Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Diesel: хайлайты осенне-зимней коллекции Гленна Мартенса

Гуманоид, фламинго, гиганский бокал-мартинка, леопардовая акула, диско-шар и снеговик — нет, это не ИИ-пейзаж, а сет-дизайн нового показа Гленна Мартенса для Diesel. Так креативный директор приглашает к размышлению о прошлом и его вещественных доказательствах, которые хранятся то ли в пыльном чулане, то ли в в нашей памяти. 

Стайлинг-трюк: приручаем полностью прозрачное платье в трендовой будуаркорной эстетике с помощью шелковой мини-комбинации и удлиненного жилета из

Стайлинг-трюк: приручаем полностью прозрачное платье в трендовой будуаркорной эстетике с помощью шелковой мини-комбинации и удлиненного жилета из денима

Бабушка: «Не бери одежду — в деревне всё есть» В то же время одежда в деревне:

Бабушка: «Не бери одежду — в деревне всё есть»

В то же время одежда в деревне: 

Неон всё еще с нами

Неон всё еще с нами

Ushatava при температуре 39°C

Ushatava при температуре 39°C

Пока стилисты советуют не сочетать больше трех цветов в одном образе, Гленн Мартенс просто выбирает быть счастливым

Пока стилисты советуют не сочетать больше трех цветов в одном образе, Гленн Мартенс просто выбирает быть счастливым

Загроможденность подиума всевозможными, никак не связанными друг с другом вещами продолжается в образах моделей. Отсюда — сложная, зачастую хаотичная многослойность: Гленн миксует кожаное платье с джинсами и меховым воротником, надевает поверх цветочной миди-юбки еще одну покороче, а поверх рубашки наслаивает кожанку и меховую жилетку. Чтобы добиться ощущения, будто одежда пролежала на чердаке не один год, Мартенс снабдил деним заломами и потертостями, оставил на куртках и брюках псевдопятна (появившиеся не то от накопившейся пыли, не то просто от времени), украсил пуховики трещинами, а лонгсливы — дырами. 

Но даже во всей этой фэшн-неразберихе удалось выловить важные закономерности (читай: главные тренды сезона FW'26!). Носим мех не только в виде порядочных однотонных шуб, но и диковатых пэчворк-жилетов и пестрых воротников. Не даем цветам завянуть даже зимой: выгуливаем grandma-кардиганы с флористическими узорами и объемные пуховики-кимоно. Продолжаем свыкаться с неоновой палитрой: в этом сезоне худрук Diesel проголосовал за электрический синий, пронзительно-оранжевый, кислотно-изумрудный, лаймовый и цикламеново-розовый. Плюс: не отказываемся от будуарной эстетики и смело носим бельевые топы на тонких бретелях, прозрачные ретро-платья с кружевом и шелковые мини-комбинации.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: