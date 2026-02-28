Больше никакого оверсайза и архетипов — только скинни, обтягивающие бимбо-футляры и сплошной Heroin chic с Кейт Мосс на подиуме. Тем не менее снова увидели знакомые flowercore-платья (это точно Gucci, а не Balenciaga?), сапоги-колготки (как будто из гардероба Ким Кардашьян) и постоветские гоп-шик-луки, замешанные с приталенными шубами, остроносыми лодочками с трензелями, мужскими меховыми лоферами из с подкладкой из меха кенгуру (PETA, вы где?) и культовыми сумками Jackie и web-лампасами.

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Gucci осень-зима 2026 года: