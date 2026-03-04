Saint Laurent: как прошел показ Энтони Ваккарелло в Париже?

В новом сезоне худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло остается верен вайбу 1980-х, выпуская каскад олдмани-смокингов и кутюрных фижм на подиум в музейном сет-дизайне (с кубками-наутилусами XVII века и древнеримским мраморным торсом Меркурия из арт-коллекции Ива Сен-Лорана и Пьера Берже!).
Белла Хадид учит носить кружевные топы вместе с кружевными юбками-карандашами
Мастхэв — массивная шуба с поясом-медальоном (фэшн-привет ремням Джонатана Андерсона в Dior!)
Артпис — кружевные платья-фижмы
Гранд-дебют сезона — российская модель Алина Миллер: мы привыкли видеть ее в кампейнах Mirstores и Nereja, а теперь она за раз делает шоу Prada, Dior и Saint Laurent!
Цветовое комбо: розовый + оранжевый
Воу! Российская модель Таня Чурбанова сделала свое 8-ое шоу для Saint Laurent — в силиконовом плаще и массивных серьгах-голубках в топазах
«Одно шоу. Один дом. Эксклюзив Saint Laurent» — c таким стейтмент-мотто в соцсетях супермодель Лоли Баия закрыла шоу Saint Laurent
Провозглашаем фэшн-эру Saint Noir в сете из 14-ти минималистичных смокингов, надетое на голое тело (ваккарелловский оммаж ретроспективному гранд-показу Ива в 2002 году) — по примеру сверхновой звезды моделинга Алины Миллер дополняем остроносыми слингбэками (it-туфли модного дома), сверхгладкой укладкой от Duffy и гранжевыми смоки, сочиненными гуру подиумного мейкапа Пэт Макграт.
Важно! Меняем шелковое кружево на ажурный силикон, из которого в новой коллекции Saint Laurent созданы нарядные юбки-карандаши, высокоранговые халтеры, салонные жакеты и плечистые футляры. В остальном храним верность полупрозрачным плащам (по примеру Тани Чурбановой носим вместе с солнечнозащитными авиаторами!) и забираем мех в следующую зиму (подпоясываем объемные шубы ремнями-медальонами!).
Бьюти-база шоу Saint Laurent — гранжевые диско-смоки от гуру визажа Пэт Макграт
Saint Laurent FW'26
НЕзимний стайлинг-трюк: носим кроп-шубу вместе с полупрозрачной юбкой
Надеваем смокинг на голое тело, как советует супермодель Мона Тугаард, и мэтчим с массивными серьгами
Мастхэв — плечистое платье и силиконового кружева, украшенное брошами-пуговками
Стайлинг-трюк: подпоясываем кружевную комбинацию акцентным поясом и помним про стейтмент-ожерелье
Помимо черного, говорим «да» терракотовой колористике (возрадуемся сезонному возвращению бьюти-типа «осень» из модного тезауруса цветоведьм!), разбавляя минималистичные смокинги оранжевыми юбками-карандашами и бургунди-комбинациями. Плюс делаем ставку на массивные диско-украшения — вам исполинские серьги-голубки или колье-солнце?
Вот главные стайлинг-трюки с показа Saint Laurent:
- носим кружевные топы (или боди) вместе с кружевными юбками-карандашами
- цветовое комбо: розовый + оранжевый
- примеряем кроп-шубу вместе с полупрозрачной юбкой
- влетаем в смокинг на голое тело и выгуливаем с массивными серьгами-голубками
- подпоясываем кружевную комбинацию тонким акцентным поясом
- тэнктопы — аут, халтеры — ин!
- массивные украшения — дайте три!
Комментарии (0)