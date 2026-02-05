Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

8 главных трендов с Недели высокой моды

Подводим итоги кутюрной Недели моды и фиксируем главные подиумные тренды (платьев с русалочьими хвостами до сумок из прозрачного шифона и смокингов с баской!), которые будут с нами как минимум до следующей осени. 

Бирюза

Armani Privé Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

 

Valentino Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Chanel Spring 2026 Couture

Chanel Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Chanel

Chanel

Отказываемся от нарядного total black в пользу нового цвета года — и нет, это не Сloud Dancer (Pantone, прости!), а освежающий бирюзовый. По совету Armani Privé носим бирюзу в монохроме — мэтчим верх с низом и подбираем обувь и аксессуары в тон. Матье Блази из Chanel хором с Алессандро Микеле из Valentino предложили замиксовать зелено-голубой с розовым: первый дополнил платье-рубашку из бирюзового шифона пастельно-лиловыми колготками, а второй украсил сложносочиненное макси вау-деталью из коралловых перьев. Помимо розового, с бирюзой отлично дружат пыльно-голубой и бежевый (заверено шоу Сhanel!).

Баски

Valentino Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Robert Wun Spring 2026 Couture

Robert Wun Spring 2026 Couture

Viktor&Rolf Spring 2026 Couture

Viktor&Rolf Spring 2026 Couture

Если талия на подиумах так и остается (иногда неправдоподобно!) узкой, то вот размер бедер движется в обратном направлении. В прошлом сезоне подобный эффект наблюдался в области плеч, а в этом все — от Алессандро Микеле в Valentino до Дэниела Розберри в Schiaparelli и Джонатана Андерсона в Сhristian Dior — переодели моделей в металлические корсеты-джиггеры, миниатюрные смокинги с баской и макси-платья с дутой оборкой на талии. 

Жакеты в стиле 1950-х

Valentino Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Chanel Spring 2026 Couture

Chanel Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Маскулинный оверсайз — out, феминная приталенность — in! Лучшая пара аккуратному жакету из 50-х — оттуда же пришедшая юбка-карандаш. С этим согласились худруки Valentino, Chanel и Schiaparelli и показали как классические варианты из черной костюмной ткани, так и акцентные — чешуйчатые и неоново-градиентные. 

Кэжуал-кутюр

Chanel Spring 2026 Couture

Chanel Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Один из ключевых фэшн-прогнозов: непомерные цены на вещи из регулярных коллекций люкс-брендов и одновременно унификация (слэш коммерциализация) моды приведут к тому, что большинство даже не жалующихся на финансовое состояние людей пойдут за одеждой не в бутики, а в ателье. А значит — удет расти потребность не только в вручную созданных нарядных платьях или вечно актуальных двойках, но и повседневных вещах (цена оправдана уникальностью дизайна, индивидуальным подходом и идеальной посадкой!). Тренд уловили одновременно в нескольких фэшн-домах: пока в Armani Privé отшивали базовые джемперы и брюки (слоган: в офис в кутюре!), в Christian Dior показали подпоясанное бархатной лентой вязаное платье и уютнейшие пальто-одеяла из твида, а Valentino сочинили каноничный «белый верх/черный низ» из шелковой блузы и юбки-карандаша. 

Прозрачность

Christian Dior Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Chanel Spring 2026 Couture

Chanel Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Elie Saab Spring 2026 Couture

Elie Saab Spring 2026 Couture

Кутюрная it-bag сезона — культовая Сhanel Сlassic Flap из полупрозрачного шифона. Из него же Матье Блази отшил невидимые юбки (в трендовой длине по колено!), бельевые топы с мухоморами (mushroom-кор!) и псевдотвидовые блузы. Джонатан Андерсон в Christian Dior выдал майки из тончайшего трикотажа (запоминаем стайлинг-трюк: миксуем базовый верх со стейтмент-юбкой!), а в Armani Privé показали нюдовое облегающее фигуру платье с китайским веером (утива). 

Востокомания

Armani Privé Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Elie Saab Spring 2026 Couture

Elie Saab Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Robert Wun Spring 2026 Couture

Robert Wun Spring 2026 Couture

Традиционный китайский веер-утива стал основным образом в коллекции Armani Privé и появился на полупрозрачных плиссированных топах, искрящихся корсетах и шелковых жакетах с акцентными плечами. За шинуазри-эстетику отвечали и напоминающие пагоду жакеты и корсеты в духе поясов-оби. Азиатские кимоно с широкими поясами отшили в Valentino: Алессандро Микеле сделал ставку на вариант из изумрудного бархата с золотистым кантом и богато-расшитым кристаллами широким поясом. А еще — увидели рукодельные восточные туники с бахромой Elie Saab и пронзительно-пурпурные шаровары Robert Wun.

Мермейдкор 2.0

Valentino Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Сhanel Spring 2026 Couture

Сhanel Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Robert Wun Spring 2026 Couture

Robert Wun Spring 2026 Couture

По соседству с консервативными юбками по колено в топе трендов расположились твидовые юбки-годе Chanel и кружевные Schiaparelli. А их кузены платья-русалки (с резко расширяющимся к низу подолом) красовались на подиумах Valentino, Armani Privé и Robert Wun. 

Бахрома

Armani Privé Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Сhanel Spring 2026 Couture

Сhanel Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Christian Dior Spring 2026 Couture

Elie Saab Spring 2026 Couture

Elie Saab Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Schiaparelli Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Valentino Spring 2026 Couture

Бахрома, заявившая себя важнейшим трендом весенне-летнего сезона во время ready-to-wear показов Loewe, Alaia и Bottega Veneta, закрепила этот статус за счет кутюрных ар-деко жакетов Armani Privé, декадентских платьев с вышивками Valentino и драгоценных сетов Elie Saab . 

