Jil Sander: как прошел показ второй коллекции Симоне Беллотти

Симоне Беллотти показал свою вторую коллекцию, работа над которой, по его словам, далась ему тяжелее, чем над дебютной. Сложность состояла в том, чтобы оттолкнувшись от архивов культового дома, привнести в бренд свой стиль и создать нечто уникальное. Отсюда — эксперименты с тканями (в том числе теми, что обычно используются для обивки мебели!), силуэтом (увидели воздушные баллоны, юбки с акцентными разрезами и платья со шлейфами!) и цветом (от ультрамариновых носков до туфель в пестрый горошек!). Каким получился показ сезона FW'26, рассказываем в материале Собака.ru.
Признаем пурпурный одним из главных цветов года и вслед за моделью Дашей Казаковой примеряем сет из костюмной ткани и дополняем его светло-серыми колготками и/или туфлями
Пухлое платье из жаккарда, вдохновленного мебельной обивкой (в честь ремесла отца Беллотти!)
Стайлинг-трюки для офисного дресс-кода: выправляем один край воротника рубашки и срочно запасаемся пернатыми манжетами
Ультрамарин не сдает позиций — в доказательство Симоне Беллотти дополнил монохромные луки насыщенно-синими носками
Единственная вещь с принтом в коллекции — зато какая!
Купили юбку-баллон и не знаете, что с ней теперь делать? Совет от худрука Jil Sander: превратите в платье и заправьте один край подола в колготки
Чистый, почти стерильный минимализм, который был в центре предыдущей коллекции Jil Sander, Беллотти разбавил еле заметной небрежностью. Так, из-под безупречно сидящего жакета торчал лишь один край воротника рубашки, верх платья-футляра спадал, топорщась, на плечи, у строгих юбок-карандашей появились спонтанные отвороты и акцентные симметричные разрезы (поднимались выше, чем позволил бы офисный дресс-код!), а объемные баллоны будто случайно заправили с одной стороны в колготки.
От прежней униформенности коллекцию сезона FW’26 уводят и торчащие из-под пиджаков и пальто пернатые манжеты рубашек и воротники, а заметно поношенные замшевые ботинки возвращают застегнутый на все пуговицы total black в реальный мир. О жизни напоминают и пухлые жаккардовые мини-платья, отсылающие к диванам и креслам, которые когда-то отец Беллотти вручную обтягивал тканью. Из похожего материала худрук отшил нарядные рубашки, которые замиксовал с неожиданной леопардовой юбкой. Несмотря на то, что вещь с принтом на подиуме была всего лишь одна (не считая лакированных вау-туфель в пестрый горошек!), Симоне поэкспериментировал с цветом и вдумчиво расставил небольшие акценты — серый костюм дополнил ультрамариновыми носками, лиловую водолазку оставил торчать из-под бежевого пальто, в пару к платью из черной кожи добавил мятную сумку.
