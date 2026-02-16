Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Хайлайты новой коллекции Khaite: кожа, бархат и высокоранговые доломаны

Fashion month — ин! В авангарде нью-йоркской недели моды — шоу мастеров стейтмент-дрессинга Khaite, для которого идеолог модного дома Кэтрин Гольдштейн сочинила собственную вампирско-готическую сагу, взяв в референсы псевдодокументальную драму "F for Fake" Орсона Уильямса, пейзажи титана американского модернизма Мильтона Эвери и каноничные фэшн-выходы Кэролин Биссет-Кеннеди.

От души благодарим Энтони Ваккарелло, вернувшего в фэшн-мейнстрим ботфорты — в новом сезоне Khaite советует миксовать их с приталенным двубортным
От души благодарим Энтони Ваккарелло, вернувшего в фэшн-мейнстрим ботфорты — в новом сезоне Khaite советует миксовать их с приталенным двубортным сюртуком из черного бархата, снабженного крестовой подвеской (наш фэшн-оберег от подросткового опиум-шика!) 

В условиях прайм эры indie sleaze делаем книксен модному наследию Эди Слимана и его доломановским жакетам

Говорим «да» плечистым кроп-шубам с гигарукавами и украшаем мех акентной брошью-бутоньеркой
Говорим «да» плечистым кроп-шубам с гигарукавами и украшаем мех акентной брошью-бутоньеркой

Баска — это база (особенно в дуэте с полупрозрачной рубашкой, украшенной вышитыми обезьянками)
Баска — это база (особенно в дуэте с полупрозрачной рубашкой, украшенной вышитыми обезьянками)

Запоминаем стайлинг-трюк — носим аргайл-джемпер в дуэте с оперными перчатками из кожи
Запоминаем стайлинг-трюк — носим аргайл-джемпер в дуэте с оперными перчатками из кожи

Это комбо: бабулино кружево + серпенто-принты
Это комбо: бабулино кружево + серпенто-принты

Учись, Дюран Лантинк!
Учись, Дюран Лантинк!

Кэтрин Гольдштейн возвращает нам брюки на высокой посадке и темную помаду
Кэтрин Гольдштейн возвращает нам брюки на высокой посадке и темную помаду

Бодлеровские «цветы зла», если бы они были фэшн-костюмом
Бодлеровские «цветы зла», если бы они были фэшн-костюмом

В новом сезоне Кэтрин Гольдштейн провозглашает эру черно-золотой палитры (читай: парадные дракула-вайбы!), переодевая нас в образцовые black tie жакеты из мрачного бархата, снабеженные акцентной подвеской-крестом. Плюс говорит «да» кроко-коже (мегатренд 2026 года!), украшая хардкорные косухи витеватыми слимановскими доломанами. Плюс на волне хайпа indie sleaze возвращает нам скинни-брюки на завышенной талии, гранжевые смоки и высокие ботфорты (в комбо с вампирскими оперными перчатками!). 

Салютуем сезону осень-зима 2026 в горчичных платьях, снабженных дарк-бантиком
Салютуем сезону осень-зима 2026 в горчичных платьях, снабженных дарк-бантиком

Супермодель Ангелина Кендалл настойчиво призывает нас обратить внимание на кружевные блузы с гранд-горгерой
Супермодель Ангелина Кендалл настойчиво призывает нас обратить внимание на кружевные блузы с гранд-горгерой

Khaite FW'26
Khaite FW'26

Khaite FW'26
Khaite FW'26

Khaite FW'26
Khaite FW'26

Дракула-кор
Дракула-кор

Khaite FW'26
Khaite FW'26

Цветовое bee-комбо — черное платье + желтые перчатки
Цветовое bee-комбо — черное платье + желтые перчатки

Khaite FW'26
Khaite FW'26

Приручаем кружево, клеткокорные аргайл-принты и flowercore-паттерны в мелкий цветочек. Параллельно который сезон подряд не отказывааемся от меха (наш фаворит — авангардная кроп-шуба с могучими мегарукавами!). Даже в нордических условиях продолжаем носить полупрозрачные платья из органзы, украшая их поясами-бабочками, ажурными горгерами и брошами-бутоньерками, — впрочем, для эфемерного тепла смело прячем руки в карманы либо дополняем лук укороченными перчатками в дофаминовой расцветке. 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Khaite:  

  • украшаем мех акентной брошью-бутоньеркой
  • носим аргайл-джемпер в дуэте с оперными перчатками из кожи
  • босоножки под шубу — почему бы и да
  • миксуем бабулино кружево и серпенто-принты
  • цветовое bee-комбо — черное платье + желтые перчатки
  • примеряем укороченную шубу с геометричными плечами вместе с аллигаторской макси-юбкой
Мэтчим кружевные комбинации с серпенто-принтами
Мэтчим кружевные комбинации с серпенто-принтами

Khaite FW'26
Khaite FW'26

Khaite FW'26
Khaite FW'26

Это комбо: укороченная шуба с геометричными плечами + аллигаторская макси-юбка
Это комбо: укороченная шуба с геометричными плечами + аллигаторская макси-юбка

Доломаны — это indie sleaze база
Доломаны — это indie sleaze база

В прошлом сезоне Matieres Fecales подарили нам тренд на изогнутый каблук-клык (оценила даже Леди Гага!) — в этом готовимся встречать его повсюду
В прошлом сезоне Matieres Fecales подарили нам тренд на изогнутый каблук-клык (оценила даже Леди Гага!) — в этом готовимся встречать его повсюду

Босоножки под шубу — почему бы и да
Босоножки под шубу — почему бы и да

Khaite FW'26
Khaite FW'26

Бантик-база — важнейший аксессуар шоу Khaite FW'26
Бантик-база — важнейший аксессуар шоу Khaite FW'26

