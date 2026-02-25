Fendi: чем запомнится дебют Марии Грации Кьюри

Спустя 27 лет Мария Грация вернулась в Fendi — именно там она начинала свою карьеру в качестве дизайнера аксессуаров и проработала под фэшн-покровительством сестер Фенди с 1989 по 1999. Накопив солидный опыт, Кьюри вступила в новую должность на старом месте с коллективистским девизом Less I More Us (его же написали прямо на подиуме на английском и итальянском языках). Так, креативный директор обозначила важность работы в команде и ценность богатой истории принявшего ее дома. А как прошло и чем запомнится первое шоу Марии Грации Кьюри в Fendi, рассказываем в материале Собака.ru.
Less Fendi More Dior
Дабл-бэггинг — хорошо, а вместе с дабл-коатингом — лучше!
Фиксируем: тренд на платья в стиле 1920-х добрались до подиума Fendi
Это комбо: при первых признаках потепления надеваем карго-бермуды и миксуем их с высокими носками и peep-tor на платформе
Приближаем узор на пальто и видим уникальную технологии кожаной инкрустации
Переехав в Рим, новоиспеченный худрук прихватила с собой плотно набитый чемодан с надписью Сhristian Dior (десять лет из песни не выкинешь!). Прямиком оттуда на подиум выскочили платья из полупрозрачного кружева (а под ними — каноничные комплекты из топов и слипов с высокой посадкой), футболки и меховые шарфы с лозунгами (от лаконичного NO до уважительно-ностальгичного 5 SISTERS!), жилеты с меховой отделкой и даже целые сочетания, например, приталенная белая рубашка с расклешенной миди-юбкой или воротники с платьями с V-образными вырезами, которые были максимально so dior by chiuri. По крайней мере, можем порадоваться за старую гвардию клиентов Марии Грации, которые явно не сошлись характерами с Джонатаном Андерсоном, а теперь могут смело пополнить ряды Fendi.
Креативный директор отдала дань не только своему профессиональному прошлому, но и наследию итальянского модного дома. Так, появились всевозможные вариации на тему меха и кожи. Помимо шарфов и жилетов увидели пушистые воротники (от маленьких до больших!), бохо-пальто с мохнатой отделкой, тренчи с кучерявым подкладом и объемные колорблок-шубы, а еще — кожаные пальто, инкрустированные контрастными бутонами, потертые плащи-косухи и брутальные мотокуртки.
Любимое на показе — разглядывать новые версии культовых Fendi Baguette. В нашем личном топе — покрытая кристаллами с фисташковыми ремешками, разноцветная, обшитая сверкающим стеклярусом, и зебровая со вставками из малиновой кожи. Анималистичные мотивы поселились не только на багетах: пятнышки и полоски украсили вместительные тоуты (особенно хороши для дабл-бэггинга с коллегами поменьше!), обуви (от кед до ботинок и peep-toe на платформе), укороченных жилетах и минималистичных пальто (носим в сочетании с белоснежным монохромом!).
