Выбрали 20 драгоценных сердец — от хрустальных до алмазных

Колье «RS1912 Русские самоцветы», 85 000 руб.

Спокойствие, только спокойствие — будто шепчет этот сердечный аметист. Маги уважают самоцвет за то, что тот приносит душевное равновесие и борется со вспыльчивостью, а мы — за насыщенный оттенок, глубину и сияние