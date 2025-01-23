Как прошел осенне-зимний показ Yohji Yamamoto в Париже?

Следующей зимой точно будет тепло: не надеемся на прогнозы синоптиков, а кутаемся в стеганые двойки из плотной шерсти и нейлона и дутые рубашки в стиле ципао из новой коллекции Yohji Yamamoto, как в самые теплые фэшн-одеяла.
Отрабатываем зимний тейлоринг и отказываемся от обычных офискорных двоек в пользу утепленных: в Yohji Yamamoto отшили стеганые арт-пиджаки, нейлоновые рубашки в традиционном японском стиле, дутые брюки-мантры (Say I like what I like, Say I like the woman I like) и бермуды. Где стилисты Auralee и Lemaire учились лейерингу, там Йоджи преподавал: пока остальные только встраиваются в тренд с наслаиванием верхней одежды, для Ямамото это база. Дизайнер не только миксует удлиненные пиджаки-пуховики с утепленными жилетами, но и делает варианты два в одном — для эффекта многослойности дублирует борта и воротники. Плюс: айтемы еще и перевертыши — стороны можно чередовать в зависимости от настроения или меняться одеждой с друзьями (как делали модели во время показа).
Практикуемся в ваби-саби и шагаем (прямиком на выставку японской графики в квартале «Брусницын»!) в незашнурованных ботинках в тандеме с вернувшимися на подиумы карго (до этого заприметили брюки у Giorgio Armani и No.21). При желании меняем клошарские башмаки на аутдорные дутики и миксуем их с нейлоновыми гетрами. Умножаем цепи на ремнях с показов Louis Vuitton и Lemaire на десять — получаем гремящий обвес Yohji Yamamoto, свисающий тут и там с верхней одежды и брюк (повод освоить DIY!).
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