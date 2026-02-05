Бриллиантовые каскады и изумрудные цветы: Анна Чиповская, Александра Ребенок и Мила Ершова в Mercury на «Золотом орле» 2026

XXIV церемония вручения премии наметила ключевые тенденции в кинематографе и дресс-коде black tie. Триумфаторами вечера предсказуемо стали «Август», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Плевако». А главным акцентом образов звезд кино стали украшения увелирного дома Mercury. Показываем самые заметные выходы актрис!
Аня Чиповская
Свою награду за лучшую роль второго плана Анна Чиповская получила в авангардном костюме Maison Bohemique и украшениях Mercury Classic
Серьги Mercury Classic с крупными желтыми бриллиантами-«грушами»
Браслет Mercury Classic с бриллиантами огранки «маркиз»
Биколорный браслет Mercury Classic, сочетающий бриллианты в белом и желтом цветах
Александра Ребенок
Серьги из белого золота с бриллиантами круглой и багетной огранки
Колье с бриллиантами огранки сердце
Ольга Лерман
Мила Ершова
Особое внимание на красной дорожке привлекли Мила Ершова и Святослав Рогожан, впервые посетившие светское мероприятие в амплуа будущих родителей
Ключевым элементом образа Милы стало темно-зеленое платье Luspoyt, в тон к которому она выбрала серьги с изумрудами из коллекции Flower Mercury
Завершил лук тонкий браслет-нить из белого золота с бриллиантами из коллекции Classic
