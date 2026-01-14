Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Семечки с бриллиантами, серебряная точилка и нефритовый портсигар! Нашли 16 самых необычных jewelry-объектов

Отказываемся от бабушкиной теории праздничного сервиза и используем лучшие вещи каждый день. Серебряные бритвенные станки, ручки с черными бриллиантами и позолоченные гребни — собрали самые неочевидные ювелирные айтемы, о которых вы даже не мечтали. 

Сумочка Liza Borzaya, 5 800 000 руб. Это вам не Birkin: для создания миниатюрной кросс-боди с говорящим названием Treasure ювелир-виртуоз Елизавета

Это вам не Birkin: для создания миниатюрной кросс-боди с говорящим названием Treasure ювелир-виртуоз Елизавета Борзая использовала натуральное желтое золото, 118 бриллиантов и несколько десятков черных жемчужин

Очки Belik, цена по запросу Если и плакать, то только золотыми слезами на арт-оправе от петербургской феи кутюра Веры Белик

Если и плакать, то только золотыми слезами на арт-оправе от петербургской феи кутюра Веры Белик

Ручка Montegrappa, Mercury, 1 960 750 руб. На случай важнейших переговоров запасаемся ручкой-саркофагом с натуральными черными бриллиантами от

На случай важнейших переговоров запасаемся ручкой-саркофагом с натуральными черными бриллиантами от итальянского пионера в сфере премиальных письменных принадлежностей Montegrappa (бренд с мощной фанбазой во главе с Эрнестом Хемингуэем и Джоном Дос Пассосом!)

Бритвенный станок Epic, цена по запросу Настоящий объект высокого ювелирного искусства — серебряный бритвенный станок, обвитый стеблями из чистого

Настоящий объект высокого ювелирного искусства — серебряный бритвенный станок, обвитый стеблями из чистого желтого золота. Артпис был создан мастерами Epic по индивидуальному заказу постоянного клиента в единственном экземпляре, но есть и хорошая новость — его можно повторить, связавшись с командой бренда

Портсигар «RS1912 Русские самоцветы», от 1 700 000 руб. Нефрит, красное золото и хороводы бриллиантов — ключевые составляющие ювелирного портсигара

Нефрит, красное золото и хороводы бриллиантов — ключевые составляющие ювелирного портсигара «RS1912 Русские самоцветы»

Стакан семечек из серебра и хрусталя Epic, цена по запросу Рубрика «нам это надо»: за хрустальными стенками стакана прячутся псевдосемечки из

Рубрика «нам это надо»: за хрустальными стенками стакана прячутся псевдосемечки из черненого серебра, золота или платины (на ваш выбор!). Плюс: в каждую золотую семечку мастера могут инкрустировать натуральный бриллиант 

Шкатулка Lhasa, 480 000 руб. Священный в Японии образ оленя ювелиры Lhasa трансформировали в миниатюрную шкатулку-таблетницу из серебра с позолотой

Священный в Японии образ оленя ювелиры Lhasa трансформировали в миниатюрную шкатулку-таблетницу из серебра с позолотой (процесс создания — от эскиза до его воплощения — занял более четырех месяцев!)

Подстаканник «RS1912 Русские самоцветы», от 187 000 руб. Ювелиры «RS1912 Русские самоцветы» совместно с главным спецом по этикету (и известным

Ювелиры «RS1912 Русские самоцветы» совместно с главным спецом по этикету (и известным петербургофилом!) Татьяной Поляковой воссоздали фантазийные узоры петербургских мостов и набережных в серебре и превратили их в высокоранговые подстаканники. Наш любимый — тот, в котором притаились псевдочугунные петельки Львиного моста

Колокольчик Cluev Decor, 142 000 руб. Всем собачникам посвящается: колокольчик в форме борзой из серебра с ручной чеканкой

Всем собачникам посвящается: колокольчик в форме борзой из серебра с ручной чеканкой

Бальная книжка Letters&Stones, 94 000 руб. Команда Letters&Stones превратила культурный архаизм в желанный it-объект: не выходим из дома без ювелирной

Команда Letters&Stones превратила культурный архаизм в желанный it-объект: не выходим из дома без ювелирной бальной книжки с обложкой из серебра и эбенового дерева и ведем учет всех спонтанных (и не очень!) свиданий, ужинов и других дел сердечных 

Волчок Dzhanelli, 93 000 руб. Отказываемся от мучительного квеста по поиску подарка для мужчин в пользу приятной и незатейливой игры — и с

Отказываемся от мучительного квеста по поиску подарка для мужчин в пользу приятной и незатейливой игры — и с удовольствием вращаем (и вручаем!) серебряный волчок из первой мужской коллекции Dzhanelli

Точилка Alexander Karpinsky, 23 000 руб. Мастера бренда Alexander Karpinsky апгрейднули точилку из школьного пенала до ювелирного редимейд-кулона (и

Мастера бренда Alexander Karpinsky апгрейднули точилку из школьного пенала до ювелирного редимейд-кулона (и нет, свою функцию она не потеряла!)

Гребень Hairmates, 19 900 руб. С подачи сестер Олсен, фаундеров бренда The Row, носим позолоченные гребни в качестве заколок, а еще — в виде стейтмент

С подачи сестер Олсен, фаундеров бренда The Row, носим позолоченные гребни в качестве заколок, а еще — в виде стейтмент-кулонов и драгоценного сумочного обвеса

Кейс для сигареты Detali, 15 990 руб. Пачку в кармане, как у Цоя, не обещаем, но по крайней мере одну на шее гарантируем

Пачку в кармане, как у Цоя, не обещаем, но по крайней мере одну на шее гарантируем

Закладка «Бронницкий ювелир», 10 390 руб. Забирайте формулу подарка мечты библиофила: сертификат в «Подписные» (не ограничивайте себя в бюджете!) и

Забирайте формулу подарка мечты библиофила: сертификат в «Подписные» (не ограничивайте себя в бюджете!) и серебряная закладка с оленьей упряжкой от «Бронницкого ювелира»

Наперсток Predubezhdai, 9 900 руб. Защищаем не только пальцы от уколов, но и душу от неудач и сглаза (бабушка подтвердила!) — со всем этим справится

Защищаем не только пальцы от уколов, но и душу от неудач и сглаза (бабушка подтвердила!) — со всем этим справится наперсток-кулон Predubezhdai

