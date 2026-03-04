Как прошел показ осенне-зимней коллекции Acne Studios в Париже?

Важный микротренд — юбки и платья с принтами-портретами (до этого видели в коллекции Prada FW'26 и весенне-летнем дропе российского Sanchy!). Для Acne Studios креативный директор Джонни Йоханссон сочинил строгие юбки-карандаши и струящиеся миди-платья. Плюс: худрук ворвался во всеобщую fur-манию с остроносыми сапогами-чулками с меховой оторочкой, ультрапушистыми горжетками и плащами с волосатыми лацканами.

Фиксируем стайлинг-совет от худурка Acne Studios: к следующей осени расширяем коллекцию тонких водолазок и скупаем их во всех возможных оттенках — от кораллового до изумрудного и электрического синего. На примере показа надеваем их под нарядные платья с драпировками, миксуем со строгими тартан-юбками и используем в качестве первого слоя с рубашками и ажурными микропуловерами. .