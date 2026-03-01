Как прошел показ Bottega Veneta в Милане? Шубы, интречато и стекловолокно!

В новом сезоне худрук модного дома Bottega Veneta Луиз Троттер двумя руками поддерживает глобальный фэшн-курс на объемные power curve силуэты (мегаобъем + ультрафеминный крой = стейтмент-ответ оземпиковому slim-шику!) и на шоу в штаб-квартире бренда в Палаццо Сан-Феделе выдает роскошный максимум в мире верхнего гардероба (вам пальто с интречато-воротником или коралловую вау-шубу из стекловолокна?).
Следуем примеру Ирины Шейк и носим плечисто-приталенное пальто на голое тело — зато с шапкой и цепным ожерельем
Кобальтовый — новый черный
Мастхэв Bottega Veneta — peacoat-бушлат, полностью созданный в интречато-технике (застегиваем на одну пуговку и миксуем с пушистыми подкрадулями!)
Модель Вика Вирс раскрывает фэшн-архетип «я тучка-тучка-тучка»
Нам это надо — плиссированое пальто с интречато-воротником (как тебе такое, Issey Miyake?)
Это комбо: пушистый свитер-кокон + ворсистая шапка
Мариякарла Босконо настаивает на тотал-луках в оттенке бургунди и предлагает миксовать их с красной обувью
Шуба на голое тело — тоже ок (ну допустим)
Мужские луки Bottega Veneta внезапно созданы по канону прадакора — те же многослойные поло-лонги и акцентные пояски, что на подиуме у Миуччи и Рафа
Это комбо: интречато мидакси-юбка + тэнктоп
Мексиканский тушкан — аут, шанхайский барс — ин!
Костюмный мастхэв от Луиз Троттер — скульптурные плечисто-приталенные жакеты с округленными рукавами (каноничный power curve!), которые дизайнер дополнила юбками на запах, подвешенными на широком стейтмент-ремне из кожи (оммаж сумкам Bottega Veneta). Плюс обращаем внимание на асимметричную черно-белую юбку с бахромой, спиралью спускающуюся по ногам: дополняем нормисной трикотажной майкой. Ну а в мире верхнего гардероба важнейший силуэт шоу — каноничное пальто peacoat, которое Троттер выполняет то крокодиловой коже, то в интречато-технике с пушистой бахромой или ворсом, вырезанный под каракуль.
Важно! Шубы и обилие меха остаются с нами как минимум еще на одну зиму — будем носить пятнистые варианты (прайм эра шанхайского барса!), кучерявые пальто-облачка (как у модели Вики Вирс!), пестрые полосатые полушубки, а главное — важнейший it-айтем Луиз Троттер в Bottega Veneta — цветные коконы из стекловолокна.
Русская модель Даша Даниленко говорит «да» аксессуарному комбо — натянутая на лоб трикотажная шапка + массивные серьги
Носим шубы и пальто на голое тело (заверено Ириной Шейк!) или миксуем с плотными леггинсами. А еще делаем фэшн-ставку на головные уборы — choose your fighter: трикотажные бини (идеальны в комбо с массивными серьгами!) или ренессансные токи и бонеты из пушистого меха (бросаем фэшн-вызов клану Капулетти из «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли 1968 года!).
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Bottega Veneta осень-зима 2026 года:
- это комбо: натянутая на лоб трикотажная шапка + массивные серьги
- носим пальто на голое тело либо с плотными леггинсами
- цепные колья снова ин
- это комбо: кожаная мидакси-юбка + трикотажный тэнктоп
- миксуем бургунди-оттенки с красным, а желтые — с белыми и бежевыми
- мастхэв — ренессансные токи и бонеты из пушистого меха
- артпис — цветные (точнее, коралловые!) макси-шубы из стекловолокна
- лучший пиджак — черный плечисто-приталенный с D-образными рукавами
- лучшее пальто — дафлкот
