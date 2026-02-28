Важнейший хайлайт Недели моды в Милане — подиумный дебют Демны в модном доме Gucci. Для шоу в монументальном пространстве Палаццо делле Сцинтилль дизайнер скрестил наследие Тома Форда и собственные фэшн-коды, знакомые по Balenciaga и Vetements, — впрочем, в итоге все равно вернул нам наш 2к16 (зато с каким хайпом!).
Дива Heroine chic Кейт Мосс закрыла шоу Gucci (после стольких лет — всегда!)
Открывшая шоу Чарли Джонс как будто спешит к нам со съемок «Основного инстинкта»
Следуем примеру Мариякарлы Босконо и носим платья с экстрадлинными разрезами
Мастхэв — лого-колгокти и туфли с трензелями
Андеграундный рэпер Fakemink остановившись посреди подиума, чтобы достать телефон из поясной лого-сумки и поскроллить (автор идеи — хореограф фэшн-шоу Пэт Богуславски!)
Главная модель brat-эпохи Gabriette в ультраобтягивающем кружевном ромпере-кэтсьюте
Принт Gucci Flora, в котором мы не можем развидеть цветочные паттерны Демны в Balenciaga
Супермодель Карли Клосс манифестирует суперуспех лого-карандашей прямиком из 1990-х
Эмрата говорит «да» сверкающему y2k и платью-тэнктопу
Модель Саша Шибаева провозглашает прайм эру сумки Jackie
Web-лампасы — это база, убеждена Эльза Хоск на подиуме Gucci
Сумермодель Амелия Грей в костюме для пилатеса от Демны
Больше никакого оверсайза и архетипов — только скинни, обтягивающие бимбо-футляры и сплошной Heroin chic с Кейт Мосс на подиуме. Тем не менее снова увидели знакомые flowercore-платья (это точно Gucci, а не Balenciaga?), сапоги-колготки (как будто из гардероба Ким Кардашьян) и постоветские гоп-шик-луки, замешанные с приталенными шубами, остроносыми лодочками с трензелями, мужскими меховыми лоферами из с подкладкой из меха кенгуру (PETA, вы где?) и культовыми сумками Jackie и web-лампасами.
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Gucci осень-зима 2026 года:
- снова носим сумку на локотке (как в 2012)
- полурастегиваем мегаприталенную куртку (само собой, надета на голое тело!)
- надеваем рубашку только на одно плечо (почему бы и да)
- натягиваем меховую горжетку поверх хардкорной кожанки
- это комбо: скинни + широкие сапоги до колена
- фиксируем триумфальный камбэк web-лампасов и сумок-бананок (носим через плечо, как в 1990-ые на Апрашке!)
- мужские приталенные топы-водолазки с вайбом «Основного инстинкта» — ин
Модель Катя Лецкая, которую мы полюбили по кампейнам Ulyana Sergeenko, на подиуме Gucci!
Gucci FW'26
Микелевские сумки Gucci Dionysus все еще с нами
Алекс Консани в обертке Ferrero Rocher
На подиум Gucci вышли Элиша и Рене (в шубе) Герберт — первые сестры-близнецы, появившиеся на обложке Sports Illustrated Swimsuit в 2025 году (за все 50 лет существования журнала!)
Стайлинг-трюк — носим меховую горжетку поверх приталенной хардкорной кожанки
Стайлинг-трюк — надеваем рубашку только на одно плечо (почему бы и да)
Gucci FW'26
Демна как никто умеет в хайп — за спасение финансовых отчетов Gucci, просевших после ухода Алессандро Микеле, отвечают великий кастинг с супермоделями А-листа (Кейт Мосс! Карли Клосс!) и топовыми инфлюэнсерами (Эльза Хоск! Gabriette! Эмили Ратаковски!), жирный front row (Алессандро Микеле оказался зажат между Пэрис Хилтон и Донателлой Версаче!) и перформативная фэшн-хореография от Пэта Богуславски (рэпер Fakemink остановился посреди подиума, чтобы поскроллить айфон). Однако не наблюдаем вау-прорывов в дизайне, который оказался сочинен по промту «смешай Gucci Тома Форда и Balenciaga Демны, добавь постсоветские вайбы и Heroine chic» в олдскульной версии ChatGPT — ждем фэшн-апдейт в новой нейросетевой версии!
