Семечки с бриллиантами, серебряная точилка и нефритовый портсигар! Нашли 16 самых необычных jewelry-объектов

Отказываемся от бабушкиной теории праздничного сервиза и используем лучшие вещи каждый день. Серебряные бритвенные станки, ручки с черными бриллиантами и позолоченные гребни — собрали самые неочевидные ювелирные айтемы, о которых вы даже не мечтали.
Сумочка Liza Borzaya, 5 800 000 руб.
Это вам не Birkin: для создания миниатюрной кросс-боди с говорящим названием Treasure ювелир-виртуоз Елизавета Борзая использовала натуральное желтое золото, 118 бриллиантов и несколько десятков черных жемчужин
Очки Belik, цена по запросу
Если и плакать, то только золотыми слезами на арт-оправе от петербургской феи кутюра Веры Белик
Ручка Montegrappa, Mercury, 1 960 750 руб.
На случай важнейших переговоров запасаемся ручкой-саркофагом с натуральными черными бриллиантами от итальянского пионера в сфере премиальных письменных принадлежностей Montegrappa (бренд с мощной фанбазой во главе с Эрнестом Хемингуэем и Джоном Дос Пассосом!)
Бритвенный станок Epic, цена по запросу
Настоящий объект высокого ювелирного искусства — серебряный бритвенный станок, обвитый стеблями из чистого желтого золота. Артпис был создан мастерами Epic по индивидуальному заказу постоянного клиента в единственном экземпляре, но есть и хорошая новость — его можно повторить, связавшись с командой бренда
Портсигар «RS1912 Русские самоцветы», от 1 700 000 руб.
Нефрит, красное золото и хороводы бриллиантов — ключевые составляющие ювелирного портсигара «RS1912 Русские самоцветы»
Стакан семечек из серебра и хрусталя Epic, цена по запросу
Рубрика «нам это надо»: за хрустальными стенками стакана прячутся псевдосемечки из черненого серебра, золота или платины (на ваш выбор!). Плюс: в каждую золотую семечку мастера могут инкрустировать натуральный бриллиант
Священный в Японии образ оленя ювелиры Lhasa трансформировали в миниатюрную шкатулку-таблетницу из серебра с позолотой (процесс создания — от эскиза до его воплощения — занял более четырех месяцев!)
Подстаканник «RS1912 Русские самоцветы», от 187 000 руб.
Ювелиры «RS1912 Русские самоцветы» совместно с главным спецом по этикету (и известным петербургофилом!) Татьяной Поляковой воссоздали фантазийные узоры петербургских мостов и набережных в серебре и превратили их в высокоранговые подстаканники. Наш любимый — тот, в котором притаились псевдочугунные петельки Львиного моста
Колокольчик Cluev Decor, 142 000 руб.
Всем собачникам посвящается: колокольчик в форме борзой из серебра с ручной чеканкой
Бальная книжка Letters&Stones, 94 000 руб.
Команда Letters&Stones превратила культурный архаизм в желанный it-объект: не выходим из дома без ювелирной бальной книжки с обложкой из серебра и эбенового дерева и ведем учет всех спонтанных (и не очень!) свиданий, ужинов и других дел сердечных
Отказываемся от мучительного квеста по поиску подарка для мужчин в пользу приятной и незатейливой игры — и с удовольствием вращаем (и вручаем!) серебряный волчок из первой мужской коллекции Dzhanelli
Точилка Alexander Karpinsky, 23 000 руб.
Мастера бренда Alexander Karpinsky апгрейднули точилку из школьного пенала до ювелирного редимейд-кулона (и нет, свою функцию она не потеряла!)
Гребень Hairmates, 19 900 руб.
С подачи сестер Олсен, фаундеров бренда The Row, носим позолоченные гребни в качестве заколок, а еще — в виде стейтмент-кулонов и драгоценного сумочного обвеса
Кейс для сигареты Detali, 15 990 руб.
Пачку в кармане, как у Цоя, не обещаем, но по крайней мере одну на шее гарантируем
Закладка «Бронницкий ювелир», 10 390 руб.
Забирайте формулу подарка мечты библиофила: сертификат в «Подписные» (не ограничивайте себя в бюджете!) и серебряная закладка с оленьей упряжкой от «Бронницкого ювелира»
Наперсток Predubezhdai, 9 900 руб.
Защищаем не только пальцы от уколов, но и душу от неудач и сглаза (бабушка подтвердила!) — со всем этим справится наперсток-кулон Predubezhdai
