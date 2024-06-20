The Row: что мы будем носить следующим летом по версии сестер Олсен?

В сезоне SS'25 по примеру The Row держим при себе синие рабочие куртки, батякорные бомберы, джинсовые и клетчатые рубашки, но готовимся экспериментировать с лэерингом. Например, носим белую футболку поверх черного кружевного топа (либо миксуем с полупрозрачной рубашкой из органзы), а олдскульный серый свитер сочетаем с белоснежным кружевом ночнушки (по этому пункту с сестрами согласны Миучча Парада и Маша Попова с брендом Merceria). На вечер выбираем макси-футляры с металлической вышивкой, украшенные плечевыми лентами, или черные платья-лонгсливы (с кармашками!).

И важно! Вслед за Миуччей Прадой и Рафом Симонсом The Row постепенно уходит от оверсайза в пользу брюк классической посадки и приталенных футболок (еще чуть-чуть и будем носить скинни).