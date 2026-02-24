Diesel: хайлайты осенне-зимней коллекции Гленна Мартенса

Загроможденность подиума всевозможными, никак не связанными друг с другом вещами продолжается в образах моделей. Отсюда — сложная, зачастую хаотичная многослойность: Гленн миксует кожаное платье с джинсами и меховым воротником, надевает поверх цветочной миди-юбки еще одну покороче, а поверх рубашки наслаивает кожанку и меховую жилетку. Чтобы добиться ощущения, будто одежда пролежала на чердаке не один год, Мартенс снабдил деним заломами и потертостями, оставил на куртках и брюках псевдопятна (появившиеся не то от накопившейся пыли, не то просто от времени), украсил пуховики трещинами, а лонгсливы — дырами.