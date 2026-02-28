Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Почему подиумный дебют Демны в Gucci — самое неоднозначное шоу Недели моды в Милане?

Важнейший хайлайт Недели моды в Милане — подиумный дебют Демны в модном доме Gucci. Для шоу в монументальном пространстве Палаццо делле Сцинтилль дизайнер скрестил наследие Тома Форда и собственные фэшн-коды, знакомые по Balenciaga и Vetements, — впрочем, в итоге все равно вернул нам наш 2к16 (зато с каким хайпом!). 

Дива Heroine chic Кейт Мосс закрыла шоу Gucci (после стольких лет — всегда!)
Дива Heroine chic Кейт Мосс закрыла шоу Gucci (после стольких лет — всегда!)

Открывшая шоу Чарли Джонс как будто спешит к нам со съемок «Основного инстинкта»
Открывшая шоу Чарли Джонс как будто спешит к нам со съемок «Основного инстинкта» 

Следуем примеру Мариякарлы Босконо и носим платья с экстрадлинными разрезами
Следуем примеру Мариякарлы Босконо и носим платья с экстрадлинными разрезами

Мастхэв — лого-колгокти и туфли с трензелями
Мастхэв — лого-колгокти и туфли с трензелями

Андеграундный рэпер Fakemink остановившись посреди подиума, чтобы достать телефон из поясной лого-сумки и поскроллить (автор идеи — хореограф фэшн-шоу
Андеграундный рэпер Fakemink остановившись посреди подиума, чтобы достать телефон из поясной лого-сумки и поскроллить (автор идеи — хореограф фэшн-шоу Пэт Богуславски!)

Главная модель brat-эпохи Gabriette в ультраобтягивающем кружевном ромпере-кэтсьюте
Главная модель brat-эпохи Gabriette в ультраобтягивающем кружевном ромпере-кэтсьюте

Принт Gucci Flora, в котором мы не можем развидеть цветочные паттерны Демны в Balenciaga
Принт Gucci Flora, в котором мы не можем развидеть цветочные паттерны Демны в Balenciaga

Супермодель Карли Клосс манифестирует суперуспех лого-карандашей прямиком из 1990-х
Супермодель Карли Клосс манифестирует суперуспех лого-карандашей прямиком из 1990-х

Эмрата говорит «да» сверкающему y2k и платью-тэнктопу
Эмрата говорит «да» сверкающему y2k и платью-тэнктопу

Модель Саша Шибаева провозглашает прайм эру сумки Jackie
Модель Саша Шибаева провозглашает прайм эру сумки Jackie

Web-лампасы — это база, убеждена Эльза Хоск на подиуме Gucci
Web-лампасы — это база, убеждена Эльза Хоск на подиуме Gucci

Сумермодель Амелия Грей в костюме для пилатеса от Демны
Сумермодель Амелия Грей в костюме для пилатеса от Демны

Больше никакого оверсайза и архетипов — только скинни, обтягивающие бимбо-футляры и сплошной Heroin chic с Кейт Мосс на подиуме. Тем не менее снова увидели знакомые flowercore-платья (это точно Gucci, а не Balenciaga?), сапоги-колготки (как будто из гардероба Ким Кардашьян) и постоветские гоп-шик-луки, замешанные с приталенными шубами, остроносыми лодочками с трензелями, мужскими меховыми лоферами из с подкладкой из меха кенгуру (PETA, вы где?) и культовыми сумками Jackie и web-лампасами. 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Gucci осень-зима 2026 года: 

  • снова носим сумку на локотке (как в 2012)
  • полурастегиваем мегаприталенную куртку (само собой, надета на голое тело!) 
  • надеваем рубашку только на одно плечо (почему бы и да)
  • натягиваем меховую горжетку поверх хардкорной кожанки
  • это комбо: скинни + широкие сапоги до колена
  • фиксируем триумфальный камбэк web-лампасов и сумок-бананок (носим через плечо, как в 1990-ые на Апрашке!)
  • мужские приталенные топы-водолазки с вайбом «Основного инстинкта» — ин
Модель Катя Лецкая, которую мы полюбили по кампейнам Ulyana Sergeenko, на подиуме Gucci!
Модель Катя Лецкая, которую мы полюбили по кампейнам Ulyana Sergeenko, на подиуме Gucci!

Gucci FW'26
Gucci FW'26

Микелевские сумки Gucci Dionysus все еще с нами
Микелевские сумки Gucci Dionysus все еще с нами

Алекс Консани в обертке Ferrero Rocher
Алекс Консани в обертке Ferrero Rocher

На подиум Gucci вышли Элиша и Рене (в шубе) Герберт — первые сестры-близнецы, появившиеся на обложке Sports Illustrated Swimsuit в 2025 году (за все
На подиум Gucci вышли Элиша и Рене (в шубе) Герберт — первые сестры-близнецы, появившиеся на обложке Sports Illustrated Swimsuit в 2025 году (за все 50 лет существования журнала!)

Стайлинг-трюк — носим меховую горжетку поверх приталенной хардкорной кожанки
Стайлинг-трюк — носим меховую горжетку поверх приталенной хардкорной кожанки

Стайлинг-трюк — надеваем рубашку только на одно плечо (почему бы и да)
Стайлинг-трюк — надеваем рубашку только на одно плечо (почему бы и да)

Gucci FW'26
Gucci FW'26

Демна как никто умеет в хайп — за спасение финансовых отчетов Gucci, просевших после ухода Алессандро Микеле, отвечают великий кастинг с супермоделями А-листа (Кейт Мосс! Карли Клосс!) и топовыми инфлюэнсерами (Эльза Хоск! Gabriette! Эмили Ратаковски!), жирный front row (Алессандро Микеле оказался зажат между Пэрис Хилтон и Донателлой Версаче!) и перформативная фэшн-хореография от Пэта Богуславски (рэпер Fakemink остановился посреди подиума, чтобы поскроллить айфон). Однако не наблюдаем вау-прорывов в дизайне, который оказался сочинен по промту «смешай Gucci Тома Форда и Balenciaga Демны, добавь постсоветские вайбы и Heroine chic» в олдскульной версии ChatGPT — ждем фэшн-апдейт в новой нейросетевой версии!

Gucci FW'26
Gucci FW'26

Выйти на подиум Gucci босиком — почему бы и да
Выйти на подиум Gucci босиком — почему бы и да

Gucci FW'26
Gucci FW'26

Gucci FW'26
Gucci FW'26

Gucci FW'26
Gucci FW'26

Gucci FW'26
Gucci FW'26

Мужские приталенные топы-водолазки с вайбом «Основного инстинкта» — ин
Мужские приталенные топы-водолазки с вайбом «Основного инстинкта» — ин

Gucci FW'26
Gucci FW'26

