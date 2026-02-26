ROMAN NIKONOV открывает персональные цены на все украшения

Выбираем главные слова и шифруем их россыпью бриллиантов, изумрудов и топазов! Загадываем желания на переливах камней в кольце «Цветик-семицветик», салютуем важным заслугам желтым цитрином в пусете «Пчела-труженица», формируем серьезные намерения танзанитом и 472 бриллиантами в колье «По щучьему велению» или признаемся в сокровенных чувствах завораживающим изумрудом в кольце «Змеиный след».