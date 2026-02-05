Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ювелирное искусство

Бриллиантовые каскады и изумрудные цветы: Анна Чиповская, Александра Ребенок и Мила Ершова в Mercury на «Золотом орле» 2026

XXIV церемония вручения премии наметила ключевые тенденции в кинематографе и дресс-коде black tie. Триумфаторами вечера предсказуемо стали «Август», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Плевако». А главным акцентом образов звезд кино стали украшения увелирного дома Mercury. Показываем самые заметные выходы актрис!

Аня Чиповская

Анна Чиповская. Свою награду за лучшую роль второго плана Анна Чиповская получила в авангардном костюме Maison Bohemique и украшениях Mercury Classic

Серьги Mercury Classic с крупными желтыми бриллиантами-«грушами»

Браслет Mercury Classic с бриллиантами огранки «маркиз»

Биколорный браслет Mercury Classic, сочетающий бриллианты в белом и желтом цветах

Александра Ребенок 

Александра Ребенок. вручала статуэтки за лучшие роли второго плана Ане Чиповской и Сергею Гилеву в классическом черном платье Yana с открытыми плечами и ювелирном
Серьги из белого золота с бриллиантами круглой и багетной огранки

Колье с бриллиантами огранки сердце

Ольга Лерман

Лучшая актриса онлайн-сериала Ольга Лерман получила награду за работу в проекте «Плевако»

На церемонии «Золотой орел» артистка появилась в серьгах-каскадах Mercury Classic из белого золота, где каждая нить инкрустирована бриллиантами разной

Мила Ершова

Мила Ершова. Особое внимание на красной дорожке привлекли Мила Ершова и Святослав Рогожан, впервые посетившие светское мероприятие в амплуа будущих родителей

Ключевым элементом образа Милы стало темно-зеленое платье Luspoyt, в тон к которому она выбрала серьги с изумрудами из коллекции Flower Mercury

Завершил лук тонкий браслет-нить из белого золота с бриллиантами из коллекции Classic

Александра Урсуляк

Александра Урсуляк вручала статуэтки за лучшие актерские работы. Свой вечерний образ Edem артистка дополнила элегантным комплектом Mercury Classic

Основными акцентами стали серьги-люстры с каскадом из четырех рядов бриллиантов огранки «груша»

А также — браслет с россыпью бесцветных бриллиантов

Татьяна Михалкова

Супруга Никиты Михалкова Татьяна в Rich&Naked

Образ дополнен серьгами из белого золота с желтыми и белыми бриллиантами коллекции Mercury Classic

И браслетом с желтыми бриллиантами огранки кушон

Люди:
Мила Ершова, Александра Ребенок, Анна Чиповская

