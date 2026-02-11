Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Ювелирное искусство
Ювелирное искусство

Поделиться:

Выбрали 20 драгоценных сердец — от хрустальных до алмазных

Не скупимся на любовь и выражаем чувства без лишних сложностей: яснее слов помогут высказаться драгоценные сердца из розовых бриллиантов, ультрамариновых танзанитов, алых рубинов и огненных спессартинов. 

Колье Yana, 8 900 000 руб. Одно «Сердце океана» — хорошо, а два — лучше! И оба они (танзаниты весом 17.53 кт!) увенчали колье из белого золота от

Колье Yana, 8 900 000 руб.

Одно «Сердце океана» — хорошо, а два — лучше! И оба они (танзаниты весом 17.53 кт!) увенчали колье из белого золота от гранд-ювелиров Yana

Серьги MIUZ Diamonds, 4 544 550 руб. Если слезы — то только бриллиантовые: прозрачные капельки на серьгах MIUZ Diamonds стекают прямиком в чистое

Серьги MIUZ Diamonds, 4 544 550 руб.

Если слезы — то только бриллиантовые: прозрачные капельки на серьгах MIUZ Diamonds стекают прямиком в чистое сердце (вау-огранка розового бриллианта весом 4,43 кт!)  

Серьги Chamovskikh, 4 495 000 руб. Оранжевый отметился не только в кутюрных коллекциях Schiaparelli и Christian Dior, но и на серьгах jewelry-мастеров

Серьги Chamovskikh, 4 495 000 руб.

Оранжевый отметился не только в кутюрных коллекциях Schiaparelli и Christian Dior, но и на серьгах jewelry-мастеров Chamovskikh

Кольцо Cluev, цена по запросу Завидного качества желтый бриллиант в огранке «сердце» готов посоревноваться в редкости и чистоте даже с любовью

Кольцо Cluev, цена по запросу

Завидного качества желтый бриллиант в огранке «сердце» готов посоревноваться в редкости и чистоте даже с любовью

Колье Roman Nikonov, 2 875 000 руб. Это мэтч: минималистичная подвеска-сердце (с 35 бриллиантами!) и деликатная тонкая цепочка

Колье Roman Nikonov, 2 875 000 руб.

Это мэтч: минималистичная подвеска-сердце (с 35 бриллиантами!) и деликатная тонкая цепочка 

Кольцо Maxim Demidov, 1 506 600 руб. Сапфировое «Сердце королевы» застыло в окружении бриллиантовых льдин, чтобы ваше — растаяло

Кольцо Maxim Demidov, 1 506 600 руб.

Сапфировое «Сердце королевы» застыло в окружении бриллиантовых льдин, чтобы ваше — растаяло

Колье Liza Borzaya, 515 000 руб. Если к татуировке в честь второй половинки пока не готовы, начните с LOVE-кулона из коллекции «Тату» от ювелира

Колье Liza Borzaya, 515 000 руб.

Если к татуировке в честь второй половинки пока не готовы, начните с LOVE-кулона из коллекции «Тату» от ювелира-виртуоза Елизаветы Борзуновой

Кольцо ALROSA Diamonds, 490 000 руб. Каноничное рубиновое сердце поселилось на кольце из белого золота ALROSA Diamonds — прямо по соседству с двумя

Кольцо ALROSA Diamonds, 490 000 руб.

Каноничное рубиновое сердце поселилось на кольце из белого золота ALROSA Diamonds — прямо по соседству с двумя бриллиантами в огранках «маркиз» и «круг»

Браслет Mercury, 403 000 руб. Это база: деликатный браслет Mercury с нежно укрытым бриллиантами сердцем

Браслет Mercury, 403 000 руб.

Это база: деликатный браслет Mercury с нежно укрытым бриллиантами сердцем

Колье Parure Atelier, 354 500 руб. Это могли бы быть мы — крепко держащиеся друг за друга сердца-шпинели надежно охраняют ваши чувства (и бюджет

Колье Parure Atelier, 354 500 руб.

Это могли бы быть мы — крепко держащиеся друг за друга сердца-шпинели надежно охраняют ваши чувства (и бюджет — цена на камень всё продолжает расти!)

Кольце Milou, 264 000 руб. Ярко-алое сердце из граната прилегло отдохнуть в уютную колыбель из белого золота

Кольце Milou, 264 000 руб.

Ярко-алое сердце из граната прилегло отдохнуть в уютную колыбель из белого золота 

Колье Feliksov Diamonds, 240 000 руб. Прагма и эрос вышли из учений Платона о любви и соединились в искренней подвеске-признании Feliksov Diamonds

Колье Feliksov Diamonds, 240 000 руб.

Прагма и эрос вышли из учений Платона о любви и соединились в искренней подвеске-признании Feliksov Diamonds

Колье Moonka, ДЛТ, 147 990 руб. К такому хороводу готовы даже взрослые: увесистые сердца из горного хрусталя нарядились в контрастную оправу из эмали

Колье Moonka, ДЛТ, 147 990 руб.

К такому хороводу готовы даже взрослые: увесистые сердца из горного хрусталя нарядились в контрастную оправу из эмали, взялись за серебрянные руки и закружились в нарядном колье Moonka

Колье «RS1912 Русские самоцветы», 85 000 руб. Спокойствие, только спокойствие — будто шепчет этот сердечный аметист. Маги уважают самоцвет за то, что

Колье «RS1912 Русские самоцветы», 85 000 руб.

Спокойствие, только спокойствие — будто шепчет этот сердечный аметист. Маги уважают самоцвет за то, что тот приносит душевное равновесие и борется со вспыльчивостью, а мы — за насыщенный оттенок, глубину и сияние

Серьги Style Avenue, 78 088 руб. 134 рубина на серьгах Style Avenue — весомая причина занять место в нашем (и вашем!) романтическом вишлисте

Серьги Style Avenue, 78 088 руб.

134 рубина на серьгах Style Avenue — весомая причина занять место в нашем (и вашем!) романтическом вишлисте 

Пусеты «Бронницкий ювелир», 66 283 руб. Трендовый ультрамариновый перекочевал с показов Chanel и Loewe в наши шкатулки — в виде танзанитовых пусетов

Пусеты «Бронницкий ювелир», 66 283 руб.

Трендовый ультрамариновый перекочевал с показов Chanel и Loewe в наши шкатулки — в виде танзанитовых пусетов «Бронницкий ювелир»

Брошь Dzhanelli, 55 000 руб. Громче любых слов о ваших чувствах скажет откровенная брошь из коллекции Naked Heart («Обнаженное сердце»!)

Брошь Dzhanelli, 55 000 руб.

Громче любых слов о ваших чувствах скажет откровенная брошь из коллекции Naked Heart («Обнаженное сердце»!)

Серьги Russkaya Skazka, 37 500 руб. Бантик-кор! Нарядные ленты перебрались с подиумов Prada, Saint Laurent и Dior на ретро-серьги Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka, 37 500 руб.

Бантик-кор! Нарядные ленты перебрались с подиумов Prada, Saint Laurent и Dior на ретро-серьги Russkaya Skazka

Кольцо Swarovski, AllTime, 12 900 руб. Мечтаем утонуть в любви точно так же, как кристалл-сердце Swarovski — в потоке лазурной смолы

Кольцо Swarovski, AllTime, 12 900 руб.

Мечтаем утонуть в любви точно так же, как кристалл-сердце Swarovski — в потоке лазурной смолы

 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: