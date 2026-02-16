Хайлайты новой коллекции Khaite: кожа, бархат и высокоранговые доломаны

Приручаем кружево, клеткокорные аргайл-принты и flowercore-паттерны в мелкий цветочек. Параллельно который сезон подряд не отказывааемся от меха (наш фаворит — авангардная кроп-шуба с могучими мегарукавами!). Даже в нордических условиях продолжаем носить полупрозрачные платья из органзы, украшая их поясами-бабочками, ажурными горгерами и брошами-бутоньерками, — впрочем, для эфемерного тепла смело прячем руки в карманы либо дополняем лук укороченными перчатками в дофаминовой расцветке.

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Khaite: