Jil Sander: как прошел показ второй коллекции Симоне Беллотти

От прежней униформенности коллекцию сезона FW’26 уводят и торчащие из-под пиджаков и пальто пернатые манжеты рубашек и воротники, а заметно поношенные замшевые ботинки возвращают застегнутый на все пуговицы total black в реальный мир. О жизни напоминают и пухлые жаккардовые мини-платья, отсылающие к диванам и креслам, которые когда-то отец Беллотти вручную обтягивал тканью. Из похожего материала худрук отшил нарядные рубашки, которые замиксовал с неожиданной леопардовой юбкой. Несмотря на то, что вещь с принтом на подиуме была всего лишь одна (не считая лакированных вау-туфель в пестрый горошек!), Симоне поэкспериментировал с цветом и вдумчиво расставил небольшие акценты — серый костюм дополнил ультрамариновыми носками, лиловую водолазку оставил торчать из-под бежевого пальто, в пару к платью из черной кожи добавил мятную сумку.