарекаем новую коллекцию Dries Van Noten образцом фэшн-полихромности (сочетания паттернов достойны отдельного томика в собрании The Victoria & Albert Colour Books!). Клаузнер деконструирует до пикселей старинные голландские натюрморты (в качестве компромисса картина Адриана Корте «Три персика на каменной столешнице и бабочка» остается в виде автохтонного принта на двубортном пальто!), замешивая с архивной клеткой из мужской коллекции осень-зима 1998 года, высокоранговой вышивкой и денимом.

Важно! Как и в прошлом сезоне, продолжаем носить акцентные пояса-кушаки и жакеты на голое тело (гранд-тренд Недели моды в Париже), дополняя образ брюками в лампасах (как положено, заправлены в ворсистые шерстяные носки — даже в комбо с высоковольтными мэри-джейнами!) и тонкими поясами — готово, вы великолепны! 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Dries Van Noten: 

  • носим дафлкот вместе со сверкающим колье в роли фермуара (шик!)
  • сочетаем сразу несколько клеточных паттернов в одном образе
  • мастхэв — рубашки с вышитыми гранд-манжетами и корсеты с муфтой
  • выгуливаем жакеты на голое тело
  • подпоясываем пальто сверхтонким ремешком 
  • продолжаем носить пояса-кушаки
  • заправляем брюки в шерстяные носки и смело надеваем мэри-джейны 
  • мастхэв — жокейские сапоги с градиентным переливом и акцентной пряжкой
Пикселизация принта, достойная разворота в «Книге цветовых концепций» Tasсhen (или как минимум строчки в ботаническом дневнике гуру абстракционизма Хильмы аф Клинт) 

Dries Van Noten FW'26

Тоже мегатренд Недели моды в Париже — подпоясываем плащи и пальто сверхтонким черным поясом

В вишлист — приталенные жакеты из денима с трикотажной бейкой

Джулиан Клаузнер настаивает на важности акцентных поясов-кушаков в гардеробе

Это комбо: преппи-бомбер + клетчатый низ

