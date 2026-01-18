Как прошел показ Prada в Милане: карго-кейпы, шляпы, мегаманжеты и безупречный колорблок

Плюс готовимся носить яркие джемперы с круглым вырезом, дедулины плащи (альтернатива — хлопковые псевдопроглаженные туники с нарочитыми заломами!), приталенные двубортные пиджаки, но в первую очередь — кепи с отстегнутым козырьком, клоши-волнушки и дофаминовые карго-кейпы (читай: пелеринки плащей!).

Вот лучшие стайлинг-трюки с показа Prada:

надеваем карго-кейпы поверх пальто или плаща

наш стейтмент-аксессуар — шляпа (кепи VS клош)

лайфхак для стритстайл-выхода — берем тоут под мышку, засовываем руки в карманы и отворачиваем манжеты

украшаем ботинки акцентной яркой шнуровкой

подпоясываем плащ правильно — завязываем двойной узел сбоку (никакой пряжки — пусть витает в воздухе!)

ВАЖНО! Рады видеть на подиуме Lumpen boys — Акима Бацких и Вячеслава Никитина (выдали образцовый catwalk под саундтрек «O La La La» икон бельгийскогого рока TC Matic!), а во front row — главного русского Prada boy Александра Рогова!