Серьги-пагоды, ручки-кракены и огненные игого-броши: лучшие украшения февраля

Шагаем в (китайский!) Новый год по-грандиозному: сверкаем исполинскими желтыми бриллиантами Mercury, ловим драгоценные снежинки MIUZ Diamonds и медитируем в кругу ивовых ветвей, сплетенных ювелирами «RS 1912 Русские самоцветы» из рубинов и белого золота.
Mercury
Новый минимализм — это одно, но грандиозное украшение. И почему бы не кольцо Mercury с желтым бриллиантом!
Исполинских размеров желтый бриллиант очень фото- и киногеничен. Но на настоящую съемочную площадку коктейльное кольцо Mercury из коллекции Classic точно не возьмут из-за протеста осветителей — ведь блики в кадре от двадцатикаратного «радианта» с двумя прозрачными бриллиантовыми «трапециями» по бокам не сгладить никаким поляризатором. Поэтому в фильмах, где по сюжету необходим похожий камень, его роль исполняет дублер — как случилось с желтым бриллиантом Lesotho III на руке Джеки Онассис в сериале Райана Мерфи «Американская история любви» о Джоне Кеннеди — младшем и Кэролин Бессетт, премьеру которого мы страстно ждем в феврале.
S. T. Dupont
Призыв «выпускайте Кракена!» услышали во Франции и действительно выпустили — обвитую щупальцами ручку- субмарину S. T. Dupont
Ручка S. T. Dupont
Лимитированное издание оседлало сразу две волны — только что прошедшую конференцию ООН по проблемам Мирового океана и наступающий вал 155-летия романа Жюля Верна. Корпус ручки повторяет силуэт субмарины «Наутилус» из «20 000 лье под водой»: перо из золота 585 пробы стало ее носом, торец колпачка — иллюминатором, клип венчает компас, а в «хвосте» закреплен гребной винт и плавники с заклепками на обшивке. Именно такой ручкой шестидесяти оставшимся странам стоило бы подписать уже готовый планетарный договор об открытом море, чтобы спасти нейтральные воды от мусора и браконьерства. Решение золотое, как отделка S. T. Dupont!
Важно! В коллекцию 20 000 Leagues Under the Sea входят четыре линейки, каждая из которых посвящена отдельной главе романа Жюля Верна.
MIUZ Diamonds
Какая фигура! Снежинку на броши MIUZ Diamonds из коллекции Alma формируют треугольники, сложенные из бриллиантов огранок «круг» и «трапециевидный багет».
Nude Jewelry
Изумруды и морганиты застыли (в кататоническом молчании!) на коктейльных перстнях и теннисных браслетах Nude Jewellery из коллекции-трибьюта бергмановской «Персоне».
Dzhanelli
Повелительница 2026-го, красная огненная лошадь, в исполнении арт-ателье Dzhanelli стала трогательной фигуркой с детской карусели.
Style Avenue
Тонкий парафраз китайских четок из горного хрусталя и нефрита — колье из коллекции «Ривьера» от Style Avenue: хрусталь на месте, а вместо нефрита здесь нанизанные на серебро зеленые и черные агаты.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Чистый XIX век! На эмали серег Russkaya Skazka изображены пагоды в технике гжели — ровно как в момент интеграции китайского фарфора в русские промыслы.
«RS 1912 Русские самоцветы»
Художники «RS 1912 Русские самоцветы» видят на подвижном кольце леденцы монпансье, а мы — ивовые ветви садов Поднебесной из белого золота, рубинов и бриллиантов.
Maxim Demidov
Где вокруг исключительного турмалина-четырехкаратника на кольце Maxim Demidov лежат лепестки круглых, а где треугольных бриллиантов, угадать можно, лишь вглядевшись в подложки-пентагоны.
Bagiryan Jewelry
Родолиты-«маркизы» общим весом почти в десять карат подвязаны на серьгах Bagiryan Jewelry бриллиантовыми нитями в самой необычной закрепке эвер.
Chamovskikh
Овальный морганит весом в 8,22 карата на браслете Chamovskikh «Сингапур» обретает углы и характер, а 456 бриллиантов оказывают ему в этом неоценимую поддержку.
Omaj
Скругленную шпинель геммолог Юлия Кружкова тактически поставила на кольце Omaj Regalia в каре из бриллиантов.
Alissa
Два завитка из покрытого золотом 750 пробы стерлингового серебра — это и серьги российского бренда Alissa, и традиционный мотив с принта шинуазри.
