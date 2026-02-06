Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Серьги-пагоды, ручки-кракены и огненные игого-броши: лучшие украшения февраля

Шагаем в (китайский!) Новый год по-грандиозному: сверкаем исполинскими желтыми бриллиантами Mercury, ловим драгоценные снежинки MIUZ Diamonds и медитируем в кругу ивовых ветвей, сплетенных ювелирами «RS 1912 Русские самоцветы» из рубинов и белого золота. 

Mercury

Новый минимализм — это одно, но грандиозное украшение. И почему бы не кольцо Mercury с желтым бриллиантом!

Кольцо Mercury, цена по запросу
Фото предоставлено пресс-службой Mercury

Кольцо Mercury, цена по запросу

Исполинских размеров желтый бриллиант очень фото- и киногеничен. Но на настоящую съемочную площадку коктейльное кольцо Mercury из коллекции Classic точно не возьмут из-за протеста осветителей — ведь блики в кадре от двадцатикаратного «радианта» с двумя прозрачными бриллиантовыми «трапециями» по бокам не сгладить никаким поляризатором. Поэтому в фильмах, где по сюжету необходим похожий камень, его роль исполняет дублер — как случилось с желтым бриллиантом Lesotho III на руке Джеки Онассис в сериале Райана Мерфи «Американская история любви» о Джоне Кеннеди — младшем и Кэролин Бессетт, премьеру которого мы страстно ждем в феврале.

S. T. Dupont

Призыв «выпускайте Кракена!» услышали во Франции и действительно выпустили — обвитую щупальцами ручку- субмарину S. T. Dupont

Ручка S. T. Dupont
Фото предоставлено пресс-службой S. T. Dupont

Ручка S. T. Dupont

Лимитированное издание оседлало сразу две волны — только что прошедшую конференцию ООН по проблемам Мирового океана и наступающий вал 155-летия романа Жюля Верна. Корпус ручки повторяет силуэт субмарины «Наутилус» из «20 000 лье под водой»: перо из золота 585 пробы стало ее носом, торец колпачка — иллюминатором, клип венчает компас, а в «хвосте» закреплен гребной винт и плавники с заклепками на обшивке. Именно такой ручкой шестидесяти оставшимся странам стоило бы подписать уже готовый планетарный договор об открытом море, чтобы спасти нейтральные воды от мусора и браконьерства. Решение золотое, как отделка S. T. Dupont!

Важно! В коллекцию 20 000 Leagues Under the Sea входят четыре линейки, каждая из которых посвящена отдельной главе романа Жюля Верна.

MIUZ Diamonds

Брошь MIUZ Diamonds, 787 050 руб.
Фото предоставлено пресс-службой MIUZ Diamonds

Брошь MIUZ Diamonds, 787 050 руб.

Какая фигура! Снежинку на броши MIUZ Diamonds из коллекции Alma формируют треугольники, сложенные из бриллиантов огранок «круг» и «трапециевидный багет».

Nude Jewelry

Кольцо Nude Jewellery, цена по запросу
Фото предоставлено пресс-службой Nude Jewelry

Кольцо Nude Jewellery, цена по запросу

Серьги Nude Jewellery, 625 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Nude Jewelry

Серьги Nude Jewellery, 625 000 руб.

Браслет Nude Jewellery, 1 450 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Nude Jewelry

Браслет Nude Jewellery, 1 450 000 руб.

Колье Nude Jewellery, цена по запросу
Фото предоставлено пресс-службой Nude Jewelry

Колье Nude Jewellery, цена по запросу

Изумруды и морганиты застыли (в кататоническом молчании!) на коктейльных перстнях и теннисных браслетах Nude Jewellery из коллекции-трибьюта бергмановской «Персоне».

Dzhanelli

Брошь Dzhanelli, 323 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Dzhanelli

Брошь Dzhanelli, 323 000 руб.

Повелительница 2026-го, красная огненная лошадь, в исполнении арт-ателье Dzhanelli стала трогательной фигуркой с детской карусели.

Style Avenue

Колье Style Avenue, 69 200 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Style Avenue

Колье Style Avenue, 69 200 руб.

Тонкий парафраз китайских четок из горного хрусталя и нефрита — колье из коллекции «Ривьера» от Style Avenue: хрусталь на месте, а вместо нефрита здесь нанизанные на серебро зеленые и черные агаты.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka

Чистый XIX век! На эмали серег Russkaya Skazka изображены пагоды в технике гжели — ровно как в момент интеграции китайского фарфора в русские промыслы.

«RS 1912 Русские самоцветы»

Кольцо «RS 1912 Русские самоцветы», 889 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой «RS 1912 Русские самоцветы»

Кольцо «RS 1912 Русские самоцветы», 889 000 руб.

Художники «RS 1912 Русские самоцветы» видят на по­движном кольце леденцы монпансье, а мы — ивовые ветви садов Поднебесной из белого золота, рубинов и бриллиантов.

Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, цена по запросу
Фото предоставлено пресс-службой Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, цена по запросу

Где вокруг исключительного турмалина-четырехкаратника на кольце Maxim Demidov лежат лепестки круглых, а где треугольных бриллиантов, угадать можно, лишь вглядевшись в подложки-пентагоны.

Bagiryan Jewelry

Серьги Bagiryan Jewellery, 720 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Bagiryan Jewelry

Серьги Bagiryan Jewellery, 720 000 руб.

Родолиты-«маркизы» общим весом почти в десять карат подвязаны на серьгах Bagiryan Jewelry бриллиантовыми нитями в самой необычной закрепке эвер.

Chamovskikh

Браслет Chamovskikh, 9 145 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Chamovskikh

Браслет Chamovskikh, 9 145 000 руб.

Овальный морганит весом в 8,22 карата на браслете Chamovskikh «Сингапур» обретает углы и характер, а 456 бриллиантов оказывают ему в этом неоценимую поддержку.

Omaj

Кольцо Omaj, 1 970 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Omaj

Кольцо Omaj, 1 970 000 руб.

Скругленную шпинель геммолог Юлия Кружкова тактически поставила на кольце Omaj Regalia в каре из бриллиантов.

Alissa

Серьги Alissa, AllTime, 4 300 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Alissa

Серьги Alissa, AllTime, 4 300 руб.

Два завитка из покрытого золотом 750 пробы стерлингового серебра — это и серьги российского бренда Alissa, и традиционный мотив с принта шинуазри.

Материал из номера:
Февраль

