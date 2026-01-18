Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как прошел показ Prada в Милане: карго-кейпы, шляпы, мегаманжеты и безупречный колорблок

Фэшн-апогей стартовавшей мужской недели моды в Милане — шоу Prada, отгремевшее на подиуме Fondazione Prada aka лиминальном фэшн-пространстве (с каминами, пилястрами и дверьми — по-льюискэролловски парящими в воздухе!), где динамический дизайн-дуэт Рафа Симонса и Миуччи Прада переодел нас в псевдовинтажные пиджаки и пальто (как будто с бабулиной антресоли!), влюбил в манжеты и шляпки, а также раздал восхитительный пентименто-шик. 

«Мы представляли себя археологами — снимая слои, вы открываете красоту», — сказал Раф Симонс за кулисами шоу
Архивы пресс-служб

Ну наш! Lumpen boy Вячеслав Никитин — на подиуме Prada в солнечной карго-пелеринке
Архивы пресс-служб

Миучча Прада как бы намекает, что в кожаные псведопуханы тоже хорошо отмывают кафель (и обладают навыком самонадутия)
Архивы пресс-служб

Тоже наш! Lumpen boy Аким Бацких — на подиуме Prada в олдскульном куцом жакете
Архивы пресс-служб

Сериал «Острые козырьки манжетики»
Архивы пресс-служб

Говорим «да» свитерам с круглой горловиной (читай: предрекаем мегатренд на подчеркнутые ключицы) и псевдозабрызганным кофе манжетам
Архивы пресс-служб

Запоминаем цветовое комбо: салатовый + бирюзовый + фиолетовый
Архивы пресс-служб

Манифестируем увидеть Марка Эйдельштена в этом луке для кампейна Prada
Архивы пресс-служб

Kайфхак для стритстайл-выхода — берем тоут под мышку, засовываем руки в карманы и отворачиваем манжеты
Архивы пресс-служб

Подпоясываем плащ правильно — завязываем двойной узел сбоку (никакой пряжки — пусть витает в воздухе!)
Архивы пресс-служб

Мастхэв — трикотажные топы-жилетки
Архивы пресс-служб

Prada заигрывает не только с лиминальными пространствами, но и с феноменом постпамяти — снимает с подиумной одежды пентименто-слои трендов (за кулисами показа Раф Симон даже сравнил себя с археологом) и выдает собирательный образ винтажного гардероба с искусственно запачканными манжетами в ар-деко запонках, протертыми макинтошами (из-под которых как будто выглядывает твидовый денди-жакет) и стоптанными сникеринами. 

Prada FW’26 Menswear
Архивы пресс-служб

Prada FW’26 Menswear
Архивы пресс-служб

Prada FW’26 Menswear
Архивы пресс-служб

Prada FW’26 Menswear
Архивы пресс-служб

Prada FW’26 Menswear
Архивы пресс-служб

Prada FW’26 Menswear
Архивы пресс-служб

Prada FW’26 Menswear
Архивы пресс-служб

Prada FW’26 Menswear
Архивы пресс-служб

Prada FW’26 Menswear
Архивы пресс-служб

Архивы пресс-служб

Плюс готовимся носить яркие джемперы с круглым вырезом, дедулины плащи (альтернатива — хлопковые псевдопроглаженные туники с нарочитыми заломами!), приталенные двубортные пиджаки, но в первую очередь — кепи с отстегнутым козырьком, клоши-волнушки и дофаминовые карго-кейпы (читай: пелеринки плащей!).

Вот лучшие стайлинг-трюки с показа Prada:

  • надеваем карго-кейпы поверх пальто или плаща
  • наш стейтмент-аксессуар — шляпа (кепи VS клош)
  • лайфхак для стритстайл-выхода — берем тоут под мышку, засовываем руки в карманы и отворачиваем манжеты
  • украшаем ботинки акцентной яркой шнуровкой
  • подпоясываем плащ правильно — завязываем двойной узел сбоку (никакой пряжки — пусть витает в воздухе!)

ВАЖНО! Рады видеть на подиуме Lumpen boys — Акима Бацких и Вячеслава Никитина (выдали образцовый catwalk под саундтрек «O La La La» икон бельгийскогого рока TC Matic!), а во front row — главного русского Prada boy Александра Рогова!

Александр Рогов на показе Prada
Фото из архива Александра Рогова

Александр Рогов на показе Prada
Фото из архива Александра Рогова

Александр Рогов на показе Prada
Фото из архива Александра Рогова

Александр Рогов на показе Prada
Фото из архива Александра Рогова

