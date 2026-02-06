Серьги-пагоды, ручки-кракены и огненные игого-броши: лучшие украшения февраля

Лимитированное издание оседлало сразу две волны — только что прошедшую конференцию ООН по проблемам Мирового океана и наступающий вал 155-летия романа Жюля Верна. Корпус ручки повторяет силуэт субмарины «Наутилус» из «20 000 лье под водой»: перо из золота 585 пробы стало ее носом, торец колпачка — иллюминатором, клип венчает компас, а в «хвосте» закреплен гребной винт и плавники с заклепками на обшивке. Именно такой ручкой шестидесяти оставшимся странам стоило бы подписать уже готовый планетарный договор об открытом море, чтобы спасти нейтральные воды от мусора и браконьерства. Решение золотое, как отделка S. T. Dupont!

Важно! В коллекцию 20 000 Leagues Under the Sea входят четыре линейки, каждая из которых посвящена отдельной главе романа Жюля Верна.