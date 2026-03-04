Saint Laurent: как прошел показ Энтони Ваккарелло в Париже?

Провозглашаем фэшн-эру Saint Noir в сете из 14-ти минималистичных смокингов, надетое на голое тело (ваккарелловский оммаж ретроспективному гранд-показу Ива в 2002 году) — по примеру сверхновой звезды моделинга Алины Миллер дополняем остроносыми слингбэками (it-туфли модного дома), сверхгладкой укладкой от Duffy и гранжевыми смоки, сочиненными гуру подиумного мейкапа Пэт Макграт.

Важно! Меняем шелковое кружево на ажурный силикон, из которого в новой коллекции Saint Laurent созданы нарядные юбки-карандаши, высокоранговые халтеры, салонные жакеты и плечистые футляры. В остальном храним верность полупрозрачным плащам (по примеру Тани Чурбановой носим вместе с солнечнозащитными авиаторами!) и забираем мех в следующую зиму (подпоясываем объемные шубы ремнями-медальонами!).