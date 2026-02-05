8 главных трендов с Недели высокой моды

Один из ключевых фэшн-прогнозов: непомерные цены на вещи из регулярных коллекций люкс-брендов и одновременно унификация (слэш коммерциализация) моды приведут к тому, что большинство даже не жалующихся на финансовое состояние людей пойдут за одеждой не в бутики, а в ателье. А значит — удет расти потребность не только в вручную созданных нарядных платьях или вечно актуальных двойках, но и повседневных вещах (цена оправдана уникальностью дизайна, индивидуальным подходом и идеальной посадкой!). Тренд уловили одновременно в нескольких фэшн-домах: пока в Armani Privé отшивали базовые джемперы и брюки (слоган: в офис в кутюре!), в Christian Dior показали подпоясанное бархатной лентой вязаное платье и уютнейшие пальто-одеяла из твида, а Valentino сочинили каноничный «белый верх/черный низ» из шелковой блузы и юбки-карандаша.