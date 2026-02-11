Выбрали 20 драгоценных сердец — от хрустальных до алмазных

Не скупимся на любовь и выражаем чувства без лишних сложностей: яснее слов помогут высказаться драгоценные сердца из розовых бриллиантов, ультрамариновых танзанитов, алых рубинов и огненных спессартинов.
Одно «Сердце океана» — хорошо, а два — лучше! И оба они (танзаниты весом 17.53 кт!) увенчали колье из белого золота от гранд-ювелиров Yana
Серьги MIUZ Diamonds, 4 544 550 руб.
Если слезы — то только бриллиантовые: прозрачные капельки на серьгах MIUZ Diamonds стекают прямиком в чистое сердце (вау-огранка розового бриллианта весом 4,43 кт!)
Серьги Chamovskikh, 4 495 000 руб.
Оранжевый отметился не только в кутюрных коллекциях Schiaparelli и Christian Dior, но и на серьгах jewelry-мастеров Chamovskikh
Завидного качества желтый бриллиант в огранке «сердце» готов посоревноваться в редкости и чистоте даже с любовью
Колье Roman Nikonov, 2 875 000 руб.
Это мэтч: минималистичная подвеска-сердце (с 35 бриллиантами!) и деликатная тонкая цепочка
Кольцо Maxim Demidov, 1 506 600 руб.
Сапфировое «Сердце королевы» застыло в окружении бриллиантовых льдин, чтобы ваше — растаяло
Колье Liza Borzaya, 515 000 руб.
Если к татуировке в честь второй половинки пока не готовы, начните с LOVE-кулона из коллекции «Тату» от ювелира-виртуоза Елизаветы Борзуновой
Кольцо ALROSA Diamonds, 490 000 руб.
Каноничное рубиновое сердце поселилось на кольце из белого золота ALROSA Diamonds — прямо по соседству с двумя бриллиантами в огранках «маркиз» и «круг»
Это база: деликатный браслет Mercury с нежно укрытым бриллиантами сердцем
Колье Parure Atelier, 354 500 руб.
Это могли бы быть мы — крепко держащиеся друг за друга сердца-шпинели надежно охраняют ваши чувства (и бюджет — цена на камень всё продолжает расти!)
Ярко-алое сердце из граната прилегло отдохнуть в уютную колыбель из белого золота
Колье Feliksov Diamonds, 240 000 руб.
Прагма и эрос вышли из учений Платона о любви и соединились в искренней подвеске-признании Feliksov Diamonds
Колье Moonka, ДЛТ, 147 990 руб.
К такому хороводу готовы даже взрослые: увесистые сердца из горного хрусталя нарядились в контрастную оправу из эмали, взялись за серебрянные руки и закружились в нарядном колье Moonka
Колье «RS1912 Русские самоцветы», 85 000 руб.
Спокойствие, только спокойствие — будто шепчет этот сердечный аметист. Маги уважают самоцвет за то, что тот приносит душевное равновесие и борется со вспыльчивостью, а мы — за насыщенный оттенок, глубину и сияние
Серьги Style Avenue, 78 088 руб.
134 рубина на серьгах Style Avenue — весомая причина занять место в нашем (и вашем!) романтическом вишлисте
Пусеты «Бронницкий ювелир», 66 283 руб.
Трендовый ультрамариновый перекочевал с показов Chanel и Loewe в наши шкатулки — в виде танзанитовых пусетов «Бронницкий ювелир»
Громче любых слов о ваших чувствах скажет откровенная брошь из коллекции Naked Heart («Обнаженное сердце»!)
Серьги Russkaya Skazka, 37 500 руб.
Бантик-кор! Нарядные ленты перебрались с подиумов Prada, Saint Laurent и Dior на ретро-серьги Russkaya Skazka
Кольцо Swarovski, AllTime, 12 900 руб.
Мечтаем утонуть в любви точно так же, как кристалл-сердце Swarovski — в потоке лазурной смолы
Комментарии (0)