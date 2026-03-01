Как прошел показ Bottega Veneta в Милане? Шубы, интречато и стекловолокно!

Костюмный мастхэв от Луиз Троттер — скульптурные плечисто-приталенные жакеты с округленными рукавами (каноничный power curve!), которые дизайнер дополнила юбками на запах, подвешенными на широком стейтмент-ремне из кожи (оммаж сумкам Bottega Veneta). Плюс обращаем внимание на асимметричную черно-белую юбку с бахромой, спиралью спускающуюся по ногам: дополняем нормисной трикотажной майкой. Ну а в мире верхнего гардероба важнейший силуэт шоу — каноничное пальто peacoat, которое Троттер выполняет то крокодиловой коже, то в интречато-технике с пушистой бахромой или ворсом, вырезанный под каракуль.

Важно! Шубы и обилие меха остаются с нами как минимум еще на одну зиму — будем носить пятнистые варианты (прайм эра шанхайского барса!), кучерявые пальто-облачка (как у модели Вики Вирс!), пестрые полосатые полушубки, а главное — важнейший it-айтем Луиз Троттер в Bottega Veneta — цветные коконы из стекловолокна.