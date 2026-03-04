Как прошел показ осенне-зимней коллекции Acne Studios в Париже?

Пока мы предвкушаем начало отпускного сезона (или как минимум настоящей весны), на подиуме Acne Studios — тотальный back to school. Готовим осенний вишлист заранее и пополняем его куцыми двойками с приталенными жакетами и скинни-брюками, клетчатыми миди-юбками в складку, отутюженными рубашками (а лучше — сразу тремя, которые наслаиваем прямо друг на друга!) и аккуратными преппи-джемперами.
Главное, чтобы костюмчик
сидел облегал
Практикуемся в принт-комбинаторике и миксуем змеиную кожанку с клетчатой юбкой
Российская модель и подопечная агенства Avant Вика Вирс в потертом тотал-деним-луке и остроносых нюд-сапогах
Я: отправляю бойфренду вишлист на 8 марта
В то же время идеальный подарок, по его мнению:
Нам это надо: сапоги-чулки с меховой оторочкой (для сочетания с цветочными и клетчатыми скинни!)
Оверсайз покинул чат
Важнейший айтем осенне-зимнего сезона — водолазка. Носим ее под платьями, рубашками, джемперами и вообще всем
Нетривиальный способ отработать тренд на мех — пушистый браслет с показа Acne Studios (пригодится для монохромных луков с использованием разных текстур!)
«Сели» (будто после неудачной стирки!) не только жакеты и костюмные брюки, но и дубленки-авиаторы, джинсовые куртки и байкерские кожанки — превратились в кроп-версии с рукавами 2/3. А из верхней одежды по размеру и даже больше присматриваемся к кожаным тренчам с меховыми гранд-воротниками, атласным макси-жакетам (при желании носим как платье в сочетании с шоколадной водолазкой и карамельными жокейскими сапогами!) и феминным пальто-кейпам.
Важный микротренд — юбки и платья с принтами-портретами (до этого видели в коллекции Prada FW'26 и весенне-летнем дропе российского Sanchy!). Для Acne Studios креативный директор Джонни Йоханссон сочинил строгие юбки-карандаши и струящиеся миди-платья. Плюс: худрук ворвался во всеобщую fur-манию с остроносыми сапогами-чулками с меховой оторочкой, ультрапушистыми горжетками и плащами с волосатыми лацканами.
Фиксируем стайлинг-совет от худурка Acne Studios: к следующей осени расширяем коллекцию тонких водолазок и скупаем их во всех возможных оттенках — от кораллового до изумрудного и электрического синего. На примере показа надеваем их под нарядные платья с драпировками, миксуем со строгими тартан-юбками и используем в качестве первого слоя с рубашками и ажурными микропуловерами. .
