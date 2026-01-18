Как прошел показ Prada в Милане: карго-кейпы, шляпы, мегаманжеты и безупречный колорблок

Фэшн-апогей стартовавшей мужской недели моды в Милане — шоу Prada, отгремевшее на подиуме Fondazione Prada aka лиминальном фэшн-пространстве (с каминами, пилястрами и дверьми — по-льюискэролловски парящими в воздухе!), где динамический дизайн-дуэт Рафа Симонса и Миуччи Прада переодел нас в псевдовинтажные пиджаки и пальто (как будто с бабулиной антресоли!), влюбил в манжеты и шляпки, а также раздал восхитительный пентименто-шик.
«Мы представляли себя археологами — снимая слои, вы открываете красоту», — сказал Раф Симонс за кулисами шоу
Ну наш! Lumpen boy Вячеслав Никитин — на подиуме Prada в солнечной карго-пелеринке
Миучча Прада как бы намекает, что в кожаные псведопуханы тоже хорошо отмывают кафель (и обладают навыком самонадутия)
Тоже наш! Lumpen boy Аким Бацких — на подиуме Prada в олдскульном куцом жакете
Сериал «Острые
козырьки манжетики»
Говорим «да» свитерам с круглой горловиной (читай: предрекаем мегатренд на подчеркнутые ключицы) и псевдозабрызганным кофе манжетам
Запоминаем цветовое комбо: салатовый + бирюзовый + фиолетовый
Манифестируем увидеть Марка Эйдельштена в этом луке для кампейна Prada
Kайфхак для стритстайл-выхода — берем тоут под мышку, засовываем руки в карманы и отворачиваем манжеты
Подпоясываем плащ правильно — завязываем двойной узел сбоку (никакой пряжки — пусть витает в воздухе!)
Мастхэв — трикотажные топы-жилетки
Prada заигрывает не только с лиминальными пространствами, но и с феноменом постпамяти — снимает с подиумной одежды пентименто-слои трендов (за кулисами показа Раф Симон даже сравнил себя с археологом) и выдает собирательный образ винтажного гардероба с искусственно запачканными манжетами в ар-деко запонках, протертыми макинтошами (из-под которых как будто выглядывает твидовый денди-жакет) и стоптанными сникеринами.
Плюс готовимся носить яркие джемперы с круглым вырезом, дедулины плащи (альтернатива — хлопковые псевдопроглаженные туники с нарочитыми заломами!), приталенные двубортные пиджаки, но в первую очередь — кепи с отстегнутым козырьком, клоши-волнушки и дофаминовые карго-кейпы (читай: пелеринки плащей!).
Вот лучшие стайлинг-трюки с показа Prada:
- надеваем карго-кейпы поверх пальто или плаща
- наш стейтмент-аксессуар — шляпа (кепи VS клош)
- лайфхак для стритстайл-выхода — берем тоут под мышку, засовываем руки в карманы и отворачиваем манжеты
- украшаем ботинки акцентной яркой шнуровкой
- подпоясываем плащ правильно — завязываем двойной узел сбоку (никакой пряжки — пусть витает в воздухе!)
ВАЖНО! Рады видеть на подиуме Lumpen boys — Акима Бацких и Вячеслава Никитина (выдали образцовый catwalk под саундтрек «O La La La» икон бельгийскогого рока TC Matic!), а во front row — главного русского Prada boy Александра Рогова!
