The Row: что мы будем носить следующим летом по версии сестер Олсен?

В новом весенне-летнем лукбуке Мэри-Кейт и Эшли Олсен превращают гранж в modest luxury (на примере модели Мариякарлы Босконо!), а еще усложняют базовый гардероб за счет клетки, денима, металлика, многослойности и рыбацких свитеров (в комбо с вездесущими шлёп-шлёп вьетнамками!).
В сезоне SS'25 по примеру The Row держим при себе синие рабочие куртки, батякорные бомберы, джинсовые и клетчатые рубашки, но готовимся экспериментировать с лэерингом. Например, носим белую футболку поверх черного кружевного топа (либо миксуем с полупрозрачной рубашкой из органзы), а олдскульный серый свитер сочетаем с белоснежным кружевом ночнушки (по этому пункту с сестрами согласны Миучча Парада и Маша Попова с брендом Merceria). На вечер выбираем макси-футляры с металлической вышивкой, украшенные плечевыми лентами, или черные платья-лонгсливы (с кармашками!).
И важно! Вслед за Миуччей Прадой и Рафом Симонсом The Row постепенно уходит от оверсайза в пользу брюк классической посадки и приталенных футболок (еще чуть-чуть и будем носить скинни).
The Row развивают собственной теорию «неправильной обуви» (аглишузов!) и стилизуют вельветовые брюки вместе со шлепанцами на акцентной красной подошве (смело носим еще один сезон) — в роли альтернативы предложены белоснежные кожаные тапули (почти хомисы!). Присматриваемся к соломенным шляпам-сумкам вместе с очками-жуками Maud и расширяем аксессуарную коллекцию из Marlo и Margaux за счет новорожденной сумки-книжки To Go Tote. В ситуации осеннего тренч-апокалипсиса реабилитируем бежевый плащ либо берем клетчатый, который миксуем с полосатыми пижамными брюками (везде как дома!).
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