Как прошел показ Bottega Veneta в Милане? Шубы, интречато и стекловолокно!

В новом сезоне худрук модного дома Bottega Veneta Луиз Троттер двумя руками поддерживает глобальный фэшн-курс на объемные power curve силуэты (мегаобъем + ультрафеминный крой = стейтмент-ответ оземпиковому slim-шику!) и на шоу в штаб-квартире бренда в Палаццо Сан-Феделе выдает роскошный максимум в мире верхнего гардероба (вам пальто с интречато-воротником или коралловую вау-шубу из стекловолокна?). 

Архивы пресс-служб

Следуем примеру Ирины Шейк и носим плечисто-приталенное пальто на голое тело — зато с шапкой и цепным ожерельем
Следуем примеру Ирины Шейк и носим плечисто-приталенное пальто на голое тело — зато с шапкой и цепным ожерельем

Кобальтовый — новый черный

Мастхэв Bottega Veneta — peacoat-бушлат, полностью созданный в интречато-технике (застегиваем на одну пуговку и миксуем с пушистыми подкрадулями!)
Мастхэв Bottega Veneta — peacoat-бушлат, полностью созданный в интречато-технике (застегиваем на одну пуговку и миксуем с пушистыми подкрадулями!)

Модель Вика Вирс раскрывает фэшн-архетип «я тучка-тучка-тучка» 

Нам это надо — плиссированое пальто с интречато-воротником (как тебе такое, Issey Miyake?) 

Это комбо: пушистый свитер-кокон + ворсистая шапка

Мариякарла Босконо настаивает на тотал-луках в оттенке бургунди и предлагает миксовать их с красной обувью 

Шуба на голое тело — тоже ок (ну допустим) 

Мужские луки Bottega Veneta внезапно созданы по канону прадакора — те же многослойные поло-лонги и акцентные пояски, что на подиуме у Миуччи и Рафа 

Это комбо: интречато мидакси-юбка + тэнктоп

Мексиканский тушкан — аут, шанхайский барс — ин!

Костюмный мастхэв от Луиз Троттер — скульптурные плечисто-приталенные жакеты с округленными рукавами (каноничный power curve!), которые дизайнер дополнила юбками на запах, подвешенными на широком стейтмент-ремне из кожи (оммаж сумкам Bottega Veneta). Плюс обращаем внимание на асимметричную черно-белую юбку с бахромой, спиралью спускающуюся по ногам: дополняем нормисной трикотажной майкой. Ну а в мире верхнего гардероба важнейший силуэт шоу — каноничное пальто peacoat, которое Троттер выполняет то крокодиловой коже, то в интречато-технике с пушистой бахромой или ворсом, вырезанный под каракуль.

Важно! Шубы и обилие меха остаются с нами как минимум еще на одну зиму — будем носить пятнистые варианты (прайм эра шанхайского барса!), кучерявые пальто-облачка (как у модели Вики Вирс!), пестрые полосатые полушубки, а главное — важнейший it-айтем Луиз Троттер в Bottega Veneta — цветные коконы из стекловолокна. 

Русская модель Даша Даниленко говорит «да» аксессуарному комбо — натянутая на лоб трикотажная шапка + массивные серьги

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Носим шубы и пальто на голое тело (заверено Ириной Шейк!) или миксуем с плотными леггинсами. А еще делаем фэшн-ставку на головные уборы — choose your fighter: трикотажные бини (идеальны в комбо с массивными серьгами!) или ренессансные токи и бонеты из пушистого меха (бросаем фэшн-вызов клану Капулетти из «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли 1968 года!).

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Bottega Veneta осень-зима 2026 года: 

  • это комбо: натянутая на лоб трикотажная шапка + массивные серьги
  • носим пальто на голое тело либо с плотными леггинсами 
  • цепные колья снова ин 
  • это комбо: кожаная мидакси-юбка + трикотажный тэнктоп
  • миксуем бургунди-оттенки с красным, а желтые — с белыми и бежевыми
  • мастхэв — ренессансные токи и бонеты из пушистого меха
  • артпис — цветные (точнее, коралловые!) макси-шубы из стекловолокна
  • лучший пиджак — черный плечисто-приталенный с D-образными рукавами
  • лучшее пальто — дафлкот
Шанелькор эры Матье Блази детектед

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

Bottega Veneta FW'26

