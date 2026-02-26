Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Ювелирное искусство
Ювелирное искусство

Поделиться:

ROMAN NIKONOV открывает персональные цены на все украшения

4 марта на 24 часа на сайте и во всех бутиках бренда откроются персональные цены на коллекции украшений, от нежной ягодной россыпи из «Сказочного леса» до величественных «Уральских сказок».

Выбираем главные слова и шифруем их россыпью бриллиантов, изумрудов и топазов! Загадываем желания на переливах камней в кольце «Цветик-семицветик», салютуем важным заслугам желтым цитрином в пусете «Пчела-труженица», формируем серьезные намерения танзанитом и 472 бриллиантами в колье «По щучьему велению» или признаемся в сокровенных чувствах завораживающим изумрудом в кольце «Змеиный след».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: