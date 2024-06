The Row: что мы будем носить следующим летом по версии сестер Олсен?

The Row развивают собственной теорию «неправильной обуви» (аглишузов!) и стилизуют вельветовые брюки вместе со шлепанцами на акцентной красной подошве (смело носим еще один сезон) — в роли альтернативы предложены белоснежные кожаные тапули (почти хомисы!). Присматриваемся к соломенным шляпам-сумкам вместе с очками-жуками Maud и расширяем аксессуарную коллекцию из Marlo и Margaux за счет новорожденной сумки-книжки To Go Tote. В ситуации осеннего тренч-апокалипсиса реабилитируем бежевый плащ либо берем клетчатый, который миксуем с полосатыми пижамными брюками (везде как дома!).