Fendi: чем запомнится дебют Марии Грации Кьюри

Креативный директор отдала дань не только своему профессиональному прошлому, но и наследию итальянского модного дома. Так, появились всевозможные вариации на тему меха и кожи. Помимо шарфов и жилетов увидели пушистые воротники (от маленьких до больших!), бохо-пальто с мохнатой отделкой, тренчи с кучерявым подкладом и объемные колорблок-шубы, а еще — кожаные пальто, инкрустированные контрастными бутонами, потертые плащи-косухи и брутальные мотокуртки.

Любимое на показе — разглядывать новые версии культовых Fendi Baguette. В нашем личном топе — покрытая кристаллами с фисташковыми ремешками, разноцветная, обшитая сверкающим стеклярусом, и зебровая со вставками из малиновой кожи. Анималистичные мотивы поселились не только на багетах: пятнышки и полоски украсили вместительные тоуты (особенно хороши для дабл-бэггинга с коллегами поменьше!), обуви (от кед до ботинок и peep-toe на платформе), укороченных жилетах и минималистичных пальто (носим в сочетании с белоснежным монохромом!).