Хайлайты новой коллекции Khaite: кожа, бархат и высокоранговые доломаны

Fashion month — ин! В авангарде нью-йоркской недели моды — шоу мастеров стейтмент-дрессинга Khaite, для которого идеолог модного дома Кэтрин Гольдштейн сочинила собственную вампирско-готическую сагу, взяв в референсы псевдодокументальную драму "F for Fake" Орсона Уильямса, пейзажи титана американского модернизма Мильтона Эвери и каноничные фэшн-выходы Кэролин Биссет-Кеннеди.
От души благодарим Энтони Ваккарелло, вернувшего в фэшн-мейнстрим ботфорты — в новом сезоне Khaite советует миксовать их с приталенным двубортным сюртуком из черного бархата, снабженного крестовой подвеской (наш фэшн-оберег от подросткового опиум-шика!)
В условиях прайм эры indie sleaze делаем книксен модному наследию Эди Слимана и его доломановским жакетам
Говорим «да» плечистым кроп-шубам с гигарукавами и украшаем мех акентной брошью-бутоньеркой
Баска — это база (особенно в дуэте с полупрозрачной рубашкой, украшенной вышитыми обезьянками)
Запоминаем стайлинг-трюк — носим аргайл-джемпер в дуэте с оперными перчатками из кожи
Это комбо: бабулино кружево + серпенто-принты
Учись, Дюран Лантинк!
Кэтрин Гольдштейн возвращает нам брюки на высокой посадке и темную помаду
Бодлеровские «цветы зла», если бы они были фэшн-костюмом
В новом сезоне Кэтрин Гольдштейн провозглашает эру черно-золотой палитры (читай: парадные дракула-вайбы!), переодевая нас в образцовые black tie жакеты из мрачного бархата, снабеженные акцентной подвеской-крестом. Плюс говорит «да» кроко-коже (мегатренд 2026 года!), украшая хардкорные косухи витеватыми слимановскими доломанами. Плюс на волне хайпа indie sleaze возвращает нам скинни-брюки на завышенной талии, гранжевые смоки и высокие ботфорты (в комбо с вампирскими оперными перчатками!).
Салютуем сезону осень-зима 2026 в горчичных платьях, снабженных дарк-бантиком
Супермодель Ангелина Кендалл настойчиво призывает нас обратить внимание на кружевные блузы с гранд-горгерой
Khaite FW'26
Khaite FW'26
Khaite FW'26
Дракула-кор
Khaite FW'26
Цветовое bee-комбо — черное платье + желтые перчатки
Khaite FW'26
Приручаем кружево, клеткокорные аргайл-принты и flowercore-паттерны в мелкий цветочек. Параллельно который сезон подряд не отказывааемся от меха (наш фаворит — авангардная кроп-шуба с могучими мегарукавами!). Даже в нордических условиях продолжаем носить полупрозрачные платья из органзы, украшая их поясами-бабочками, ажурными горгерами и брошами-бутоньерками, — впрочем, для эфемерного тепла смело прячем руки в карманы либо дополняем лук укороченными перчатками в дофаминовой расцветке.
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Khaite:
- украшаем мех акентной брошью-бутоньеркой
- носим аргайл-джемпер в дуэте с оперными перчатками из кожи
- босоножки под шубу — почему бы и да
- миксуем бабулино кружево и серпенто-принты
- цветовое bee-комбо — черное платье + желтые перчатки
- примеряем укороченную шубу с геометричными плечами вместе с аллигаторской макси-юбкой
Мэтчим кружевные комбинации с серпенто-принтами
Khaite FW'26
Khaite FW'26
Это комбо: укороченная шуба с геометричными плечами + аллигаторская макси-юбка
Доломаны — это indie sleaze база
В прошлом сезоне Matieres Fecales подарили нам тренд на изогнутый каблук-клык (оценила даже Леди Гага!) — в этом готовимся встречать его повсюду
Босоножки под шубу — почему бы и да
Khaite FW'26
Бантик-база — важнейший аксессуар шоу Khaite FW'26
