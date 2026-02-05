8 главных трендов с Недели высокой моды

Подводим итоги кутюрной Недели моды и фиксируем главные подиумные тренды (платьев с русалочьими хвостами до сумок из прозрачного шифона и смокингов с баской!), которые будут с нами как минимум до следующей осени.
Бирюза
Отказываемся от нарядного total black в пользу нового цвета года — и нет, это не Сloud Dancer (Pantone, прости!), а освежающий бирюзовый. По совету Armani Privé носим бирюзу в монохроме — мэтчим верх с низом и подбираем обувь и аксессуары в тон. Матье Блази из Chanel хором с Алессандро Микеле из Valentino предложили замиксовать зелено-голубой с розовым: первый дополнил платье-рубашку из бирюзового шифона пастельно-лиловыми колготками, а второй украсил сложносочиненное макси вау-деталью из коралловых перьев. Помимо розового, с бирюзой отлично дружат пыльно-голубой и бежевый (заверено шоу Сhanel!).
Баски
Если талия на подиумах так и остается (иногда неправдоподобно!) узкой, то вот размер бедер движется в обратном направлении. В прошлом сезоне подобный эффект наблюдался в области плеч, а в этом все — от Алессандро Микеле в Valentino до Дэниела Розберри в Schiaparelli и Джонатана Андерсона в Сhristian Dior — переодели моделей в металлические корсеты-джиггеры, миниатюрные смокинги с баской и макси-платья с дутой оборкой на талии.
Жакеты в стиле 1950-х
Маскулинный оверсайз — out, феминная приталенность — in! Лучшая пара аккуратному жакету из 50-х — оттуда же пришедшая юбка-карандаш. С этим согласились худруки Valentino, Chanel и Schiaparelli и показали как классические варианты из черной костюмной ткани, так и акцентные — чешуйчатые и неоново-градиентные.
Кэжуал-кутюр
Один из ключевых фэшн-прогнозов: непомерные цены на вещи из регулярных коллекций люкс-брендов и одновременно унификация (слэш коммерциализация) моды приведут к тому, что большинство даже не жалующихся на финансовое состояние людей пойдут за одеждой не в бутики, а в ателье. А значит — удет расти потребность не только в вручную созданных нарядных платьях или вечно актуальных двойках, но и повседневных вещах (цена оправдана уникальностью дизайна, индивидуальным подходом и идеальной посадкой!). Тренд уловили одновременно в нескольких фэшн-домах: пока в Armani Privé отшивали базовые джемперы и брюки (слоган: в офис в кутюре!), в Christian Dior показали подпоясанное бархатной лентой вязаное платье и уютнейшие пальто-одеяла из твида, а Valentino сочинили каноничный «белый верх/черный низ» из шелковой блузы и юбки-карандаша.
Прозрачность
Кутюрная it-bag сезона — культовая Сhanel Сlassic Flap из полупрозрачного шифона. Из него же Матье Блази отшил невидимые юбки (в трендовой длине по колено!), бельевые топы с мухоморами (mushroom-кор!) и псевдотвидовые блузы. Джонатан Андерсон в Christian Dior выдал майки из тончайшего трикотажа (запоминаем стайлинг-трюк: миксуем базовый верх со стейтмент-юбкой!), а в Armani Privé показали нюдовое облегающее фигуру платье с китайским веером (утива).
Востокомания
Традиционный китайский веер-утива стал основным образом в коллекции Armani Privé и появился на полупрозрачных плиссированных топах, искрящихся корсетах и шелковых жакетах с акцентными плечами. За шинуазри-эстетику отвечали и напоминающие пагоду жакеты и корсеты в духе поясов-оби. Азиатские кимоно с широкими поясами отшили в Valentino: Алессандро Микеле сделал ставку на вариант из изумрудного бархата с золотистым кантом и богато-расшитым кристаллами широким поясом. А еще — увидели рукодельные восточные туники с бахромой Elie Saab и пронзительно-пурпурные шаровары Robert Wun.
Мермейдкор 2.0
По соседству с консервативными юбками по колено в топе трендов расположились твидовые юбки-годе Chanel и кружевные Schiaparelli. А их кузены платья-русалки (с резко расширяющимся к низу подолом) красовались на подиумах Valentino, Armani Privé и Robert Wun.
Бахрома
Бахрома, заявившая себя важнейшим трендом весенне-летнего сезона во время ready-to-wear показов Loewe, Alaia и Bottega Veneta, закрепила этот статус за счет кутюрных ар-деко жакетов Armani Privé, декадентских платьев с вышивками Valentino и драгоценных сетов Elie Saab .
